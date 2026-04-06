5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay

Bước sang những tháng giữa năm, thị trường công nghệ đang chứng kiến một giai đoạn bình ổn giá lý tưởng nhất. Nếu như sự ra mắt của iPhone 17 series vào cuối năm ngoái từng khiến thị trường biến động mạnh mẽ, thì hiện tại, mức giá của các dòng iPhone thế hệ trước đã chính thức chạm đáy và đi vào quỹ đạo cực kỳ ổn định. Nguồn cung máy lướt và hàng like new tại các đại lý đang rất dồi dào cùng các chính sách bảo hành hấp dẫn. Vốn luôn được định vị là biểu tượng của sự tinh tế và hiệu năng vượt trội, đây chính là thời điểm không thể tuyệt vời hơn để săn tìm những chiếc iPhone cũ với mức chi phí tiết kiệm nhất.

1. iPhone 15 Pro

Với mức giá cũ trên thị trường hiện đã hạ nhiệt và duy trì ổn định ở mức 15 đến 17 triệu đồng, iPhone 15 Pro vươn lên trở thành sự lựa chọn hoàn hảo nhất lúc này. Dù đã ra mắt được một thời gian, thiết bị này vẫn sở hữu những nâng cấp mang tính bước ngoặt như cổng sạc USB-C tiện lợi, khung viền Titan siêu nhẹ, nút Tác vụ thông minh và màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt. Sức mạnh hiệu năng của máy vẫn nằm ở top đầu, hoàn toàn dư sức đồng hành cùng bạn xử lý mượt mà mọi tác vụ nặng nhẹ trong nhiều năm tới mà không cần phải chi trả một số tiền quá lớn cho máy đập hộp.

2. iPhone 16

Khi nguồn cung hàng lướt bắt đầu dồi dào hơn, những chiếc iPhone 16 qua sử dụng đang có giá bán cực tốt từ 17 đến 19 triệu đồng, mang lại sự an tâm tuyệt đối về cả chất lượng phần cứng lẫn phần mềm. Lựa chọn này giúp bạn sở hữu một thiết bị gần như mới tinh với hiệu năng đỉnh cao cùng hàng loạt tính năng hiện đại như Dynamic Island hay cổng USB-C. Điểm cộng lớn nhất của iPhone 16 chính là vòng đời hỗ trợ cập nhật iOS lâu dài nhất trong danh sách này, biến nó thành một phương án ăn chắc mặc bền lý tưởng cho những ai có tài chính thoải mái và mong muốn sử dụng thiết bị ổn định lâu dài.

3. iPhone 13 Pro Max

Dù thời gian trôi qua, sức hút của iPhone 13 Pro Max trên thị trường máy cũ vẫn chưa từng hạ nhiệt với mức giá cực kỳ dễ tiếp cận từ 11 đến 13 triệu đồng. Điểm sáng giá nhất khiến model này vẫn liên tục cháy hàng tại các hệ thống bán lẻ chính là thời lượng pin cực khủng, được giới công nghệ đánh giá là một trong những chiếc iPhone có pin trâu nhất lịch sử Apple. Máy vẫn mang đến trải nghiệm thị giác tuyệt vời với màn hình ProMotion 120Hz cùng cụm camera sắc nét. Dù phải đánh đổi lại thiết kế tai thỏ truyền thống và cổng sạc Lightning cũ, đây vẫn là một lựa chọn không thể thay thế dành cho những ai đặt tiêu chí pin lâu lên hàng đầu.

4. iPhone 14

Đang được giao dịch sôi động với mức giá từ 12 đến 14 triệu đồng, iPhone 14 mang đến một trải nghiệm hài hòa giữa hiệu năng ổn định, camera chất lượng sắc nét và thời gian hỗ trợ phần mềm vẫn còn rất dài. Tuy nhiên, việc thiếu vắng những nâng cấp đột phá như màn hình Dynamic Island hay cổng sạc USB-C khiến chiếc máy này trở thành một phương án đáng cân nhắc nhất khi bạn tìm được một mức giá hời hơn hẳn so với dòng iPhone 15. Nhìn chung, đây là thiết bị sinh ra để dành cho tệp người dùng cần một chiếc điện thoại đời tương đối mới, hoạt động trơn tru mà không quá quan tâm đến những công nghệ mang tính xu hướng.

5. iPhone 12 Pro Max

Đây chính là phương án thân thiện với túi tiền nhất trong danh sách khi bạn chỉ cần bỏ ra từ 8 đến 11 triệu đồng là đã có thể sở hữu một chiếc iPhone dòng Pro Max màn hình lớn cùng cụm 3 camera vô cùng đa dụng. Dù hiệu năng của con chip bên trong vẫn thừa sức đáp ứng trơn tru các nhu cầu sử dụng hàng ngày, nhưng ở thời điểm hiện tại, người dùng cần chuẩn bị trước tâm lý về rủi ro pin đã chai sau nhiều năm máy hoạt động, cũng như thời gian hỗ trợ hệ điều hành iOS không còn quá dài. Mặc dù vậy, thiết bị này vẫn là cánh cửa dễ dàng nhất để những ai có ngân sách eo hẹp được trải nghiệm màn hình lớn cao cấp của Apple.