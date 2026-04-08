Giá iPhone cũ tháng 4/2026 mới nhất

Những iPhone đã qua sử dụng nhưng hình thức còn như mới đang trở thành giải pháp tối ưu túi tiền cho cộng đồng iFan. Dạo quanh các hệ thống bán lẻ thiết bị di động lớn, nguồn cung và mức giá đang trải dài ở nhiều phân khúc, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ cơ bản đến cao cấp.

Đơn cử tại chuỗi CellphoneS, Hoàng Hà Mobile... người dùng chỉ cần bỏ ra khoảng 5,09 triệu đồng là đã có thể sở hữu một chiếc iPhone Xs 64GB, trong khi phiên bản cao cấp nhất là iPhone 17 Pro Max 512GB đang chạm mốc 30,59 triệu đồng. Tương tự, mẫu iPhone 11 64GB dù đã ra mắt gần 7 năm nhưng vẫn chứng tỏ sức hút với mức giá vô cùng dễ chịu, chỉ từ 5,09 triệu đồng. Dù tuổi đời khá sâu, iPhone 11 vẫn được giới công nghệ đánh giá cao nhờ thiết kế nhỏ gọn, độ bền bỉ ấn tượng và khả năng hoạt động mượt mà trên nền tảng iOS. Ở thái cực ngược lại, siêu phẩm iPhone 17 Pro Max 256GB vừa trình làng nửa năm đang được định giá bán lại ở mức 34,49 triệu đồng.

iPhone 15 Pro Max và 16 Pro Max được săn đón

Về sức mua thực tế, đại diện các hệ thống bán lẻ cho biết iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max tiếp tục là hai cỗ máy dẫn đầu doanh số toàn thị trường. Sức hút của phân khúc cao cấp này đến từ hiệu năng vượt trội, thời gian hỗ trợ phần mềm dài hạn và đặc biệt là khả năng giữ giá vô cùng ấn tượng. Mức giá của iPhone 15 Pro Max trong tháng 4 này vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc, gần như không có sự điều chỉnh nào đáng kể. Đáng chú ý, dòng iPhone 16 Pro Max lại bất ngờ ghi nhận xu hướng tăng giá nhẹ do nguồn cung trên thị trường chưa thực sự dồi dào, trong khi nhu cầu săn đón của người dùng vẫn luôn ở mức cao.

iPhone 12 và 14 Pro Max nắm giữ phân khúc tầm trung

Trong khi đó, tệp khách hàng trẻ tuổi như học sinh và sinh viên lại đang có xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang những model dễ tiếp cận hơn về mặt tài chính. Các đại lý ghi nhận iPhone 12 Pro Max và iPhone 14 Pro Max đang là những thiết bị được săn lùng gắt gao nhất trong phân khúc này. Những dòng máy này được xem là sự lựa chọn cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh hiệu năng, trải nghiệm người dùng và chi phí đầu tư, cực kỳ phù hợp với nhu cầu sử dụng phổ thông. Để kích cầu mua sắm ngắn hạn, mặt bằng giá của các thiết bị từ thế hệ iPhone 14 Pro Max trở xuống đang có xu hướng giảm nhẹ, tạo ra thời điểm vàng cho những ai đang muốn lên đời điện thoại với ngân sách vừa phải.

Bảng giá tham khảo chi tiết các dòng iPhone cũ tháng 4/2026

Sản phẩm Giá tham khảo (triệu đồng) iPhone Xs Max 256GB 5,99 iPhone 11 64GB 5,09 iPhone 11 Pro Max 256GB 8,49 iPhone 11 Pro Max 512GB 8,99 iPhone 12 128GB 6,79 iPhone 12 Pro 128GB 8,49 iPhone 12 Pro Max 128GB 8,99 iPhone 13 128GB 8,49 iPhone 13 Pro Max 128GB 11,49 iPhone 14 128GB 10,50 iPhone 14 Plus 128GB 9,79 iPhone 14 Pro 128GB 13,99 iPhone 14 Pro Max 256GB 15,99 iPhone 15 128GB 16,99 iPhone 15 Pro 128GB 13,99 iPhone 15 Pro Max 256GB 15,99 iPhone 16 128GB 18,49 iPhone 16 Plus 128GB 17,49 iPhone 16 Pro 128GB 21,09 iPhone 16 Pro Max 256GB 24,99 iPhone Air 256GB 23,59 iPhone Air 512GB 29,49 iPhone 17 Pro 128GB 31,29 iPhone 17 Pro Max 256GB 34,49



Lưu ý: Giá tham khảo được ghi nhận trong tháng 4/2026. Mức giá thực tế có thể thay đổi và có sự chênh lệch giữa các hệ thống bán lẻ khác nhau.