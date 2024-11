Game thủ Việt thừa nhận Black Myth: Wukong khó lòng thắng giải thưởng cao quý, đưa ra loạt dẫn chứng, lý do

Những ngày cuối năm, chủ đề được nhiều game thủ quan tâm nhất có lẽ không gì khác ngoài sự kiện The Game Awards - nơi tôn vinh những dự án trò chơi chất lượng nhất trong năm qua.

Tất nhiên, các fan của Black Myth: Wukong cũng rất trông đợi vào sự kiện lần này khi tựa game của Game Science tỏ ra quá xuất sắc với hiệu ứng tích cực và mức độ phổ biến rộng rãi. Dẫu vậy, dường như sẽ rất khó để tựa game này có thể giành được danh hiệu cao quý kể trên.

Cụ thể, sau khi bị loại khỏi rất nhiều những giải thưởng khác trong năm, mới đây Black Myth: Wukong lại tiếp tục được đề cử tại Golden Joystick Awards. Đây có thể coi là một bước tiến lớn của trò chơi. Thế nhưng triển vọng của Black Myth: Wukong tại The Game Awards dường như vẫn không quá khả quan. Nhất là khi bản thân các game thủ Việt cũng chỉ ra một số vấn đề vẫn còn tồn đọng trong trò chơi này.

Dễ thấy nhất là việc Black Myth: Wukong tuy nhận được rất nhiều lời khen về mặt đồ họa, thế nhưng cơ chế chơi lại không được đánh giá quá cao.

Ngoài ra, việc tựa game có mức độ phổ biến cao, đặc biệt là tại châu Á cũng chủ yếu vì khai thác cốt truyện từ Tây Du Ký - một tác phẩm đã quá nổi tiếng và mang tính tuổi thơ với không ít game thủ. Nói theo một cách khác, Black Myth: Wukong vẫn còn tương đối đơn giản, cả về mặt cốt truyện lẫn gameplay nhất là khi đặt lên bàn cân so sánh với những tựa game khác. Nên nhờ, Game of the Year của hai năm gần đây, Elden Ring cũng như Baldur's Gate 3 đều vượt trội hơn Black Myth: Wukong phần nào, cả về mặt cốt truyện lẫn chiều sâu của gameplay.

Dẫu vậy, sự kiện The Game Awards sắp tới cũng rất đáng để mong chờ khi quả thật trong năm 2024 cũng không có một tựa game nào thật sự vượt trội với phần còn lại như hai năm gần đây. Đối thủ tiềm tàng của Black Myth: Wukong có thể kể tới một số cái tên như Astro Bot, Final Fantasy 7: Rebirth, Metaphor: ReFantazio hay Helldivers 2.