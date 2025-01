Điểm tô sắc Việt – Đón Tết ba miền tại SC Vivocity

Tận hưởng một không gian văn hóa Tết ba miền Bắc – Trung – Nam

Lấy cảm hứng từ những hình ảnh Tết dung dị, gần gũi đến từ mọi miền đất nước, SC VivoCity tái hiện cảnh sắc ngày xuân qua các cụm tiểu cảnh Tết ở Bắc - Trung - Nam ngay tại sảnh sự kiện – tầng 1.

Khởi hành từ miền Bắc với Tháp Rùa Hồ Gươm được điểm thêm sắc hồng của hoa đào và những gánh xe hoa rong ruổi khắp phố phường; ghé vào miền Trung với khu phố đèn lồng rực rỡ bên bờ sông Hoài thơ mộng; xuôi về miền Nam với mai vàng khoe sắc ngay chợ Bến Thành cùng những chiếc xuồng 3 lá chở đầy hoa quả ngày Tết trên chợ nổi miền Tây. Nên dù đến từ bất kỳ nơi nào trên mảnh đất hình chữ S này, ta đều có thể tìm thấy sự đồng điệu và bắt gặp hình ảnh quê hương ngay tại cụm trang trí Tết Ba Miền.

Miền Bắc - Nhâm nhi tách trà bên Hồ Hoàn Kiếm

Miền Trung – Phố Hội đèn lồng bên bờ sông Hoài

Miền Nam – Mai vàng khoe sắc ngay chợ Bến Thành

Cùng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trong không gian Tết hoài niệm, ấm áp nhưng không kém phần rộn ràng ngay tại SC VivoCity trong dịp Tết đến Xuân về này nhé!

Sắm Tết đủ đầy – Thêm quà như ý

Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, bận gì thì bận nhưng vẫn phải tranh thủ "săn sale sắm Tết" tại SC VivoCity với rất nhiều ưu đãi hấp dẫn, cùng nhau đón một mùa Tết đủ đầy, sung túc.

Du Xuân sắm Tết với loạt ưu đãi 50%++ hấp dẫn

Đầu tiên, nhất định phải ghé qua khu vực bán hàng "Sắm Tết Ba Miền – Trọn Vị Đón Xuân" ngay tại sảnh Tầng 1, từ nay đến 22/01/2025 để F5 tủ quần áo của cả gia đình cùng Blook, Papka, Pierre Cardin, Garmie, Everich, Bemega, Pink Sun, Rabity, Bobi Craft, Pypoy; Tạo thêm điểm nhấn rạng ngời cùng bộ trang sức đến từ Ngọc An Viên; Làm mới không gian sống giúp tổ ấm thêm phần hiện đại với các sản phẩm gia dụng bền, đẹp của Tefal. Và không thể thiếu những giỏ quà Tết tinh tế từ The Soul, GPR Cookies, Vietnam Chocoland, Mama Sâm,... Ngoài ra, sự kiện Bigbang Hàng Hiệu Fashion & Beauty cũng là điểm đến không thể bỏ lỡ khi quỵ tụ hơn 100 thương hiệu đến từ các ngành hàng Mỹ phẩm – Nước hoa – Thời Trang – Hàng tiêu dùng, đồng loạt giảm giá lên đến 80% cùng nhiều voucher hấp dẫn và quà tặng đặc biệt.

Các thương hiệu khác tại SC VivoCity cũng mang đến hàng loạt deal siêu hứng khởi, cùng bạn du Xuân sắm Tết thật rộn ràng: UNIQLO mừng Tết đoàn viên, chỉ từ 195.000đ cho các sản phẩm áo giữ nhiệt, áo thun, áo khoác…; Mặc đẹp đón Tết cùng Canifa Sale Up To 50% toàn bộ cửa hàng; Mua sắm Ất Tỵ - Nhận quà hết ý cùng Pedro, MLB, Charles & Keith, Levi’s, Nerdy, Giordano, Cotton On…; Thăng hạng nhan sắc cùng triệu deal "đẹp" đến từ Guardian, Thế giới kim cương, LAC; hay đến Co.opXtra – chở Tết về nhà, cần gì cũng có, deal to khỏi lo.

Đặc biệt, từ 10/01 – 26/01/2025, khách hàng là thành viên SC VivoCity Rewards+ có hóa đơn trong ngày từ 1.000.000Đ sẽ được tặng 01 xấp bao lì xì TẾT BA MIỀN với thiết kế độc đáo trên gam màu Tết truyền thống cùng lời chúc năm mới Tài Lộc - Phú Quý - An Khang.

Đón Tết ba miền với chuỗi sự kiện đặc sắc

Nghỉ Tết không nghỉ chơi, du xuân đến SC VivoCity và trải nghiệm loạt sự kiện đón Tết rộn ràng, "không vui không về" kéo dài từ Mùng 2 đến Mùng 5 Tết.

Mùng 02 Tết (30/01):

+ Từ 09h00 – 11h00: Biểu diễn Lân Sư Rồng xông đất đầu năm, rước ngay tài lộc.

+ Từ 19h00 – 20h00: Trình diễn Mai Hoa Thung.

Mùng 03 Tết (31/01):

+ Từ 19h00 – 21h00: Lô Tô Show cùng nhiều phần quà hấp dẫn.

+ Từ 19h00 – 21h00: Nhận chữ may mắn đầu năm dành cho khách hàng thành viên SC VivoCity Rewards+ có hóa đơn mua sắm trong ngày từ 500.000Đ.

Mùng 04 Tết (01/02)

+ Từ 11h00 – 12h00 và 19h00 – 20h00: Múa Rối Nước với sân khấu nước đặc sắc, cùng hình tượng chú Tễu đặc trưng.

Mùng 05 Tết (02/02)

+ Từ 19h00 – 21h00: Hòa nhịp cùng các giai điệu Xuân với đêm nhạc Acoustic.

Hội Xuân 2025 với nhiều chương trình biểu diễn đặc sắc

Tết Ất Tỵ 2025 đã ngấp nghé bên thềm, SC VivoCity gửi lời chúc một năm mới bình an, sung túc, hạnh phúc, vạn sự hanh thông đến mọi nhà. Hãy đến và tận hưởng những trải nghiệm Tết Ba Miền độc đáo cùng SC VivoCity trong dịp Xuân Ất Tỵ này nhé. Tìm hiểu thêm về chương trình Tết Ba Miền tại đây: https://bit.ly/Tet_Ba_Mien

SC VivoCity xin thông báo đến Quý khách hàng lịch hoạt động của TTTM trong dịp Xuân Ất Tỵ 2025 như sau:

Nghỉ Tết: Từ 14h00 ngày 28/01 (29 Tết) đến hết ngày 29/01 (Mùng 1 Tết)

Mở cửa khai Xuân: Từ 30/01 (Mùng 2 Tết) với nhiều chương trình biểu diễn đặc sắc, trải nghiệm ăn uống, mua sắm, giải trí hấp dẫn.

Chào đón Xuân Ất Tỵ an khang thịnh vượng, SC VivoCity hẹn bạn du xuân 3 miền - trẩy hội đầu năm!