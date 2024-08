Lý do bất ngờ khiến nhiều người đi máy bay không thể lấy hành lý

Chuyến bay AT818 của Hãng hàng không Royal Air Maroc của Morocco khởi hành từ Casablanca đã hạ cánh tại sân bay Manchester, Anh vào lúc 17h20 ngày 15/8. Tuy nhiên, đến 19h cùng ngày, nhiều hành khách vẫn chưa nhận được hành lý của mình.

Máy bay Boeing 737 của Royal Air Maroc gặp phải vấn đề về côn trùng.

Theo Karen Gee - hành khách trên chuyến bay, bà phát hiện hành lý của mình đã đến sân bay Manchester thông qua thiết bị AirTag (thiết bị theo dõi hành lý). Tuy nhiên, sau 90 phút chờ đợi, bà cùng nhiều hành khách khác mới được thông báo rằng khoang chứa hành lý của máy bay đã phát hiện có gián , do đó không có nhân viên nào được phép đến gần vì lý do sức khỏe và an toàn.

Chỉ có một khoang chứa bị ảnh hưởng nên một số hành khách khác vẫn nhận được hành lý, số hành khách còn lại phải chờ đợi. Máy bay sau đó đã quay trở lại Casablanca để tiếp tục phục vụ các chuyến bay khác, còn những hành khách như bà Gee được yêu cầu về nhà và chờ thông tin thêm.

Theo bà Gee, 5 ngày sau khi sự cố xảy ra, hành lý của bà vẫn đang ở sân bay Casablanca. Bà lo ngại rằng gián có thể đã chui vào vali của mình, vì vali của bà là loại mềm và dễ bị côn trùng xâm nhập.

Bà cho biết: "Tôi rất muốn nhận lại vali của mình nhưng không muốn mạo hiểm mang gián vào nhà. Sau khi tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, hầu hết đều khuyên tôi nên đốt vali để tránh rủi ro."

Gián khó có thể chui qua vật liệu của hầu hết các loại vali. Ảnh: Best Price.

Giáo sư Tim Coulson từ Đại học Oxford đã trấn an rằng “gián khó có thể chui qua vật liệu của hầu hết các loại vali. Tuy nhiên, chúng có thể ẩn náu trong các hốc gắn bánh xe hoặc chui qua bất kỳ khe hở nào nếu va li không được kéo khóa đúng cách.”

Hiện tại, hãng hàng không Royal Air Maroc chưa có phản hồi chính thức về sự việc này. Các hành khách bị ảnh hưởng vẫn đang chờ đợi thông tin về việc xử lý hành lý của họ.

Hãng hàng không Royal Air Maroc là thành viên của liên minh hàng không Oneworld, cùng với British Airways. Sự cố côn trùng trên máy bay đã từng xảy ra trong những năm trước, nhưng chủ yếu liên quan đến việc côn trùng làm tắc các ống đo tốc độ của máy bay.

Theo The Independent