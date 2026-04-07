iPhone gập đầu tiên lộ diện thiết kế

Theo các nguồn tin rò rỉ trong chuỗi cung ứng, Apple đang tiến thêm một bước quan trọng trong quá trình phát triển mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên

Cụ thể, đối tác sản xuất chiến lược của hãng là Foxconn đã bắt đầu giai đoạn sản xuất thử nghiệm (EVT - Engineering Validation Test), nhằm kiểm tra thiết kế và độ ổn định của thiết bị trước khi bước vào sản xuất hàng loạt.

Đây được xem là cột mốc quan trọng trong vòng đời phát triển sản phẩm, bởi bất kỳ lỗi kỹ thuật nào phát sinh ở giai đoạn này đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thương mại hóa. Nếu quá trình thử nghiệm diễn ra suôn sẻ, Apple được cho là sẽ chuyển sang sản xuất hàng loạt từ khoảng tháng 7/2026.

Dù vẫn duy trì mục tiêu trình làng iPhone gập trong năm 2026, nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ không giới thiệu sản phẩm này cùng sự kiện iPhone thường niên vào tháng 9 như thông lệ. Thay vào đó, thiết bị có thể được lùi sang giai đoạn cuối năm, thậm chí rơi vào tháng 12.

Động thái này phản ánh cách tiếp cận thận trọng của Apple đối với một dòng sản phẩm hoàn toàn mới, đặc biệt trong bối cảnh thị trường smartphone gập vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện về cả thiết kế lẫn trải nghiệm người dùng.

Theo các thông tin rò rỉ, iPhone Fold sẽ sở hữu màn hình ngoài kích thước khoảng 5,5 inch, trong khi màn hình chính khi mở ra đạt 7,8 inch. (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, Apple được cho là lựa chọn tỷ lệ 4:3 - tương tự các dòng iPad - thay vì tỷ lệ dài và hẹp như nhiều smartphone gập hiện nay. (Ảnh minh hoạ)

Cách tiếp cận này có thể giúp tối ưu trải nghiệm đọc nội dung, làm việc đa nhiệm và xem video, đồng thời tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với các đối thủ trên thị trường. Thiết bị cũng được dự đoán có thiết kế “rộng và thấp”, thay vì “cao và hẹp” như nhiều mẫu điện thoại gập kiểu cuốn sách hiện nay.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là độ mỏng của thiết bị. Khi mở hoàn toàn, iPhone Fold có thể chỉ dày khoảng 4,5 mm, con số rất ấn tượng trong phân khúc smartphone gập vốn thường gặp hạn chế về độ dày.

Bên cạnh đó, công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID nhiều khả năng cũng bị loại bỏ do không đủ không gian để tích hợp hệ thống cảm biến phức tạp. Thay vào đó, Apple có thể quay lại với Touch ID, tích hợp vào nút nguồn ở cạnh bên - giải pháp từng được hãng áp dụng trên iPad Air và iPad mini.

Một trong những thách thức lớn nhất của smartphone gập là phần nếp gấp trên màn hình. Với iPhone Fold, Apple được cho là đã đạt được bước tiến đáng kể trong việc xử lý vấn đề này.

Các nguồn tin cho biết nếp gập trên màn hình có thể gần như “vô hình” khi thiết bị được mở ra, mang lại trải nghiệm liền mạch hơn cho người dùng. Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những điểm khác biệt lớn giúp Apple cạnh tranh trực tiếp với các hãng đã đi trước trong lĩnh vực thiết bị gập.