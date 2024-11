Nổi tiếng "ngang" Black Myth: Wukong khi ra mắt, bom tấn này bất ngờ tụt dốc thảm hại, mất 90% người chơi

Không thể phủ nhận Dragon Ball: Sparking Zero đã có khởi đầu đầy thuận lợi, tới mức được so sánh với Black Myth: Wukong về độ phổ biến và sự quan tâm của người chơi.

Trong vòng 24 giờ, nó đã trở thành trò chơi đối kháng được chơi nhiều nhất trong lịch sử Steam, đánh bại loạt bom tấn khác như Street Fighter 6, Tekken 8 và Mortal Kombat 11. Và nổi tiếng không kém gì Black Myth: Wukong.

Thế nhưng có vẻ như tuần trăng mật của bom tấn này không kéo dài quá lâu. Dragon Ball: Sparking Zero - một tựa game mới chỉ ra mắt tròn một tháng (7/10/2024).

Cụ thể, một tháng sau đó, Dragon Ball: Sparking Zero lại đang phải lao đao và chật vật giữ chân người chơi với sự tụt giảm chóng mặt.

Từ chỗ là một bom tấn sánh ngang với Black Myth: Wukong, giờ đây chẳng còn mấy ai nhắc tới cái tên Dragon Ball: Sparking Zero nữa.

Thời điểm rực rỡ nhất, Dragon Ball: Sparking Zero đạt đỉnh 122.554 người chơi đồng thời trên Steam, cao hơn đáng kể so với các trò chơi đối kháng cùng thời. Thế nhưng vài tuần sau thôi, con số đỉnh cao của trò chơi trong tuần vừa qua chỉ còn khoảng 15.500 người chơi tại cùng thời điểm, giảm 87% so với cột mốc khi ra mắt dựa trên số liệu từ SteamDB.

Sự tụt giảm của Black Myth: Wukong rất dễ lý giải vì đây là một tựa game đơn và người chơi sẽ rời bỏ ngay sau khi khám phá xong các nội dung. Thế nhưng với Dragon Ball: Sparking Zero, câu chuyện lại khác hẳn khi đây là một tựa game Multiplayer. Sau sự hào hứng ban đầu, có quá nhiều lời phàn nàn dành cho bom tấn này, đặc biệt là về yếu tố cân bằng nhân vật cũng như sự xuất hiện của vô số kẻ gian lận và chế độ đấu rank bị tàn phá nặng nề. Tất cả điều này đã góp phần lớn vào sự sụp đổ của Dragon Ball: Sparking Zero một cách chóng vánh.

Mặc dù số lượng người chơi có vẻ hơi ảm đạm, nhưng vẫn còn hy vọng cho Sparking Zero, vì Bandai Namco thường hỗ trợ các trò chơi Dragon Ball của mình trong thời gian dài. Tính đến thời điểm hiện tại, trò chơi có ít nhất ba phần nội dung chuẩn bị ra mắt với 20 nhân vật mới, tập trung vào Dragon Ball Z: Super Hero và Dragon Ball Daima, vì vậy vẫn còn nhiều thời gian cho một sự hồi sinh của trò chơi này.