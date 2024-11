Lý do Black Myth: Wukong lọt đề cử Game of the Year nhưng "bít cửa" thắng giải

Với cộng đồng game thủ, giải thưởng Game of the Year (GOTY) hay "Game Của Năm" chính là giải thưởng danh giá nhất dành cho tựa game xuất sắc nhất năm. Hạng mục giải thưởng này thuộc về The Game Awards - hệ thống giải thưởng được xem như giải Oscar của trò chơi điện tử.

Black Myth: Wukong lọt vào danh sách đề cử Game of the Year 2024

Trong đó, Black Myth: Wukong vẫn là cái tên được chú ý nhất bởi đây là tựa game gây ấn tượng mạnh với game thủ nhờ đồ họa ấn tượng, cốt truyện thú vị và đạt nhiều kỷ lục bán ra. Tuy nhiên, với việc BTC The Game Awards "quay xe" thay đổi thể thức khi xác nhận các bản mở rộng DLC, phiên bản remake, remaster và thậm chí cả Season Pass của bất kỳ tựa game nào cũng có thể được đề cử danh hiệu Game of the Year.

Thay đổi tiêu chí lựa chọn đề cử của BTC The Game Awards gây ra nhiều tranh cãi của cộng đồng game thủ khi những tựa game trứ danh trở lại

Theo đó, nhiều tựa game đã ra mắt từ trước như Final Fantasy, Elden Ring... đã trở lại danh sách đề cử và trở thành ứng cử viên siêu nặng ký bởi tiếng vang đã được tạo ra trước đó cũng như lượng fan đông đảo. Ngoài ra, một loạt game có tiếng cũng xuất hiện trong đề cử như Astro Bot, Silent Hill 2, Helldivers 2...

Ra mắt hồi quý 3/2024, Black Myth: Wukong đã tạo ra tiếng vang lớn trên toàn cầu và tích lũy được lượng game thủ hâm mộ không nhỏ. Tuy nhiên với thay đổi này từ BTC The Game Awards thì việc cạnh tranh cho tựa game AAA đầu tiên của Trung Quốc sẽ trở nên cực kỳ khó khăn khi phải đối đầu với nhiều tựa game kinh điển.

Black Myth: Wukong khó thắng giải GOTY 2024 vì nhiều lý do

Đó là chưa kể, Black Myth: Wukong cũng đang rất khó có cửa thắng giải Game of the Year bởi tựa game này cũng sở hữu điểm số phê bình thấp nhất lịch sử trong những game từng giành được đề cử. Cụ thể, Black Myth Wukong chỉ sở hữu điểm số 81 trên Metacritic và 82 trên Opencritic, hai trang đánh giá game uy tín bậc nhất, đây cũng là kết quả do game thủ và nhà phê bình bình chọn.

Thông tin này được cư dân mạng chia sẻ và khiến cộng đồng game thủ chia thành 2 phe đối lập trong những cuộc tranh luận chưa có hồi kết.

Tựa game này cũng lọt đến 4 hạng mục giải thưởng gồm: Best Game Direction (Game có chỉ đạo xuất sắc nhất), Best Action Game (Game hành động xuất sắc nhất), Best Art Direction (Game có chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất) và Game of the Year (Game Của Năm).

Black Myth: Wukong có trở thành GOTY 2024?

Được biết, kết quả bình chọn cho giải thưởng của The Game Awards sẽ phụ thuộc đến 90% trong tay 50 thành viên hội đồng các nhà báo/ nhà phê bình có tiếng trong mảng trò chơi điện tử. Còn phần bình chọn của game thủ tương ứng với 10% kết quả.

Dù vậy, hiện tại trên các diễn đàn game, hội nhóm vẫn đang hô hào bình chọn cho Black Myth: Wukong. Đặc biệt, cộng đồng game thủ Trung Quốc đang cực kỳ sôi sục trong việc bình chọn cho tựa game "nhà làm".

Dự kiến, The Game Awards sẽ tổ chức ngày 13/12 và đây sẽ là thời điểm kết quả giải thưởng tựa game hay nhất năm GOTY 2024 được công bố.