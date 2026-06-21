Lý do các quán phở Việt ở Tokyo lúc nào cũng kín khách

Giữa lòng Tokyo, thành phố được xem là một trong những thủ đô ẩm thực khắt khe nhất thế giới, những quán phở Việt Nam đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn và thường xuyên trong tình trạng kín chỗ.

Tại các khu vực đông đúc như Shibuya, Shinjuku hay Ikebukuro, không khó để bắt gặp cảnh thực khách kiên nhẫn xếp hàng trước các cửa hàng phở vào giờ cao điểm. Từ món ăn quen thuộc của cộng đồng người Việt xa xứ, phở đã từng bước trở thành một lựa chọn được nhiều người Nhật chủ động tìm đến trong đời sống thường nhật.

Sự thành công này không đến từ một nguyên nhân đơn lẻ. Đằng sau những hàng dài khách chờ đợi là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, từ hương vị đặc trưng, xu hướng tiêu dùng hiện đại cho đến khả năng thích nghi linh hoạt của các quán phở với thị trường bản địa.

Tạo dấu ấn riêng giữa “thiên đường mì nước” của Nhật Bản

Nhật Bản vốn là quốc gia có văn hóa mì nước lâu đời với những cái tên nổi tiếng như ramen, udon hay soba. Chính vì vậy, để có thể tạo được chỗ đứng tại đây, phở không thể cạnh tranh bằng cách trở thành một phiên bản khác của các món mì truyền thống, mà phải mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở phần nước dùng, linh hồn của cả hai món ăn. Nếu ramen, đặc biệt là dòng tonkotsu, nổi tiếng với phần nước dùng được ninh từ xương heo trong nhiều giờ để tạo độ béo và đậm đà đặc trưng, thì phở lại đi theo hướng ngược lại. Nước dùng phở được ninh từ xương bò kết hợp cùng các loại thảo mộc như quế, hồi, thảo quả và gừng nướng, tạo nên hương vị thanh nhẹ nhưng vẫn đủ chiều sâu.

Sự khác biệt này giúp phở hình thành một phân khúc riêng trong thị trường mì nước vốn đã rất cạnh tranh tại Tokyo. Với nhiều thực khách Nhật Bản, đây là lựa chọn phù hợp khi họ muốn thưởng thức một món ăn nóng hổi nhưng không quá nhiều dầu mỡ. Sau bữa ăn, cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu mà phở mang lại cũng trở thành điểm cộng đáng kể so với những món mì có hương vị đậm và béo hơn.

Bắt nhịp xu hướng sống khỏe đang lên ngôi

Tuy nhiên, lợi thế của phở không chỉ nằm ở sự khác biệt về hương vị. Trong bối cảnh người Nhật ngày càng quan tâm đến sức khỏe, chính những đặc điểm vốn có của món ăn này lại vô tình đáp ứng rất tốt xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Những năm gần đây, người Nhật có xu hướng ưu tiên các thực phẩm ít dầu mỡ, ít calo và cân bằng dinh dưỡng hơn. Trong khi đó, một tô phở truyền thống với nước dùng trong, thịt bò giàu protein cùng các loại rau thơm, giá đỗ và hành lá lại mang đến hình ảnh của một bữa ăn tươi mới, đầy đủ dưỡng chất và tương đối nhẹ nhàng đối với cơ thể.

Không chỉ vậy, nhiều thực khách Nhật đánh giá cao triết lý chế biến của phở. Thay vì phụ thuộc vào các loại gia vị mạnh, món ăn này chú trọng làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của nguyên liệu thông qua quá trình ninh nước dùng công phu. Điều đó tạo nên sự tương đồng nhất định với triết lý ẩm thực Nhật Bản, vốn đề cao sự tinh tế và hương vị nguyên bản của thực phẩm.

Chính vì vậy, phở không chỉ được nhìn nhận là một món ăn nước ngoài mới lạ mà còn được xem như một lựa chọn phù hợp với lối sống khỏe mạnh đang ngày càng phổ biến tại Nhật Bản.

Vừa hay, món ăn lại đúng nhu cầu của dân văn phòng Tokyo

Khi xu hướng sống khỏe trở thành một phần của đời sống đô thị hiện đại, phở nhanh chóng tìm thấy nhóm khách hàng trung thành nhất của mình là dân văn phòng.

Tokyo nổi tiếng với nhịp sống nhanh và áp lực công việc cao. Đối với nhiều nhân viên công sở, bữa trưa cần đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu: nhanh chóng, đủ dinh dưỡng và không gây cảm giác nặng nề sau khi ăn. Đây cũng chính là những yếu tố mà phở có thể đáp ứng khá trọn vẹn.

Một tô phở thường có thể được phục vụ và thưởng thức trong khoảng 20–30 phút, phù hợp với quỹ thời gian hạn chế của dân công sở. Dù vậy, món ăn vẫn cung cấp đầy đủ năng lượng cho một buổi chiều làm việc nhờ sự kết hợp giữa tinh bột, protein và rau xanh.

Quan trọng hơn, khác với những bữa ăn nhiều dầu mỡ dễ khiến cơ thể mệt mỏi hoặc buồn ngủ, phở mang lại cảm giác nhẹ bụng và dễ chịu hơn. Hương thơm từ quế, hồi và gừng nướng trong nước dùng cũng giúp nhiều người cảm thấy thư giãn giữa guồng quay công việc căng thẳng. Chính điều này đã biến phở thành lựa chọn quen thuộc của không ít nhân viên văn phòng tại Tokyo.

Tuy nhiên, việc đáp ứng nhu cầu ăn uống hàng ngày mới chỉ là một phần của câu chuyện. Để từ một món ăn được yêu thích trong phạm vi nhất định trở thành hiện tượng ẩm thực của cả thành phố, phở còn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ mạng xã hội.

Người Nhật vốn đặc biệt coi trọng yếu tố thẩm mỹ trong ẩm thực. Một tô phở với màu trắng của bánh phở, màu xanh của rau thơm, màu nâu của thịt bò cùng làn khói nghi ngút bốc lên tạo nên tổng thể hài hòa và bắt mắt. Đây là kiểu hình ảnh rất dễ thu hút sự chú ý trên các nền tảng như Instagram, TikTok hay YouTube.

Cùng với đó, nhiều blogger và nhà sáng tạo nội dung ẩm thực tại Nhật thường xuyên chia sẻ các video trải nghiệm ăn phở, thu hút lượng lớn người xem. Những nội dung này góp phần lan tỏa hình ảnh món ăn Việt Nam đến những nhóm khách hàng mới, đồng thời kích thích sự tò mò của những người chưa từng thử phở trước đó.

Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Nhờ sự xuất hiện liên tục trên các nền tảng số, phở dần trở thành một cái tên quen thuộc trong tâm trí người tiêu dùng Nhật Bản, thay vì chỉ gắn với cộng đồng người Việt như trước đây.

Bí quyết giữ chân thực khách nằm ở sự bản địa hóa

Dẫu vậy, mạng xã hội chỉ có thể giúp một món ăn thu hút khách đến lần đầu tiên. Điều khiến nhiều quán phở tại Tokyo duy trì được cảnh kín bàn trong thời gian dài lại nằm ở khả năng giữ chân thực khách sau trải nghiệm ban đầu.

Để làm được điều đó, nhiều cửa hàng đã lựa chọn cách tiếp cận mềm dẻo: điều chỉnh để phù hợp với thị trường địa phương nhưng vẫn giữ được tinh thần cốt lõi của phở Việt Nam.

Không ít quán sử dụng nguyên liệu chất lượng cao từ Nhật Bản nhằm đảm bảo độ tươi ngon và tạo sự tin tưởng đối với khách hàng bản địa. Không gian quán cũng thường được thiết kế theo phong cách tối giản, sạch sẽ và yên tĩnh, những yếu tố rất được người Nhật coi trọng.

Ảnh: Quang Định

Bên cạnh đó là chất lượng phục vụ. Sự kết hợp giữa hương vị Việt Nam và phong cách phục vụ tận tâm, chỉn chu của Nhật Bản giúp trải nghiệm ăn phở trở nên gần gũi hơn với người dân địa phương. Nhờ vậy, nhiều thực khách không chỉ đến ăn một lần cho biết mà sẵn sàng quay lại thường xuyên.

Quan trọng nhất, dù có những điều chỉnh nhất định, các quán vẫn giữ được linh hồn của món ăn thông qua phần nước dùng và cách cân bằng hương vị đặc trưng. Chính sự hài hòa giữa yếu tố bản địa và bản sắc Việt Nam đã tạo nên sức sống lâu dài cho phở tại Tokyo.

Sự kết hợp giữa xu hướng sống khỏe, nhu cầu của dân văn phòng, sức lan tỏa của mạng xã hội và khả năng thích nghi với thị trường địa phương đang tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển của phở tại Nhật Bản.

Trong bối cảnh lượng du khách Nhật đến Việt Nam ngày càng tăng, cộng đồng người Việt tại Nhật tiếp tục mở rộng và các xu hướng ăn uống tốt cho sức khỏe vẫn đang phát triển mạnh, phở được đánh giá còn nhiều dư địa để phát triển trong tương lai.

Quan trọng hơn cả, món ăn này đang hưởng lợi từ sự đồng điệu giữa hai nền văn hóa ẩm thực. Cả Việt Nam và Nhật Bản đều đề cao nguyên liệu tươi ngon, sự tinh tế trong chế biến và tính cân bằng trong hương vị. Chính sự tương đồng đó giúp phở dễ dàng tìm được chỗ đứng trong đời sống thường nhật của người Nhật.

Từ một món ăn phục vụ cộng đồng người Việt xa quê, phở đang dần trở thành một phần quen thuộc trong bức tranh ẩm thực đa sắc màu của Tokyo. Những hàng người kiên nhẫn xếp hàng trước các quán phở mỗi giờ cao điểm không chỉ phản ánh sức hút của một món ăn ngon, mà còn cho thấy cách một biểu tượng ẩm thực Việt Nam đang từng bước chinh phục một trong những thị trường khó tính nhất thế giới.