Chuyên gia hoàng gia nhận xét về nước cờ kỳ lạ của vợ chồng Harry - Meghan với 2 con Archie và Lilibet

Tuần này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Meghan Markle khi chương trình Netflix "With Love, Meghan" ra mắt vào thứ Ba. Chương trình hứa hẹn sẽ chia sẻ những mẹo vặt về nấu nướng và tổ chức tiệc tùng của cô. Chắc chắn, Meghan sẽ nhận được sự ủng hộ từ Vương tử Harry và gia đình khi khán giả cuối cùng cũng được xem chương trình được mong đợi này. Đồng thời, Meghan cũng đang chuẩn bị ra mắt thương hiệu phong cách sống As Ever, được quảng bá trên tài khoản Instagram mới của cô. Trong nhiều video, Archie và Lilibet, hai con của cô, đã xuất hiện giúp đỡ mẹ làm bánh kẹo Valentine hay tưới cây trong vườn.

Tuần này cũng đánh dấu hai năm kể từ khi Archie và Lilibet được phong tước hiệu Hoàng gia. Hai em tự động trở thành hoàng tử và công chúa sau khi ông nội của họ, Vua Charles, lên ngôi vào tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, mãi đến tháng 3 năm 2023, sau lễ rửa tội của Lilibet, Harry và Meghan mới chính thức xác nhận việc này. Cặp đôi không muốn tước đi quyền thừa kế của các con, nhưng động thái này đã gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là khi họ đã từng chỉ trích cuộc sống Hoàng gia trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đó.

Chuyên gia Hoàng gia Jennie Bond (cựu phóng viên BBC) chia sẻ với tờ Mirror rằng, nhiều năm sau, đây vẫn là một động thái "kỳ lạ". Bà giải thích: "Tôi hiểu Harry và Meghan muốn con cái họ có được quyền thừa kế, mặc dù họ đã quay lưng với cuộc sống ở Anh. Điều tôi thấy kỳ lạ là việc họ công khai sử dụng những tước hiệu này trong khi các con còn quá nhỏ và xa cách với gia đình cũng như di sản của chúng. Cả Harry và Meghan đều nói rõ rằng họ cảm thấy cuộc sống Hoàng gia rất khó chịu, vì vậy thật khó để nghĩ rằng họ muốn điều đó cho con cái mình. Nhưng có lẽ họ đúng khi giữ mọi lựa chọn mở cho các con".

Jennie so sánh trường hợp của Archie và Lilibet với con của Vương tử Edward và vợ Sophie (Công tước và Nữ công tước xứ Edinburgh), những người được tự do quyết định có sử dụng tước hiệu hay không. Bà nói thêm: "Tôi nghĩ tốt hơn là họ nên giữ kín các tước hiệu như Edward và Sophie đã làm với con cái của họ cho đến khi chúng quyết định. Không nghi ngờ gì nữa, một tước hiệu Hoàng gia mang lại rất nhiều lợi ích, đặc biệt là ở Mỹ, và có giá trị thương mại và xã hội. Vì vậy, họ đang bảo vệ lợi ích của con cái mình - ngay cả khi điều đó có vẻ hơi thực dụng".

Harry được biết đến là người rất bảo vệ con cái. Cả anh và Meghan đều từng nói rằng họ muốn giữ các con tránh xa sự chú ý của công chúng. Năm ngoái, một người bạn của cặp đôi đã chia sẻ với People rằng Harry muốn bảo vệ con cái mình bằng cách giữ chúng tránh xa ánh đèn sân khấu. Người này nói: "Harry đã miễn cưỡng cho con cái mình xuất hiện trước công chúng, không phải vì muốn giấu chúng mà vì muốn bảo vệ sự riêng tư và an toàn của chúng khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn. Anh ấy muốn chúng có một cuộc sống bình thường nhất có thể mà không sợ bị bắt cóc hoặc làm hại". Người bạn này nói thêm: "Harry quyết tâm đảm bảo rằng lịch sử sẽ không lặp lại", ám chỉ cái chết của Vương phi Diana.

Theo Mirror