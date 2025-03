Lý do bất ngờ đằng sau việc các thành viên Hoàng gia Anh không phải lúc nào cũng thắt dây an toàn trên ô tô

Nếu bạn nhận thấy Vương phi Kate, Thân vương William và các thành viên khác của Hoàng gia Anh thường được chụp ảnh trên xe mà không thắt dây an toàn thì bạn không đơn độc. Một chuyên gia an ninh Anh đã giải thích lý do.

Michael Chandler (chuyên gia an ninh) gần đây đã trao đổi với Daily Mail về lý do đằng sau quyết định này. Ông giải thích rằng thành viên hoàng gia đi xe mà không thắt dây an toàn là do "cân nhắc an ninh". Ông Chandler nói: "Như bạn có thể tưởng tượng, có những lo ngại về việc đưa một nhân vật quan trọng ra khỏi xe càng nhanh càng tốt".

Ông nói thêm: "Có khả năng đây là một phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro. Sẽ có một đánh giá rủi ro, kết quả của nó sẽ xác định xem có cần phải có thêm biện pháp phòng ngừa hay không".

Sự thoải mái và vẻ ngoài cũng đóng một vai trò, đặc biệt là đối với các sự kiện mà hoàng gia cần mặc quân phục hoặc trang phục chính thức. Ông Chandler giải thích: "Nếu họ lên xuống xe, gia đình hoàng gia sẽ ít có xu hướng thắt dây an toàn mỗi lần. Ví dụ, với nam giới, dây an toàn có thể làm nhăn áo sơ mi và vì vậy đó cũng có thể là một yếu tố".

Hoàng gia thường được chụp ảnh trên xe khi họ gần đến đích. Ông Chandler giải thích rằng họ không phải lúc nào cũng đi xe mà không thắt dây an toàn. Ông nói: "Họ thực sự có thắt dây an toàn, có lẽ nhiều hơn mọi người nhận ra. Trong những trường hợp họ di chuyển tương đối nhanh qua London hoặc trên đường cao tốc, họ chắc chắn sẽ thắt dây an toàn".

Không có khả năng bất kỳ thành viên hoàng gia nào sẽ phải chịu hậu quả pháp lý vì không thắt dây an toàn. Lý do rất đơn giản khi nói đến Vua Charles, người có quyền miễn trừ truy tố. Ông Chandler, ngoài chuyên môn về an ninh, còn có bằng luật, lưu ý: "Theo một điều luật rất cũ, Đạo luật Quyền năm 1689, chế độ quân chủ được thiết lập nằm trên các thách thức pháp lý và tòa án".

Ông tiếp tục: "Gần đây hơn, Đạo luật tố tụng Hoàng gia năm 1947 cho phép các vụ kiện chống lại Chính phủ và các cơ quan của Hoàng gia nhưng loại trừ rõ ràng Quốc vương".

Vua Charles III

Đối với các thành viên hoàng gia khác, “đánh giá dựa trên rủi ro” sẽ được áp dụng. Các quyết định an ninh do các sĩ quan bảo vệ đưa ra khó có thể bị các thành viên khác của cơ quan thực thi pháp luật phản đối. Ông Chandler giải thích: "Điều đó không miễn trừ pháp lý cho họ nếu họ không đi công tác lễ nghi, nhưng họ khó có thể bị bắt khi đó là quyết định của người đang bảo vệ họ. Nói tóm lại, cảnh sát cung cấp sự bảo vệ khó có thể bị các đồng nghiệp của mình gây khó dễ".

Ông tiếp tục: "Điều 6E của Đạo luật Giao thông Đường bộ, được cập nhật năm 1993, quy định rằng đối với các phương tiện được sử dụng cho cảnh sát, cứu hỏa và cứu hộ, dây an toàn do các bên đó sử dụng được miễn trừ. Điều đó sẽ bao gồm bảo vệ ngoại giao vì đó là một văn phòng của Cảnh sát Thủ đô".

Vương phi Diana

Quyết định của hoàng gia từ bỏ dây an toàn đôi khi có thể gây ngạc nhiên. Đặc biệt là sau vụ tai nạn xe hơi ở Paris dẫn đến cái chết của Vương phi Diana vào năm 1997. Vương phi Diana, bạn trai Dodi Fayed và tài xế Henri Paul đã chết trong vụ tai nạn trong đường hầm Pont de l'Alma, trong khi vệ sĩ của Fayed, Trevor Rees-Jones, bị thương nặng.

Một cuộc điều tra cho thấy không ai trong số những người ngồi trên xe thắt dây an toàn vào thời điểm xảy ra tai nạn. Vào tháng 8 năm 2022, David Douglas (cựu sĩ quan cấp cao của Cảnh sát Thủ đô, người đã giúp tập hợp báo cáo chính thức của Chiến dịch Paget về vụ tai nạn) cho biết bằng chứng cho thấy dây an toàn có thể đã cứu sống hành khách.

Ông nói với Good Morning Britain: "Nếu họ đã thắt dây an toàn, các chuyên gia của chúng tôi nói với chúng tôi rằng có lẽ có 80% khả năng họ sẽ sống sót sau vụ tai nạn. Nó vẫn sẽ là một tai nạn khủng khiếp, họ sẽ bị thương nặng, nhưng có lẽ nó sẽ không gây tử vong".

