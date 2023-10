Lý do nghệ sĩ Việt huỷ show ở nước ngoài: Bầu show không minh bạch, không có visa cho đến bị âm thầm rút tên

Việc các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn tại nước ngoài, phục vụ kiều bào tại hải ngoại là điều không hề hiếm gặp. Khác với các chương trình trong nước, việc trình diễn ở nước ngoài có nhiều rủi ro tiềm ẩn dễ dàng đẩy nghệ sĩ vào thế khó đến mức phải hủy show. Từ những tên tuổi lớn như Hồ Ngọc Hà, Ngô Kiến Huy,... cho đến cả Trung Quân, O Sen Ngọc Mai,... cũng đã phải hủy không ít show tại nước ngoài vì nhiều lí do khác nhau.

Ngô Kiến Huy hủy show vì bầu show nước ngoài không tuân thủ hợp đồng

Gần đây nhất chính là trường hợp của Ngô Kiến Huy. Tối 13/10, phía Ngô Kiến Huy đăng tải bài viết dài làm rõ việc hủy một show diễn tại Úc. Mở đầu bài viết, quản lý lâu năm của nam ca sĩ không khỏi bức xúc và cho biết có 1 bầu show đã tung tin việc Ngô Kiến Huy cố tình hủy show tại nước ngoài, làm ảnh hưởng đến uy tín của nam ca sĩ lẫn người quản lý này.

Quản lý Ngô Kiến Huy cho biết trong quá trình làm việc đã có nhiều bất cập, phía bầu show cũng không chuyên nghiệp và không tuân thủ nguyên tắc giữa 2 bên. Cụ thể, trước đó 4 tháng, một bầu show đã liên hệ với Ngô Kiến Huy để book show diễn tại Úc từ ngày 13-15/10. Theo yêu cầu từ phía bầu show, Ngô Kiến Huy cần làm mới nhạc để trình diễn và nam ca sĩ cũng đã đáp ứng điều này.

Chia sẻ bức xúc của Ngô Kiến Huy sau khi bị 1 bầu show tố hủy show

Về phía Ngô Kiến Huy: "Chúng tôi cũng có những yêu cầu nhất định, trong đó gồm vé hạng C để đảm bảo sức khoẻ của Huy trước các đêm diễn. Mọi thứ tưởng đã chốt chính xác như khẳng định của bầu show nhưng đến tận ngày 27/9, tức gần 4 tháng kể từ khi có lời mời, chúng tôi cũng không nghe phản hồi gì từ bầu show về chuyện vé máy bay. Chưa kể, khi có thắc mắc, tôi cũng không nhận được phản hồi từ bầu show. Đến 9/10 tức là trước show diễn 4 ngày, bầu show mới báo cho tôi vé đêm 12/10 bay đến nơi sáng 13/10 hết vé C.

Bỏ qua những phiền hà, sai thoả thuận, thiếu chuyên nghiệp như đặt lịch phỏng vấn xin visa không đúng thì chúng tôi không chấp nhận được việc sát đến giờ bay, vì một lý do nào đấy, bầu show muốn làm sai thỏa thuận với lý do không book được vé hạng C. Từ 3 show diễn như thoả thuận xuống còn 2 show diễn".

Phía Ngô Kiến Huy khẳng định trong quá trình làm việc đã luôn chủ động tìm hiểu nhưng không nhận được phản hồi từ đối phương, và đó là lí do nam ca sĩ phải hủy show vì các điều khoản liên tiếp không được tuân thủ.

Trung Quân hủy cả một tour diễn vì vấn đề giấy tờ

Hồi tháng 7/2023, Trung Quân dự tính sẽ tổ chức tour diễn Trót Yêu tại Mỹ cùng các khách mời đặc biệt như: Thanh Hà, Hiền Thục, Hà Trần, Thuỳ Chi, Bảo Anh và Myra Trần. Tuy nhiên, đến đúng ngày diễn, Trung Quân vẫn chưa thể rời Việt Nam vì chưa nhận được visa. Nam ca sĩ cho biết anh đã vượt qua vòng phỏng vấn, Đại sứ quán cũng đã giữ hộ chiếu nhưng mọi thứ vẫn diễn ra không suôn sẻ.

Cụ thể, giọng ca Trót Yêu viết trên trang cá nhân: "Trung Quân thành thật xin lỗi khán giả ở Mỹ đã vì Trung Quân mà đến tại live tour. Nhưng rất tiếc live tour đã không thể diễn ra suôn sẻ do 1 lý do bất đắc dĩ là tới ngày diễn rồi và tới hôm nay luôn nhưng Quân vẫn chưa nhận được visa mặc dù phỏng vấn đã đậu và đại sứ quán đã giữ hộ chiếu. Quân thực sự lấy làm tiếc vì không thể xuất hiện như lịch trình, càng tiếc hơn khi Quân đã chuẩn bị hơn 20 ca khúc đã được làm mới dành cho tour diễn lần này.

Do đó Quân xin được dời live tour lại vào 1 ngày gần nhất ngay khi Quân nhận được visa. Quân xin được gửi trả lại tiền vé cho quý vị đã mua. Mặc dù trộm vía các show đã sold out nhưng Quân thật sự rất buồn vì không thể có mặt và hết mình cùng quý vị".

Trung Quân hủy toàn bộ live tour ở Mỹ

Hồ Ngọc Hà hủy show vì lí do sức khỏe, bầu show thiệt hại 50 nghìn USD

Hồi tháng 10/2022, trên mạng xã hội, nhà tổ chức show Love Songss tại San Jose (Mỹ) của Hồ Ngọc Hà ra thông báo: "Vì lý do sức khỏe, Hồ Ngọc Hà không thể trình diễn đêm nhạc Love Song tại San Jose tối nay. Thay mặt Hà, ban tổ chức thành thật xin lỗi quý khán thính giả đã ủng hộ show. Mặc dù vé đã bán hết nhưng phải đành dời lại ngày khác. Mọi người có thể trả vé lại nơi đã mua hoặc đổi vé sang show New Year với Lệ Quyên ngày 31-12 mà không cần bù thêm tiền. Cầu mong Hà sớm bình phục và mọi việc tốt đẹp nhất sẽ đến với Hà và gia đình".

Đầu tháng 10, ca sĩ cùng chồng con sang Mỹ chuẩn bị cho tour diễn. Trước khi show San Jose bị hủy, cô hát hai buổi tại San Diego (ngày 2/10) và Houston (ngày 7/10). Toàn bộ chuyến lưu diễn bị hủy khiến bầu show thiệt hại khoảng 50 nghìn USD. Đáng chú ý, trước thông báo hủy chuyến lưu diễn 1 ngày (9/10/2022) người thân của Hồ Ngọc Hà báo công an về việc bị trộm đột nhập vào biệt thự, lấy 20 lượng vàng, 100.000USD và trang sức, tổng cộng khoảng trên 3 tỉ đồng. Điều này đã gây ảnh hưởng tâm lí tiêu cực đến Hồ Ngọc Hà đang tại Mỹ.

Sau đó đến tối 13/10, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã có buổi giao lưu ngắn với người hâm mộ để chia sẻ chuyện hủy loạt show diễn tại Mỹ và thông báo lịch trình tiếp theo của mình tại Việt Nam. Cô nói: "Hà gửi lời xin lỗi đến khán giả ở Mỹ vì không có những buổi biểu diễn thành công được diễn ra, hy vọng khán giả kiều bào sẽ thấu hiểu". Nữ ca sĩ cũng tiết lộ nguyên nhân là vì cô bị sốt và viêm phế quản nặng nên không thể đảm bảo được thể lực, khó có thể mang đến cho khán giả những màn trình diễn ưng ý nhất.

Giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ thông báo thêm cô vẫn sẽ góp mặt trong các đêm diễn sắp tới tại Việt Nam. Đặc biệt, show diễn Love Songs được tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 13/11 sẽ không bị hủy mà vẫn được diễn ra đúng kế hoạch - và quả thật đã diễn ra thành công sau đó.

Hồ Ngọc Hà sau đó livestream giải thích rõ ràng mọi chuyện.

O Sen Ngọc Mai bị hủy show vì BTC thay đổi giờ chót

Hồi tháng 2/2023, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước thông tin nữ ca sĩ Ngọc Mai bị gạch tên khỏi một show diễn tại Mỹ, được tổ chức bởi một trung tâm âm nhạc lớn của người Việt tại Mỹ. Cụ thể trong poster show diễn được đăng tải vào cuối tháng 1, hình ảnh "O Sen" Ngọc Mai vẫn xuất hiện trong dàn nghệ sĩ biểu diễn và được xếp bên cạnh ca sĩ Bùi Lan Hương. Tuy nhiên sau đó, hình ảnh Quán quân Ca Sĩ Mặt Nạ đã được thay đổi bằng Myra Trần.

Sau khi poster chính thức của show diễn được công bố, bên dưới phần bình luận, nhiều ý kiến đều tỏ ra đồng tình với sự thay đổi này của BTC chương trình. Bởi lẽ trong thời gian qua sau khi đăng quang Quán quân The Masked Singer, Ngọc Mai liên tiếp vướng vào những ồn ào, tranh cãi từ các phát ngôn của cô.

Liên hệ với phía BTC để tìm hiểu rõ hơn, đại diện xác nhận có sự thay đổi nghệ sĩ biểu diễn theo yêu cầu nội dung chương trình: "Không có sự thay đổi về ngày giờ diễn ra show, nhưng nghệ sĩ trong show thường sẽ thay đổi theo nội dung chương trình".

Poster ban đầu có sự xuất hiện của Ngọc Mai