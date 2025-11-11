Mách bạn cách nạp điện thoại giảm đến 80.000Đ trên app ShopeePay ngày 11.11: Ưu đãi không thể bỏ lỡ!

Chỉ với một chạm trên app, ShopeePay giúp bạn thanh toán mọi nhu cầu thiết yếu từ nạp điện thoại, xem phim, đặt món đến đặt vé Tết,... với ưu đãi giảm đến 50% trong ngày 11.11. Một chiếc ví điện tử cho mọi giao dịch thiết yếu, nhanh gọn và tiết kiệm hơn bao giờ hết.

Bắt đầu bằng 1 chạm: Tải app, kích hoạt ví - nhận ngay kho voucher 1.000.000Đ

Để tận hưởng những ưu đãi thanh toán hấp dẫn mùa sale 11.11, chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, bạn đã có ngay ứng dụng ShopeePay giúp tối ưu chi tiêu cho mọi nhu cầu thanh toán thiết yếu.

Bước 1: Tạo tài khoản Ví ShopeePay

Đầu tiên, hãy chuẩn bị CCCD hoặc căn cước công dân gắn chip để xác minh danh tính. Tải và mở ứng dụng ShopeePay, nhập số điện thoại muốn đăng ký, sau đó nhập mã capcha và mã xác thực được gửi về SMS.

Bước 2: Xác minh khuôn mặt

Tiếp đến, chọn "Bắt đầu xác minh khuôn mặt" và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Một mẹo nhỏ đó là bạn nên thực hiện trong không gian đủ sáng, đảm bảo khuôn mặt không bị che bởi khẩu trang hay kính để hệ thống nhận diện nhanh và chính xác hơn.

Bước 3: Xác minh Căn cước công dân (CCCD)

Sau bước xác minh khuôn mặt, ứng dụng sẽ yêu cầu chụp ảnh mặt trước và mặt sau CCCD. Hãy giữ điện thoại chắc tay, đặt CCCD nằm trong khung chụp và đúng chiều hiển thị trên màn hình để đảm bảo kết quả rõ nét.

Bước 4: Quét NFC

Tiếp theo là phần quét chip NFC trên CCCD, bạn chỉ cần chạm nhẹ thẻ vào mặt sau điện thoại cho đến khi thấy tín hiệu "đang quét". Tùy dòng máy, vị trí NFC có thể nằm ở phía trên, giữa hoặc dưới, bạn có thể di chuyển thẻ nhẹ nhàng cho đến khi quá trình hoàn tất.

Bước 5: Kiểm tra thông tin cá nhân

Sau khi hệ thống hiển thị lại ảnh và thông tin cá nhân, hãy kiểm tra kỹ và chọn "Xác nhận" để hoàn tất.

Bước 6: Thiết lập mật khẩu ShopeePay

Cuối cùng, bạn chỉ cần tạo mật khẩu ShopeePay gồm 6 chữ số và nhập lại để xác nhận. Như vậy là xong! Toàn bộ quá trình kích hoạt chỉ mất vài phút, cực nhanh, an toàn và tiện lợi.

Nếu bạn chưa có ứng dụng, hãy tải ngay ShopeePay về điện thoại để không bỏ lỡ loạt ưu đãi thanh toán hấp dẫn dịp cuối năm. Chỉ cần quét mã QR dưới đây để tải ứng dụng trực tiếp từ App Store hoặc Google Play, sau đó đăng nhập bằng số điện thoại đã dùng để kích hoạt ví.

4 ưu đãi nổi bật mùa 11.11 trên app ShopeePay – Giảm nửa giá chỉ với 1 chạm

1 chạm nạp điện thoại, "Dế" đầy, ví vẫn dày

Trong 3 khung giờ vàng ngày 11.11, người dùng nạp điện thoại trên app ShopeePay sẽ được giảm đến 10%. Với người mới lần đầu nạp, ShopeePay còn "thưởng lớn", giảm 50% tối đa 80.000Đ. Team hay quên nạp điện thoại cuối tháng nay chỉ cần đặt báo thức, vì 1 chạm thôi là không còn gián đoạn cuộc gọi nào.

Kho voucher 1.000.000Đ cho bạn mới kích hoạt

Sau khi tải và kích hoạt tài khoản thành công, một banner nổi bật "ĐẶC QUYỀN BẠN MỚI – KHO VOUCHER 1 TRIỆU ĐỒNG" sẽ hiện ngay trên màn hình chính của ứng dụng. Đây chính là phần quà chào đón người dùng mới, bộ sưu tập ưu đãi trị giá đến 1 triệu đồng, sẵn sàng cho bạn sử dụng trong các giao dịch chi tiêu sắp tới.

1 chạm tại napthe.vn – deal vẫn nửa giá

Không chỉ trên app, ShopeePay còn giảm 50% tối đa 30.000Đ khi thanh toán tại napthe.vn – quá tiện cho những ai thích "click nhanh, nhận deal liền tay".

1 chạm đặt vé Tết – Đi xa hay gần, ShopeePay cân hết

Tết này, app ShopeePay còn giúp bạn "về nhà" dễ dàng và tiết kiệm hơn khi giảm ngay 10% tối đa 300.000Đ cho người dùng đặt vé qua Vietnam Airlines, Đường Sắt Việt Nam, Futa, Vé Xe Rẻ và thanh toán bằng ShopeePay.

Dù bạn chọn "bay về với mẹ", "ngồi xe cùng bạn thân" hay "đi tàu du xuân", chỉ cần 1 chạm thanh toán là có ngay deal hời, từ đó để dành thêm khối tiền lì xì đầu năm!

Để không bỏ lỡ cơ hội, hãy bật thông báo từ ứng dụng ShopeePay để được nhắc ngay khi có chương trình mới. Việc thanh toán qua app ShopeePay không chỉ nhanh gọn mà còn giúp bạn tiết kiệm đáng kể, vừa thanh toán an toàn, vừa nhận ưu đãi "gấp đôi niềm vui".

Trong mùa sale năm nay, ShopeePay không chỉ là ví điện tử thông thường mà còn đáp ứng nhu cầu chi tiêu, thanh toán thiết yếu với nhiều ưu đãi giúp người dùng tối ưu chi tiêu. Việc thanh toán qua app ShopeePay mang lại trải nghiệm mượt mà, tốc độ xử lý cực nhanh, giúp bạn chốt đơn chỉ bằng một chạm với giá chỉ bằng một nửa.

Đặc biệt, ShopeePay còn được chấp nhận rộng rãi tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, nhà hàng và vô số thương hiệu yêu thích, giúp việc chi tiêu hằng ngày trở nên tiện lợi và tiết kiệm hơn bao giờ hết.

Với nhiều ưu đãi và kho voucher 1 triệu đồng dành cho người mới, ShopeePay mang đến cơ hội mua sắm "vừa nhanh - vừa hời - vừa vui". Nếu bạn muốn tận hưởng trọn vẹn không khí 11.11 cũng như tối ưu các khoản chi tiêu thiết yếu dịp cuối năm, đừng chần chừ hãy tải và kích hoạt ví ShopeePay ngay hôm nay nhé!