Lý do nhiều phụ nữ Trung Quốc dần chuộng cuộc sống 'không đàn ông'

Không gian chỉ có nữ giới

Tiếng cười rộn ràng vang lên giữa bàn cờ và những tách cà phê trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Đây là một trong những không gian sống chỉ dành cho phụ nữ, nơi họ tìm kiếm sự yên bình, tránh xa áp lực xã hội và ánh nhìn phán xét từ nam giới.

Họ tận hưởng thời gian nghỉ ngơi sau khi cùng nhau làm bánh bao trong một căn bếp chan hòa ánh sáng nhìn ra núi. Những người phụ này tìm đến không gian "không đàn ông" để chia sẻ, động viên lẫn nhau và thoải mái trò chuyện riêng tư. Với nhiều người, đó là nơi để tìm sự đồng hành, hoặc đơn giản là một chốn an toàn tránh khỏi sự quấy rối thường ngày.

"Môi trường toàn phụ nữ khiến tôi cảm thấy an toàn. Ở giữa môi trường chỉ có phụ nữ, chúng tôi dễ trò chuyện hơn về nhiều chủ đề", Zhang Wenjing (43 tuổi) cho biết.

Phụ nữ Trung Quốc dần lựa chọn cuộc sống "không đàn ông". (Ảnh: VCG)

Trong khi đó, Chen Fangyan (28 tuổi) cảm thấy bớt tự ti hơn khi không có đàn ông bên cạnh. Cô nói: "Không bị ép mặc áo ngực cũng là một dạng tự do rồi".

Nhu cầu về không gian riêng dành cho một giới từ quán bar, phòng gym, nhà trọ cho đến không gian làm việc chung cũng đang gia tăng. Xu hướng này gắn liền với việc phụ nữ ngày càng khẳng định quyền lực kinh tế , đồng thời tìm kiếm sự an toàn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ví dụ, “Không gian tưởng tượng của Keke”, nơi khách hàng chỉ cần trả 30 nhân dân tệ (khoảng 110 nghìn đồng) cho một đêm lưu trú và mức phí này tăng lên 80 nhân dân tệ (khoảng 295 nghìn đồng) kể từ ngày thứ 4 trở đi. Chen Yani (30 tuổi) có biệt danh "Keke" tiết lộ cô mở loại hình này sau nhiều lần bị quấy rối nơi công sở.

"Tôi phải chịu nhiều mức độ quấy rối khác nhau từ đàn ông, đến mức tôi không thể làm việc bình thường được. Tôi bắt đầu nghĩ về môi trường làm việc an toàn và thoải mái sẽ như thế nào... một nơi mà tôi không cảm thấy lo lắng", Keke nhấn mạnh.

Kể từ đây, cô bắt đầu bằng việc cải tạo ngôi nhà ở Lin'an, ngoại ô Hàng Châu, cách Thượng Hải khoảng 200 km. Chen Yani tin những người phụ nữ khác có thể chia sẻ mong muốn về một nơi nào đó mà họ có thể cảm thấy thoải mái.

Trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, cô tổ chức một kỳ nghỉ qua đêm và đăng thông báo lên Xiaohongshu, diễn đàn tương tự Instagram ở Trung Quốc, vì cho rằng có nhiều phụ nữ giống mình, muốn tìm nơi nghỉ ngơi thoải mái.

Có 12 người phụ nữ tham gia. Trong số đó, có một số người muốn thay đổi không khí trong kỳ nghỉ lễ, những người khác lại muốn thoát khỏi những câu hỏi hoặc áp lực từ người thân về những vấn đề như hôn nhân và con cái.

"Trong gia đình, phụ nữ thường phải chăm sóc ông bà, con cái và làm việc nhà. Chưa kể đến trách nhiệm công việc. Họ cần một nơi mà họ không phải đóng vai trò gì và chỉ cần là chính mình", Chen Yani cho hay.

Những người phụ nữ trẻ tuổi đang tận hưởng cuộc sống riêng mình. (Ảnh: Getty)

Yuan Xiaoqian (29 tuổi) cho rằng phụ nữ ngày nay có nhiều lựa chọn hơn bởi họ có trình độ cao và độc lập kinh tế. "Họ có thể tập trung nhiều hơn vào bản thân mình và những nhu cầu mới", cô nói.

Tại Xiuxi, một ngôi làng ở Chiết Giang, Yang Yun cũng vừa khai trương câu lạc bộ "Không gian của cô ấy", cung cấp cho phụ nữ một "thiên đường tinh thần". Với đồ nội thất mộc mạc và tranh thư pháp trên tường, nơi đây mang lại cảm giác giống như một khách sạn sang trọng.

Yang Yun cho biết: "Nếu một người phụ nữ mất việc, mất cha mẹ, cãi nhau với chồng hoặc cảm thấy kiệt sức vì cuộc sống thành phố, cô ấy biết mình có thể đến đây và tìm thấy sự ấm áp".

Cho đến nay, đã có 120 phụ nữ trả phí thành viên để tham gia câu lạc bộ. "Họ có đến hay không không quan trọng. Điều quan trọng là nơi này tồn tại. Nó mang lại cho họ sức mạnh tinh thần", Yang Yun nói.

Nói "không" với hôn nhân

Trong khi đó, ngày càng có nhiều phụ nữ Trung Quốc lựa chọn sống độc thân, bất chấp định kiến xã hội liên quan đến việc bị gọi là "gái ế". Tracy Li (32 tuổi), đang làm quản lý nhân sự tại một công ty ở Bắc Kinh không nghĩ rằng hôn nhân hay sinh con là cần thiết đối với cuộc sống của cô

Tracy Li chia sẻ: “ Chi phí sinh con rõ ràng là quá cao đối với phụ nữ, dẫn đến tỷ lệ sinh thấp trong xã hội hiện đại”.

Một cuộc khảo sát thực hiện vào tháng 10/2021 với khoảng 3.000 tham gia cho thấy có gần 44% phụ nữ chưa kết hôn từ 18 - 26 tuổi không muốn kết hôn hoặc không chắc liệu họ có bao giờ kết hôn hay không.

Một lễ cưới tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: VCG)

Tương tự, mối quan hệ của Zhao Junru (27 tuổi) sống tại tỉnh Hà Nam với bố mẹ đang ngày càng rạn nứt khi cô vẫn chọn độc thân suốt nhiều năm liền. Gần đây, mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức cô không còn được thành viên trong gia đình chào đón.

“Tôi và bố mẹ không hề có sự gần gũi thực sự nào cả. Họ cư xử như thể tôi phạm sai lầm lớn khi chưa kết hôn và điều đó khiến tôi căng thẳng. Ở chỗ tôi làm không có người đàn ông nào trạc tuổi tôi và những người đàn ông tôi từng hẹn hò ở đây cũng không có gì tốt đẹp cả", Zhao Junru tâm sự.

Nhiều người đã đổ lỗi cho trí tuệ nhân tạo (AI) khiến dân số Trung Quốc giảm sút và giới trẻ không muốn kết hôn, vì nó đảm nhận hết những vai trò như bầu bạn và giúp họ chăm sóc bố mẹ khi về già.

“ AI có thể mang đến sự đồng hành về mặt cảm xúc. Trong 20 - 30 năm nữa, khi thế hệ của tôi già đi, tôi tin robot gia đình chăm sóc người cao tuổi sẽ phổ biến rộng rãi với giá cả phải chăng. Tôi hy vọng sự phát triển của robot chăm sóc sẽ đẩy nhanh hơn nữa", Tracy Li cho hay.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng sự thay đổi này có thể không phải là điều xấu. Li Jianxin, giáo sư tại Đại học Bắc Kinh tin AI có thể thay đổi hoàn toàn cách nghĩ về cuộc sống và gia đình.

"Trọng tâm thông thường của nhân khẩu học là những thay đổi về tỷ lệ sinh và tử. Tuy nhiên, xã hội đang trải qua quá trình chuyển đổi từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông minh, điều này có thể định hình lại hoàn toàn hoặc thậm chí đảo lộn khái niệm sinh học về sinh và tử”, GS Li Jianxin nói.

Quan điểm đầy hy vọng này phù hợp với những phụ nữ trẻ không muốn theo đuổi cuộc sống hôn nhân như Tracy Li. Theo cô gái này, tình trạng già hóa dân số có thể không còn là vấn đề lớn trong tương lai.