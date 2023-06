Lý do Nàng Tiên Cá phiên bản mới không được ưa chuộng tại Hàn Quốc

Mặc dù càn quét tại thị trường Bắc Mỹ nhưng Nàng Tiên Cá 2023 (The Little Mermaid) vẫn không thể thành công tại thị trường Hàn Quốc. Doanh thu phòng vé được cho là không đáp ứng được so với sức quảng bá của Disney. Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân là do sự phân biệt chủng tộc, tuy nhiên, các khán giả Hàn Quốc đã lên tiếng và nêu rõ quan điểm dẫn tới sự thất bại của bộ phim này.

Theo đó, khán giả tại thị trường này cho rằng bản thân bộ phim không đáp ứng được kì vọng theo tiêu chuẩn của một bộ hoạt hình tới từ Disney. Diễn xuất của Halle Bailey cũng gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng thần thái của cô không đủ tốt để vào vai nàng tiên cá Ariel. Hầu hết các bàn luận liên quan tới Halle Bailey đều nhắc tới diễn xuất, không đề cập tới vấn đề chủng tộc.

Ngoài một bình luận liên quan tới diễn xuất, phần lớn đánh giá của công chúng đề cập tới âm nhạc và cốt truyện của phim. Trong đó, phần âm nhạc được khen ngợi nhưng nội dung phim lại vấp phải nhiều tranh cãi.

Ở thời điểm hiện tại, sau gần 1 tháng ra rạp, Nàng Tiên Cá thu về 467,7 triệu USD trên toàn cầu. So với kinh phí 250 triệu USD sản xuất, đây không phải một con số ấn tượng, càng gây thất vọng khi Disney từng đặt kì vọng bộ phim có thể tiến tới gần mốc 1 tỷ USD.