Mặc đẹp rất đơn giản với 10 set đồ màu be mát mắt, trẻ trung và cực kỳ tinh tế

Một trong những tông màu được yêu thích nhất vào mùa hè chính là màu be. Ưu điểm của gam màu này là đem lại cảm giác dễ chịu và mát mắt. Xét về tính thời trang, đồ màu be không chỉ đem tới sự trẻ trung, hiện đại mà còn ghi điểm tinh tế và trang nhã. Các item màu be không quá khó kết hợp, nhưng vẫn cần sự khéo léo để trông thật sành điệu.

Sau đây là 10 cách phối đồ màu be giúp chị em mặc đẹp dễ dàng trong mùa hè 2025.

Áo hai dây trắng, dáng babydoll và quần túi hộp màu be tạo nên bộ cánh rất thú vị, vừa phóng khoáng, vừa ngọt ngào và nữ tính. Kiểu tóc kẹp nửa giúp diện mạo trở nên yêu kiều và cuốn hút hơn. Chị em có thể tô điểm một số món phụ kiện như khuyên tai tròn, vòng cổ để tổng thể outfit thêm nổi bật, không gây rối mắt.

Áo gile vẫn phù hợp với xu hướng hiện tại. Sang đến mùa hè, chị em nên ưu tiên combo áo gile và quần ống rộng chất liệu vải nhẹ nhàng, thoáng mát. Set áo gile màu be trên không chỉ phóng khoáng, thoải mái mà còn ghi điểm thanh lịch và thời thượng. Chị em có thể tăng vẻ long lanh cho bộ cánh bằng những item như vòng cổ, khuyên tai, vòng tay…

Set đồ gồm áo blouse tay bồng, quần màu be trên đây mang đậm nét nữ tính, yêu kiều. Chi tiết dây mảnh quàng cổ giúp vẻ ngoài của người mặc thêm quyến rũ. Với thiết kế áo blouse lửng nhấn eo nhẹ, người mặc không cần sơ vin, tổng thể vẫn cao ráo.

Áo len tăm viền nâu và quần âu màu be đã tạo nên bộ cánh thanh lịch mà vẫn rất trẻ trung, hiện đại. Đôi dép lê giúp hoàn thiện outfit phóng khoáng để mặc xuống phố. Dẫu vậy, chị em vẫn có thể áp dụng công thức trên tới công sở chỉ bằng thao tác đơn giản, đó là hoàn thiện outfit bằng một đôi giày đứng dáng như giày cao gót mũi nhọn, sandal có quai hậu hoặc giày búp bê.

Công thức trên có sự trang nhã nhưng vẫn rất thú vị. Điểm nhấn của outfit là chiếc áo màu be trễ vai, chất liệu len tăm tôn lên nét quyến rũ của người mặc. Trong khi đó, quần jeans trắng đảm bảo sự nữ tính, dịu dàng nhưng vẫn rất trẻ trung.

Set áo sơ mi nhấn eo và chân váy vải thô đũi trên đây giúp người mặc ghi điểm sành điệu, nhưng không cần phối đồ quá cầu kỳ. Outfit càng đúng chất hè hơn nhờ đôi dép lê to bản. Chi tiết nhấn eo trên áo có công dụng tôn dáng cao ráo, thanh thoát.

Sự kết hợp giữa áo len tăm cổ vuông và chân váy trắng dáng xòe đã tạo nên bộ cánh siêu hút mắt. Outfit này toát lên nét nữ tính, bay bổng xen lẫn sự trẻ trung và hiện đại. Thiết kế áo bo gấu, dáng lửng mang đến hiệu quả "hack" chiều cao. Để đảm bảo sự tinh tế cho tổng thể, người diện nên chọn túi xách và giày dép màu trung tính.

Áo sơ mi kẻ sọc rất phổ biến trong mùa hè. Kiểu áo này ghi điểm ở sự thanh lịch, trang nhã nhưng không kém phần trẻ trung. Các nàng hãy kết hợp áo sơ mi kẻ sọc với quần short màu be để tạo nên bộ cánh hài hòa, thanh lịch. Công thức trang phục này cũng rất dịu dàng, mát mắt.

Áo sơ mi màu xanh và chân váy màu be tạo nên bộ cánh sang trọng, thanh lịch. Chị em nên áp dụng outfit này tới công sở, vào những hôm thời tiết mát mẻ. Thao tác sơ vin và chiếc thắt lưng mảnh đã nâng tầm vẻ sang xịn mịn cho tổng thể bộ cánh.

Áo sát nách màu trắng và chân váy màu be đã tạo nên set trang phục dịu dàng, nữ tính. Outfit này còn có sự tinh tế, giúp chị em ghi điểm phong cách. Để hoàn thiện vẻ ngoài cuốn hút, kiểu tóc búi messy, khuyên tai mini và túi cói là những lựa chọn lý tưởng.

