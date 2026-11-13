Bắt nhịp xu hướng du lịch wellness tại Hàn Quốc

Sự kiện Korea Glow & Wellness Fest 2026 do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam tổ chức đã mang đến loạt trải nghiệm du lịch, làm đẹp, y tế chuẩn Hàn và các hoạt động tương tác, nghệ thuật đặc sắc.

‏Sự kiện thu hút đông đảo khách tới tham quan nhờ chủ đề mới mẻ và nhiều hoạt động hấp dẫn. ‏

‏Khám phá bức tranh du lịch Hàn Quốc đầy màu sắc‏

‏Sự giao thoa giữa nét văn hóa truyền thống và hiện đại, ẩm thực đa dạng, cảnh sắc bốn mùa cùng sức lan tỏa của văn hóa đại chúng như âm nhạc, phim ảnh hay xu hướng làm đẹp là những yếu tố tạo nên sức hút của xứ Hàn với người Việt. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt hơn 458.000 lượt, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2025, khẳng định sức hút mạnh mẽ của thị trường du lịch hai nước. ‏

‏Tại khu K-Travel, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam đồng hành cùng Cục xúc tiến Du lịch Jeju giới thiệu Hàn Quốc như một điểm đến hấp dẫn cho du khách Việt Nam quan tâm đến xu hướng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, các minigame khảo sát điểm đến yêu thích tại gian hàng của Cục xúc tiến Du lịch Jeju cũng mang lại cho người tham gia nhiều phần quà lưu niệm ý nghĩa.‏

‏Trong bức tranh du lịch đa sắc đó, đảo Jeju - Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ bầu không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ cùng nền ẩm thực phong phú. Tại gian hàng của Cục Xúc tiến Du lịch Jeju, khách tham quan không chỉ tìm hiểu về hòn đảo xinh đẹp này mà còn được cập nhật thông tin về các chuyến bay thẳng đi kèm chính sách miễn thị thực. ‏

‏Khách tham quan hào hứng tham gia Quiz Show "Giải mã Hàn Quốc".

‏"Glow up" diện mạo với chuyên gia đến từ dàn thương hiệu K-Beauty hàng đầu Hàn Quốc‏

‏Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất tạo nên sức hút lớn cho sự kiện là khám phá hành trình chăm sóc bản thân và nâng tầm diện mạo dành cho cộng đồng yêu làm đẹp tại khu vực K-Beauty. Đồng hành cùng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam là bốn thương hiệu đình đám đến từ tập đoàn AMOREPACIFIC. Khách tham quan được trực tiếp dùng thử các dòng sản phẩm nổi tiếng như mỹ phẩm thuần chay Innisfree chứa dưỡng chất thiên nhiên từ đảo Jeju, tinh chất dưỡng tóc Perfect Serum giúp phục hồi hư tổn của Mise en Scène, bộ sưu tập mặt nạ ngủ cấp ẩm chuyên sâu từ Laneige và các giải pháp chăm sóc da nhạy cảm từ Aestura.‏

‏Cận cảnh không gian trải nghiệm và tư vấn làm đẹp quy tụ nhiều thương hiệu K-Beauty hàng đầu.

‏Trạm trải nghiệm tiện ích Klook dành cho các tín đồ du lịch tự túc‏

‏Khu vực K-Experience cũng náo nhiệt không kém khi Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam phối hợp cùng Klook mang đến những giải pháp hữu ích hỗ trợ du khách dễ dàng lên kế hoạch du lịch tự túc. Tại đây, khách tham quan có thể tham khảo cẩm nang du lịch tự túc Hàn Quốc, tìm hiểu các dịch vụ đang là xu hướng như trang điểm, làm tóc phong cách K-Pop Idol, thư giãn tại spa, jjimjilbang, dịch vụ chăm sóc da và tóc chuẩn Hàn, phân tích màu sắc cá nhân để lựa chọn trang phục phù hợp. ‏

‏Bên cạnh đó, gian hàng cũng giới thiệu các tiện ích hỗ trợ chuyến đi như eSIM, vé tàu xe nội địa và vé tham quan các điểm đến nổi tiếng tại Seoul hay Busan. Đội ngũ tư vấn trực tiếp hướng dẫn du khách thao tác đặt vé nhanh chóng trên ứng dụng Klook, đồng thời mang đến chuỗi hoạt động tương tác vô cùng sôi nổi như gắp quà trúng thưởng, săn e-Voucher mua sắm Olive Young và nhận Vali Tag thiết kế độc quyền.‏

‏Gian hàng Klook thu hút đông đảo bạn trẻ tìm hiểu dịch vụ du lịch tự túc và tham gia tích stamp đổi quà.

‏Tư vấn sức khỏe và làm đẹp miễn phí cùng chuyên gia Hàn Quốc‏

‏Song song đó, khu vực K-Medical đã trở thành tâm điểm với chương trình tư vấn sức khỏe - làm đẹp 1:1 miễn phí cùng đội ngũ bác sĩ, chuyên gia uy tín đến từ 5 viện y tế và phòng khám uy tín tại Hàn Quốc như Wonjin Plastic Surgery, idHospital, Keye Eye Clinic; B&VIIT Eye Center; Nature Korean Medicine Clinic. Tại đây, người tham dự được tìm hiểu về liệu pháp chăm sóc sức khỏe chủ động, thẩm mỹ công nghệ cao, y học cổ truyền Hàn Quốc và các gói du lịch kết hợp khám, chữa bệnh cao cấp.‏

‏Khách tham quan nhận tư vấn 1:1 trực tiếp cùng đội ngũ chuyên gia.

‏Trọn vẹn cảm xúc với chuỗi Stage Show và Mini Concert ấn tượng‏

‏Đáng chú ý, khu vực sân khấu trung tâm luôn tràn đầy năng lượng với chuỗi stage show được đầu tư công phu. Khách tham dự đã có cơ hội lắng nghe những chia sẻ hữu ích tại Personal Color Show cùng nhà sáng lập Sa Sắc Màu Studio - Hạc Sa, học hỏi các kỹ thuật trang điểm hiện đại từ Makeup Artist Tomie tại Makeup Show và bỏ túi vô số kinh nghiệm du lịch qua Talkshow "Bí kíp vi vu xứ Hàn" với sự giao lưu của hai nhà sáng tạo nội dung Le Pa Da và Hỷ Khí Dương Dương. ‏

‏Sự kiện cũng thêm phần sôi động với màn Dance Cover cực cháy và phần Quiz Show thử sức tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc. Đặc biệt, những giai điệu lắng đọng cùng màn giao lưu tương tác gần gũi với khán giả của 14 Casper đã mang lại bầu không khí thăng hoa cho lễ hội.‏

‏"Anh tài đột phá" 14 Casper tại buổi Mini Concert tối ngày 07/11

‏Korea Glow & Wellness Fest 2026 đã chính thức khép lại, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về một lễ hội du lịch, văn hóa và làm đẹp. Sự kiện đã tiếp thêm nguồn cảm hứng tươi mới cho hành trình khám phá Hàn Quốc và chăm sóc bản thân của cộng đồng yêu du lịch, làm đẹp.‏