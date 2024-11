“Ma cà rồng” của làng thời trang: Không ngã đau điếng trên sàn diễn cũng liên tục gặp thị phi

Kristen McMenamy sinh năm 1964, nổi bật trong làng thời trang với phong cách khác biệt và bất quy tắc từ những năm cuối thập niên 80 và 90. Cô đã dành nhiều thập kỷ để vượt qua rào cản về ngoại hình, cơ thể, khẳng định vị trí huyền thoại trong ngành công nghiệp thời trang.



Trước đây, Kristen nhanh chóng thành công nhờ vẻ ngoài phi giới tính và lập dị. Khác với nhiều đồng nghiệp, cô chấp nhận vẻ đẹp "lệch chuẩn" của bản thân. Cô thường xuất hiện với lông mày cạo trắng, trang điểm đậm và mái tóc bạc tự nhiên nổi bật. Chính vì sở hữu vẻ đẹp khác lạ, nên nhiều người đã gọi cô là “ma cà rồng” của làng thời trang.

Kristen McMenamy mang vẻ đẹp khác lạ cùng mái tóc bạc tự nhiên nên cô thường được gọi là "ma cà rồng" của làng thời trang.

Tuy có sự nghiệp trải dài hơn 3 thập kỉ như vậy, nhưng cũng không ít lần Kristen McMenamy gặp phải vận xui khi làm nghề.

Khẩu chiến cực căng với đồng nghiệp trước giờ diễn

Chúng ta vẫn thường biết đến rất nhiều drama trong làng mốt Naomi Campbell - Tyra Banks; Tom Ford - Yves Saint Laurent,… nhưng còn một cặp bạn thân (ai nấy lo) khác của giới thời trang mà ít người nhắc đến chính là Kristen McMenamy và Linda Evangelista - một trong 6 siêu mẫu nổi tiếng nhất thập niên 90.

Linda Evangelista và Kristen McMenamy là hai siêu mẫu thường xuyên có những cãi vã trong quá khứ.

Trong một cuộc phỏng vấn, NTK Donatella Versace hồi tưởng trong show diễn ra mắt BST Versace Xuân/Hè 1996, Kristen và Linda Evangelista đã có một cuộc cãi nhau cực căng.

“Lúc ấy Kristen McMenamy bước vào với mái tóc nhuộm vàng nhưng chân tóc đen, vừa hay Linda Evangelista cũng xuất hiện với bộ na ná. Và thế là hai nàng mẫu bắt đầu cãi nhau um xùm lên xem ai mới là người diện kiểu tóc này trước. Chưa hết, họ thậm chí còn gọi cho nhà tạo mẫu tóc ở New York và cả tôi đến để phân định xem ai mới là người khởi xướng trend này."

Mái tóc có nét tương đồng của hai siêu mẫu Linda Evangelista (trái) và Kristen McMenamy (phải) trong cùng một show diễn.

Nhưng drama đâu chỉ dừng ở đó, Donatella kể tiếp: "Tôi còn nhớ trong một show diễn khác Linda phải dùng miếng độn ngực để diễn, nhưng khi sắp lên sàn thì cô ấy bực tức vì không tìm thấy một bên ngực còn lại. Vậy là cô ấy hét lên 'cái ngực còn lại của tôi đâu? (nguyên văn: Where is my boob?) Chắc chắn Kristen lại lấy rồi."

Dính thị phi khi chụp hình tạp chí

Năm 2010, khi Franca Sozzani còn đương nhiệm vị trí tổng biên tập tạp chí Vogue Ý, bà đã cho ra mắt ấn phẩm số tháng 8 với ngôi sao trang bìa chính là Kristen McMenamy. Bộ ảnh có tên “Water and Oil” (nước và dầu) được chụp bởi nhiếp ảnh gia huyền thoại Steven Meisel đến nay vẫn được xem là một trong những tác phẩm gây tranh cãi bậc nhất mà Vogue Ý từng xuất bản.

Trong bộ ảnh này, siêu mẫu Kristen McMenamy hóa thân thành sinh vật đang hấp hối, vùng vẫy trên bờ biển bị diệt vong vì thảm họa tràn dầu – bắt nguồn từ sự kiện nổ giàn khoan khiến dầu loang gây ô nhiễm cả vùng biển Trung mỹ của tập đoàn khổng lồ BP hồi tháng 4/2010.

Bộ ảnh "Water & Oil" do nhiếp ảnh gia Steven Meisel chụp và Kristen McMenamy là nhân vật chính được đăng lên tạp chí Vogue Ý số tháng 8/2010.

Những khung hình đen tối này được chụp tại chính nơi xảy ra thảm họa ấy. Không chỉ thế, ekip sản xuất đã tiêu hàng núi tiền trang phục haute couture chỉ để biến chúng đen thui, dơ bẩn trên các mảng dầu nhầy nhụa. Ý đồ nghệ thuật của bộ ảnh rõ ràng nhằm đả kích hành động huỷ hoại thiên nhiên và môi trường, tuy nhiên các hãng thời trang cho mượn đồ không thể đứng yên vì xót của, còn các tập đoàn kinh tế trở nên khó chịu khi scandal tràn dầu lại một lần nữa bị vạch trần trên tạp chí.

Ngoài ra, bộ ảnh vướng phải tranh cãi lớn khi nhiều tín đồ thời trang cho rằng, Vogue Ý cùng ekip sản xuất, đang lãng mạn hoá một thảm hoạ thiên nhiên và nhân loại. Siêu mẫu Kristen McMenamy cũng bị dân tình ném đá không thương tiếc tuy nhiên cô không đưa ra bất kì một lời giải thích gì thêm.

Vấp phải tranh cãi khi làm mẫu cho chiến dịch quảng cáo của Zara

Cuối năm 2023, một lần nữa Kristen McMenamy lại trở thành nhân vật chính cho bộ ảnh gây nên nhiều tranh cãi trong dư luận, xã hội. Cụ thể, Zara tung ra chiến dịch "The jacket" với hình ảnh Kristen McMenamy đứng giữa đống đổ nát, tường gạch vỡ cũng những con manequin được quấn vải trắng. Khi đó, tình hình tại dải Gaza đang hết sức bất ổn.

Chiến dịch quảng cáo của Zara do Kristen McMenamy làm gương mặt đại diện vấp phải làn sóng tẩy chay dữ dội từ khán giả.

Nhiều người đã chỉ ra những đối chiếu đau lòng giữa hình ảnh của chiến dịch thời trang này và các cảnh tượng kinh hoàng từ xung đột ở Gaza. Chi tiết bức tường vỡ khiến người xem liên tưởng đến bản đồ vùng đất đang diễn ra chiến tranh càng như một tác nhân khiến căng thẳng leo thang trong làn sóng tẩy chay thương hiệu.



Khán giả tức giận khi thấy chiến dịch quảng cáo này.

Dù thương hiệu thời trang nhanh này đã giải thích, xin lỗi, xoá bài viết cùng toàn bộ hình ảnh chiến dịch nhưng hashtag #BoycottZara (tẩy chay Zara) vẫn trending trên mạng xã hội. “Ma cà rồng” của làng mốt cũng chọn phương án im lặng, không đưa ra bất kì một lời giải thích nào sau bộ ảnh gây rúng động dư luận này.

Hai cú ngã khiến khán giả hoài nghi về phong độ trình diễn

Trong show diễn Valentino Haute Couture Xuân/Hè 2023 diễn ra vào tháng 1 năm ngoái, Kristen McMenamy ngã trên sàn diễn. Nữ siêu mẫu 60 tuổi mặc mẫu váy cúp ngực đính đá cùng găng tay tông hồng. Khi đang trình diễn, cô ngã khuỵu gối xuống sàn diễn. Sau khi xảy ra sự cố, nữ người mẫu cởi giày và đi chân trần trong suốt đoạn còn lại. Dù vậy nhưng những sải bước của cô cũng hết sức loạng choạng.

Kristen McMenamy ngã và chật vật trong show diễn Valentino Haute Couture Xuân/Hè 2023

Video Kristen McMenamy ngã trên sàn catwalk được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Khán giả ác cảm với những đôi giày cao gót của Valentino khi chứng kiến nữ người mẫu ngã một cách đau đớn. Họ để lại bình luận: "Video này khiến tôi không muốn mua giày của Valentino".

Một số người chỉ trích khả năng catwalk của Kristen McMenamy. Nhiều ý kiến cho rằng: "Họ không còn người mẫu nào khác ở Pháp à?", "Cô ấy nhìn như say rượu".

Sau sự cố, Kristen gửi lời cảm ơn đến thương hiệu vì đã trao cơ hội để cô catwalk. Bên cạnh đó, cô khẳng định bản thân đã làm hỏng màn trình diễn.

Trước đó, vào tháng 7/2022, nữ siêu mẫu cũng từng vấp ngã khó hiểu tại sàn diễn Jean Paul Gaultier - thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Haute Couture Paris. Cô cũng từng catwalk với bộ dạng say xỉn, thậm chí còn nói chuyện phiếm với các khách mời ngay khi đang trình diễn. Điều này khiến người ta nghi ngờ về phong độ trình diễn xuống cấp cùng tác phong thiếu chuyên nghiệp của siêu mẫu đình đám một thời.