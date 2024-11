Lý do fan Sơn Tùng hả hê khi idol bị "bỏ bom" ở quán trà đá

Bức ảnh hot nhất ngày hôm nay chắc chắn là khoảnh khắc Sơn Tùng M-TP "check-in" tại quán trà đá ở con phố Bà Triệu, Hà Nội. Không để các fan phải bán tín bán nghi qua lâu, đích thân chính chủ đã khoe loạt hình ảnh "check-in" uống trà đá và còn giận dỗi vì "hẹn hôm mê mà hôm mê không đến".

Nhiều người còn hài hước cho rằng nếu ai bị "crush" cho "leo cây" thì cũng đừng buồn vì đến Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng cũng bị cho "leo cây" như người bình thường. Khoảnh khắc bị "bỏ bom" của Sơn Tùng M-TP nhanh chóng gây bão MXH, nhận về lượt tương tác cực "khủng", gấp nhiều lần so với khi anh thông báo comeback.

Hình ảnh check-in ở quán trà đá hot nhất ngày hôm nay của Sơn Tùng M-TP

Bài đăng "giận dỗi" vì bị "bỏ bom" của Sơn Tùng M-TP thu về lượt tương tác khủng còn hơn cả lúc anh thông báo comeback

Tuy nhiên, những người hả hê nhất khi Sơn Tùng M-TP bị "bỏ bom" chắc chắn là cộng đồng Sky - fandom của anh chàng. Bởi lẽ để mà nói về độ "lật kèo", bị cho "leo cây", "bỏ bom" thì Sơn Tùng số 2 không ai dám nhận… số 1.

Bởi lẽ cách đây khoảng 4 năm, vào những ngày cuối năm 2019, Sơn Tùng M-TP từng tổ chức buổi họp báo vô cùng hoành tráng để thông báo về loạt dự án "trong mơ". Theo đó, Sơn Tùng M-TP từng công bố kế hoạch trong năm 2020 bao gồm:

- Mạng xã hội Sky Social

- Khai trương quán cafe idol M-TP and Friends

- Phát hành album Chúng Ta

- 3 bài hát sẽ được ra mắt lần lượt với 3 thể loại nhạc khác nhau hoàn toàn

- Tổ chức Sky Tour 2020

- Ra mắt thương hiệu thời trang PlusEightyFour

- Tổ chức M-TP Year End Concert

Loạt dự án "trong mơ" được Sơn Tùng M-TP công bố trong buổi họp báo vào cuối năm 2019

Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, những gạch đầu dòng được công bố năm nào của Sơn Tùng M-TP vẫn chỉ là một lời hứa không biết đến bao giờ mới có thể trở thành sự thật. Kế hoạch thành công nhất của Sơn Tùng M-TP có lẽ là sau 4 năm ra mắt được các ca khúc bao gồm Có Chắc Yêu Là Đây, Chúng Ta Của Hiện Tại, Muộn Rồi Mà Sao Còn. There's No One At All, Making My Way, Chúng Ta Của Tương Lai và Đừng Làm Trái Tim Anh Đau.

Dẫu vậy trên thực tế, album Chúng Ta trên nền tảng nhạc số chỉ cập nhật hai ca khúc Chúng Ta Của Hiện Tại và Chúng Ta Của Tương Lai. Điều này đồng nghĩa với việc, lời hứa ra mắt album Chúng Ta với 3 ca khúc của Sơn Tùng vẫn chưa hoàn thành.

Album Chúng Ta của Sơn Tùng trên nền tảng nhạc số chỉ mới cập nhật hai ca khúc

Ngoài ra quán cafe idol M-TP and Friends là một trong những dự án được người hâm mộ mong chờ bậc nhất bởi đây là mô hình kinh doanh khá phổ biến với các fan Kpop nhưng ở Việt Nam lại chưa từng xuất hiện. Thậm chí Sơn Tùng còn khẳng định trong buổi họp báo rằng anh sẽ thường xuyên lui tới quán cafe và mặc tạp dề, pha nước cho các fan. Hay như mô hình thời trang đầy hứa hẹn đến hiện tại cũng vẫn chỉ là những lời 'chót lưỡi đầu môi".

Dù được người hâm mộ thông cảm vì dự án siêu khủng của Sơn Tùng được công bố trước khi bùng dịch Covid-19 khiến cho mọi hoạt động bị đông cứng, thế nhưng dù dịch qua đã lâu, nam ca sĩ cũng chưa thể hoàn thiện được những kế hoạch còn dang dở.

Hình ảnh vị Chủ tịch trong buổi họp báo cuối năm 2019 cho đến giờ vẫn là "huyền thoại" năm nào cũng được nhắc tới vì… chưa có dự án nào hoàn thành

Đâu chỉ có thế, Sơn Tùng từng hứa hẹn tổ chức Sky Tour 2020 nhưng cuối cùng anh chỉ công chiếu dự án phim Sky Tour Movie vào năm 2020. Đầu năm 2024, anh tiếp tục "thả hint" cho dự án Sky Tour 2024 nhưng đến hiện tại, khi thời gian sắp trôi ngược về thời điểm bước sang năm 2025 thì Sky Tour 2024 đến 90% vẫn là lời "hứa lèo" của Sơn Tùng. Cũng vì những lý do này mà khi anh chàng bị "bỏ bom" ở quán trà đá, những người vui nhất là Sky vì cuối cùng cũng "trả thù" được phần nào.