Khách Tây hỏi mua 1 quả chôm chôm cho 2 người ăn, cách người phụ nữ Việt xử lý khiến dân mạng rần rần

Khi nói đến những điều khiến du khách nước ngoài nhớ mãi về Việt Nam, ngoài món ăn ngon, cảnh đẹp thì chắc chắn phải kể đến lòng mến khách và sự thân thiện của người dân. Và mới đây, một tình huống nhỏ giữa một người phụ nữ bán trái cây và 2 vị khách Tây đã trở thành "chuyện đáng yêu nhất mạng xã hội hôm nay", khiến nhiều người xem không khỏi mỉm cười vì quá dễ thương.

Câu chuyện bắt đầu khi một du khách nước ngoài ghé vào một xe trái cây ven đường và tò mò chỉ tay vào rổ đầy những quả chôm chôm màu đỏ. Anh nhẹ nhàng hỏi: "What is this?" (Đây là quả gì vậy?). Người phụ nữ bán hàng không hề lúng túng mà trả lời bằng tiếng Anh rất trôi chảy: "Rambutan!" - đúng tên gọi quốc tế của chôm chôm.

Điều bất ngờ là sau đó anh khách Tây chỉ lấy đúng... 1 quả chôm chôm từ rổ và nói rằng chỉ muốn mua 1 quả. Cứ tưởng sẽ gặp phản ứng ngạc nhiên, thậm chí là từ chối vì mua quá ít, ai ngờ người phụ nữ chỉ cười hiền rồi gật đầu đồng ý. Đặc biệt là cách xử lý sau đó của người bán hàng càng khiến dân mạng trầm trồ.

Cụ thể, điều khiến dân mạng "quắn quéo" hơn cả chính là khi vị khách hỏi "How much?" (Bao nhiêu tiền?), chị liền đáp ngay: "Free!" (Miễn phí). Câu trả lời không chỉ nhanh mà còn rất dứt khoát, không chút đắn đo. Thậm chí sau đó, vị khách Tây vẫn tiếp tục lấy ví ra bày tỏ muốn trả tiền liền "bị" chị kịch liệt từ chối. Sự hào phóng, dễ mến và cách ứng xử đầy tinh tế ấy lập tức chiếm trọn trái tim người xem.

Chưa dừng lại ở đó, khi vị khách Tây hỏi rằng "làm sao để ăn nó", người phụ nữ lại tận tình hướng dẫn. Chị còn tinh tế nhận ra vị khách Tây có một người bạn đồng hành, liền hỏi lại xem có phải họ muốn chia đôi mỗi người một nửa hay không. Nhận được cái gật đầu, chị không ngần ngại dùng dao cắt ra làm đôi, đưa tận tay cho mỗi người một nửa, và không quên dặn các vị khách nhớ bỏ hạt khi ăn. Từ hành động nhỏ đó, dân mạng đã dành rất nhiều lời khen cho sự hiếu khách, duyên dáng và nhẹ nhàng của người phụ nữ Việt.

Về phần mình, sau khi thử nếm chôm chôm, vị khách Tây đã liên tục gật gù. Anh miêu tả hương vị quả chôm chôm là ngọt dịu, mọng nước, khá giống vải nhưng hơi dai hơn. Tóm lại, anh khen rằng nó khá ngon dù vẻ ngoài trông có vẻ hơi "điên rồ" (hàm ý nói đến phần vỏ tua tủa trông khá kỳ lạ với những ai lần đầu nhìn thấy).

Tình huống nhỏ chỉ kéo dài vài phút nhưng lại để lại dư âm rất lớn. Nhiều người cho biết chính những khoảnh khắc như vậy là lý do khiến du khách luôn muốn quay lại Việt Nam, bởi sự chân thành và gần gũi từ những người dân bình thường nhất.

Và cũng nhờ những câu chuyện giản dị như thế, hình ảnh Việt Nam thêm một lần được lan tỏa theo cách thân thiện và ấm áp nhất.

