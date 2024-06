Mải đứng nói chuyện, cô giữ trẻ sơ suất để cháu bé 2 tuổi ngã vào xô nước tử vong

Ngày 4/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.Y. Hồng (SN: 1994, HKTT: Khu dân cư số 9, huyện Côn Đảo) về tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" .

Trước đó, vào lúc 16h ngày 29/4, Khoa cấp cứu Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo tiếp nhận cháu N.K.V (SN 2022, HKTT: Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo) được đưa đến trong tình trạng đã tử vong.

Quá trình điều tra, L.T.Y. Hồng được đào tạo chuyên ngành Giáo dục mầm non. Ngày 17/9/2020, Hồng được UBND huyện Côn Đào tuyển dụng Viên chức sự nghiệp giáo dục, phân công công tác tại Trường Mầm non Tuổi Thơ.

Khoảng tháng 1/2023, Hồng nhận trông giữ trẻ tại nhà của mình (Khu dân cư số 9, huyện Côn Đảo) nhưng không đăng ký với cơ quan chức năng, nên không được cấp phép.

Ngày 29/4, Hồng nhận trông giữ cháu N.K.V tại nhà của mình. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, cháu V đi vệ sinh ra bỉm, nên Hồng bế cháu V xuống nhà vệ sinh để cháu V đứng, hai tay cầm vào thành xô nhựa màu vàng, đường kính miệng xô 42cm, đường kính đáy xô 33cm, chiều cao 46cm, bên trong xô có nước cao khoảng 15cm.

Lúc này, Hồng đi lên phòng khách lấy quần áo, túi nylon để đựng bỉm. Khi lên phòng khách Hồng đứng nói chuyện với mẹ là bà T.T.L (SN: 1965, HKTT: Khu dân cư số 9, huyện Côn Đảo) được 5 đến 7 phút.

Khi đang nói chuyện, cháu N.B.G.H chạy từ nhà vệ sinh lên nói "Cô Hồng ơi, em bé bị té vô xô nước kìa". Nên Hồng chạy vào nhà vệ sinh nhìn thấy cháu V đã ngã vào trong xô nước, đầu úp xuống dưới, cả người nằm lọt trong xô, Hồng bế cháu V lên thì không còn cử động, cháo, sữa từ miệng trào ra ngoài, Hồng thực hiện các thao tác sơ cứu.

Sau đó, Hồng gọi điện cho chị N.T.M (SN: 1991, HKTT: Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo) là mẹ của cháu V để thông báo sự việc và đưa cháu V đến Trung tâm quân dân y Côn Đảo cấp cứu, nhưng cháu V đã tử vong trước khi được đưa vào cấp cứu.