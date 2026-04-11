MacBook Neo lên kệ CellphoneS, giá từ 16 triệu dành cho học sinh - sinh viên

Hệ thống CellphoneS chính thức mở bán MacBook Neo mới đến tay khách hàng đặt trước đồng loạt tại gần 170 cửa hàng toàn quốc vào sáng ngày 10/04 với 2 phiên bản dung lượng 256GB và 512GB.

Khách hàng là học sinh - sinh viên S-Student được ưu đãi giảm thêm 5% (tối đa 500,000 đồng) trên giá niêm yết. Ngoài ra còn giảm thêm 1% giá trị đơn hàng đồng thời trợ giá khi thu cũ lên đời đối với khách hàng thành viên Smember, giảm thêm 1 triệu khi tham gia thu cũ lên đời.

Khách hàng mua Macbook Neo phiên bản màu Hồng.

CellphoneS đã triển khai chương trình trả góp 3-Không cho toàn bộ sản phẩm Apple trên giá khuyến mãi: Không trả trước, Không lãi suất, Không phụ phí khi đăng ký trả góp kỳ hạn trong vòng 12 tháng; đối với khách hàng sở hữu thẻ tín dụng của 1 trong gần 30 ngân hàng. Hệ thống mong muốn mang đến cho các khách hàng trẻ như học sinh - sinh viên, nhân viên văn phòng … thêm nhiều lựa chọn mua sắm tiết kiệm, dễ dàng hơn để sở hữu nhanh chóng các sản phẩm MacBook, iPhone, iPad, …

Khi mua MacBook Neo kèm phụ kiện Mac tại CellphoneS, khách hàng được giảm lên đến 50% với sản phẩm phụ kiện case bao da chống sốc, dán màn hình bảo vệ và bảo hành mở rộng chính hãng AppleCare+.

Khách hàng trải nghiệm Macbook Neo tại cửa hàng CellphoneS.

Đại diện CellphoneS chia sẻ MacBook Neo 256GB gây ấn tượng với phân khúc giá từ 16 ~ 18 triệu chính hãng. Sản phẩm phù hợp với khách hàng học sinh - sinh viên, nhân viên văn phòng, hay các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn nâng cấp thiết bị laptop cũ nhưng không cần các tính năng quá cao cấp, đáp ứng các thao tác sử dụng cơ bản mà dễ sử dụng liền mạch hệ sinh thái giữa macOS và iOS.

MacBook Neo mới của Apple sở hữu thiết kế nhôm bền chắc cùng 4 màu sắc cá tính, màn hình Liquid Retina 13 inch sắc nét, sức mạnh của chip Apple A18 Pro và thời lượng pin dùng cả ngày — tất cả với một mức giá khởi điểm đầy ấn tượng chỉ hơn 16 triệu.

Macbook Neo có ưu đãi giá tốt dành cho học sinh - sinh viên tại CellphoneS.

Thông thường, hành vi mua sắm laptop không mang tính cấp bách như các sản phẩm công nghệ khác. Tuy nhiên, MacBook Neo lại cho thấy sức hút rất lớn khi được khách hàng đón nhận tích cực ngay từ giai đoạn đầu, kể cả ở thời điểm chỉ mới đăng ký nhận thông tin, có gần 4000 khách hàng quan tâm và đăng kí thông tin trước khi sản phẩm mở bán.

Với 170 cửa hàng bán lẻ toàn quốc, phục vụ các thiết bị Apple chính hãng cho khách hàng, CellphoneS là đối tác cao cấp của Apple tại Việt Nam. Hệ thống CellphoneS đều sẵn sàng các bàn trải nghiệm MacBook Neo, Macbook Air M5 và iPad Air M4 từ sáng ngày 10/04.

Ngoài ra, CellphoneS cũng sở hữu hệ thống trung tâm bảo hành ủy quyền chính hãng Apple CareS ASP (Apple Authorized Service Provider), giúp khách hàng dễ dàng sửa chữa và bảo hành thiết bị chính hãng. Những ưu đãi hấp dẫn và chế độ hậu mãi toàn diện, MacBook Neo hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng giá cho người dùng yêu thích hệ sinh thái Apple.