Lý do nên vắt chanh vào chảo dầu khi chiên rán

Vắt chanh vào chảo dầu chiên là một mẹo hay được nhiều người áp dụng, giúp giải quyết một vấn đề rất thường gặp khi làm món chiên.

Vắt chanh vào chảo dầu khi chiên rán có tác dụng gì?

Khi làm món chiên, phần lớn chúng ta thường gặp phải tình trạng dầu bắn tung tóe, gây khó chịu, mất vệ sinh và thậm chí có thể gây bỏng. Một giải pháp đơn giản mà hiệu quả được nhiều người áp dụng là vắt vài giọt nước cốt chanh vào chảo dầu. Tại sao mẹo nhỏ này có tác dụng kỳ diệu đến vậy?

Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng bắn dầu trong quá trình chiên rán là do nước có trong thực phẩm hoặc trong dầu. Nước có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiều so với dầu ăn (100°C so với trên 180°C). Khi nước hoặc thực phẩm chứa nước vô tình rơi vào chảo dầu nóng, nước sẽ nhanh chóng bốc hơi. Quá trình này diễn ra đột ngột và mạnh mẽ, tạo ra những tiếng nổ nhỏ và bắn những giọt dầu nóng ra xung quanh.

Khi bạn vắt chanh vào chảo dầu chiên, một hiện tượng thú vị xảy ra. Axit citric trong nước cốt chanh khi tiếp xúc với dầu ở nhiệt độ cao, sẽ tạo ra một lớp màng mỏng trên bề mặt dầu. Lớp màng này hoạt động như một lá chắn vô hình, ngăn chặn sự bốc hơi nước một cách đột ngột. Thay vì bốc hơi ồ ạt và gây bắn dầu, nước từ thực phẩm sẽ bốc hơi một cách từ từ và dễ kiểm soát hơn, giảm thiểu đáng kể tình trạng dầu bắn ra ngoài.

Vì sao nên vắt chanh vào chảo dầu khi chiên rán? Đây là mẹo giúp tránh bắn dầu. (Ảnh: TTOL)

Ngoài tác dụng chính là hạn chế bắn dầu, việc vắt chanh vào chảo dầu chiên mang lại nhiều lợi ích khác:

Chống dính: Lớp màng mỏng do chanh tạo ra không chỉ ngăn bắn dầu mà còn hoạt động như một lớp chống dính tự nhiên. Nó tạo ra lớp ngăn cách giữa thực phẩm và đáy chảo, ngăn thức ăn dính vào chảo trong quá trình chiên, đặc biệt hữu ích khi chiên các loại thực phẩm dễ dính như cá, trứng hay đậu phụ.

Tăng độ giòn: Axit trong chanh có tác dụng nhất định lên bề mặt thực phẩm, góp phần tạo ra lớp vỏ ngoài giòn rụm hơn sau khi chiên. Món ăn sẽ trở nên hấp dẫn và ngon miệng hơn nhờ độ giòn tan đặc trưng.

Khử mùi tanh: Đối với các món chiên từ hải sản, đặc biệt là cá, mùi tanh thường là một vấn đề khiến nhiều người e ngại. Nước cốt chanh, với khả năng khử mùi tự nhiên, sẽ giúp giảm bớt mùi tanh khó chịu trong quá trình chiên cá. Món ăn sẽ có hương vị thơm ngon và dễ chịu hơn, không còn cảm giác tanh nồng.

Lượng nước cốt chanh sử dụng trong mẹo này thường rất nhỏ, chỉ vài giọt cho mỗi lần chiên. Lượng chanh ít ỏi này không đủ để làm thay đổi hương vị chính của món ăn, đảm bảo món ăn vẫn giữ được hương vị đặc trưng vốn có. Bạn không cần lo lắng món ăn sẽ bị chua hay có vị chanh lấn át.

Mẹo chiên rán với nước cốt chanh

- Vắt trực tiếp vào dầu: Đây là cách đơn giản và phổ biến nhất. Khi dầu đã nóng đến nhiệt độ cần thiết, bạn chỉ cần vắt vài giọt nước cốt chanh trực tiếp vào chảo dầu và bắt đầu chiên rán như bình thường.

- Chà chanh vào chảo: Một cách khác là làm nóng chảo trước khi cho dầu vào, sau đó dùng một lát chanh tươi chà xát đều khắp lòng chảo trong khoảng một phút. Cách này cũng tạo ra một lớp màng bảo vệ tương tự, giúp hạn chế dính và bắn dầu.

- Ướp chanh vào thực phẩm: Đối với một số món ăn, bạn có thể nhỏ vài giọt nước cốt chanh lên thực phẩm và thoa đều trước khi chiên. Cách này không chỉ giúp giảm bắn dầu mà còn giúp thực phẩm giòn hơn và tăng thêm hương vị nhẹ nhàng.

Một số mẹo giảm bắn dầu khi chiên rán

Làm khô thực phẩm: Luôn đảm bảo thực phẩm được lau khô hoặc thấm khô bằng giấy thấm dầu trước khi chiên; loại bỏ càng nhiều nước dư thừa càng tốt để giảm thiểu lượng nước bốc hơi vào dầu.

Cho muối vào dầu: Thêm một chút muối hạt vào chảo dầu và đảo đều trước khi cho thực phẩm vào chiên. Muối có khả năng hút ẩm và giúp giảm tình trạng bắn dầu.

Sử dụng bột mỳ: Thoa một lớp bột mỳ hoặc bột chiên giòn mỏng lên thực phẩm trước khi chiên. Lớp bột này sẽ giúp hút bớt nước từ thực phẩm, đồng thời tạo lớp vỏ giòn ngon cho món ăn.

Thêm bột vào dầu: Một cách ít phổ biến hơn nhưng cũng có tác dụng là cho một đến hai thìa bột mì, bột bắp hoặc bột chiên giòn vào chảo dầu nóng và đảo đều trước khi cho thực phẩm vào chiên.