Lý do khách quốc tế nườm nượp đến Việt Nam

Theo số liệu từ Cục Thống kê - Bộ Tài chính, trong 11 tháng năm nay, Việt Nam đón trên 19 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 21% so với cùng kỳ và chính thức vượt mốc năm 2019 - thời điểm ngành du lịch đạt đỉnh trước đại dịch.

Riêng tháng 11, gần 2 triệu lượt khách nhập cảnh, mức tăng mạnh thứ ba trong năm.

Tổ chức du lịch Liên Hợp Quốc ( UN Tourism ) đánh giá Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia phục hồi nhanh nhất thế giới, trong khi khu vực châu Á - Thái Bình Dương mới đạt khoảng 90% so với thời điểm trước dịch.

Việt Nam đón trên 19 triệu lượt khách quốc tế trong 11 tháng năm nay, vượt mốc năm 2019 - thời điểm ngành du lịch đạt đỉnh trước đại dịch. Ảnh: VGP.

UN Tourism cho rằng, Việt Nam tăng trưởng vượt trội là nhờ ba yếu tố. Trong đó, tác động rõ rệt nhất đến từ chính sách thị thực mới, khi Việt Nam áp dụng thị thực điện tử 90 ngày cho công dân của hơn 80 quốc gia và mở rộng danh sách miễn visa. Nhờ đó, các thị trường xa - đặc biệt là châu Âu và Bắc Mỹ - ghi nhận tăng trưởng đột biến trong tháng 11.

Khách từ Mỹ tăng 30,5% so với tháng trước, Canada tăng gần 56%. Tại châu Âu, lượng khách từ Anh, Pháp, Đức, Italy hay Thụy Sỹ đều tăng mạnh; riêng Ba Lan và Séc tăng lần lượt gần 256% và 149%. Đây đều là nhóm du khách lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu cao.

Theo Trung tâm thông tin du lịch, visa thông thoáng đã “gỡ nút thắt” lớn nhất khiến nhiều du khách trước đây còn ngần ngại khi lựa chọn Việt Nam cho kỳ nghỉ dài.

Động lực thứ hai đến từ hạ tầng hàng không. Trong năm 2025, nhiều hãng mở thêm đường bay thẳng giữa Việt Nam với Bắc Mỹ, Australia, châu Âu và Nam Á. Nhờ đó, các thị trường gửi khách truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) duy trì dòng khách ổn định; trong khi các thị trường mới như Ấn Độ, Philippines tăng tốc, lần lượt hơn 47% và 84%.

Nhiều hãng mở thêm đường bay thẳng giữa Việt Nam với Bắc Mỹ, Australia, châu Âu và Nam Á. Ảnh: NIA.

Ba đô thị lớn - TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng - hưởng lợi trực tiếp. Lượng khách quốc tế đến TPHCM đạt gần 7,4 triệu lượt trong 11 tháng; Hà Nội đón hơn 7 triệu; Đà Nẵng ghi nhận tới 7 triệu lượt khách quốc tế lưu trú. Việc mở rộng mạng bay giúp Việt Nam xuất hiện nhiều hơn trên bản đồ du lịch toàn cầu, thu hút dòng khách mùa cao điểm cuối năm.

Năm nay cũng ghi nhận sự bứt phá về quảng bá hình ảnh. Từ các chiến dịch truyền thông số, hợp tác với nền tảng quốc tế đến loạt lễ hội âm nhạc, thể thao và sự kiện văn hóa quy mô lớn, nhiều địa phương đã tạo ra “điểm nhấn mới” để níu chân du khách.

Nga là ví dụ rõ rệt: Lượng khách tăng gần 191% so với cùng kỳ, đạt 593.000 lượt và trở thành thị trường lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu. Theo các hãng lữ hành, nhiều sự kiện, đặc biệt ở các trung tâm du lịch biển, đã kéo dòng khách này trở lại mạnh mẽ.

5 thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất Việt Nam - tính đến tháng 11 năm nay. Nguồn: CTK.

Cùng với đó, các sản phẩm du lịch mới như du lịch xanh , du lịch sức khỏe hay MICE được đầu tư mạnh giúp tăng doanh thu lữ hành lên 85.400 tỷ đồng sau 11 tháng, tăng gần 20% so với năm trước.

Ở góc độ thị trường, Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 4,8 triệu lượt; tiếp theo là Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, sự mở rộng nhanh của các thị trường xa cho thấy mô hình tăng trưởng của du lịch Việt Nam đang dịch chuyển từ phụ thuộc vào vài thị trường truyền thống sang thu hút đa dạng hơn.

Theo các chuyên gia, nếu duy trì chính sách thị thực cởi mở, tăng kết nối hàng không nhất là trong bối cảnh sân bay Long Thành (Đồng Nai) chuẩn bị vận hành giai đoạn 1 và tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến, du lịch Việt Nam hoàn toàn có thể lập kỷ lục mới trong năm 2026 và tiến gần hơn mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu châu Á...