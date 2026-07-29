Lưu ý quan trọng dành cho người thường xuyên mua hàng online

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cảnh giác, thận trọng trước khi chuyển tiền đặt cọc mua hàng.

Sự phát triển của thương mại điện tử và mạng xã hội đã khiến việc mua bán mọi loại hàng hóa diễn ra dễ dàng hơn bao giờ hết. Từ những món đồ tiêu dùng hằng ngày đến ô tô, xe máy hay máy móc nông nghiệp đều có thể được rao bán chỉ với vài cú nhấp chuột.

Thế nhưng, đằng sau những tin đăng hấp dẫn với mức giá thấp bất thường là hàng loạt chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua. Trước thực trạng này, lực lượng Công an đã phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi giao dịch trên không gian mạng.

Công an tỉnh Gia Lai vừa cảnh báo thủ đoạn rao bán ô tô, xe máy và máy nông nghiệp online giá rẻ để dụ người mua chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai)

Thời gian gần đây, lực lượng Công an nhiều địa phương liên tiếp phát hiện, triệt phá các đường dây lừa đảo hoạt động theo phương thức này. Đáng chú ý, không ít nạn nhân là người dân ở khu vực nông thôn, có nhu cầu mua máy cày, máy gặt, máy kéo hoặc phương tiện phục vụ sản xuất nhưng mất cảnh giác trước những lời chào bán giá rẻ trên không gian mạng.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thường lập tài khoản Facebook, Zalo, TikTok hoặc xây dựng website giả mạo doanh nghiệp, đại lý kinh doanh xe và máy nông nghiệp uy tín. Hình ảnh, video sản phẩm được sao chép từ Internet hoặc từ các đại lý chính hãng rồi đăng tải với mức giá thấp hơn thị trường từ 20-50%, thậm chí rẻ hơn nữa nhằm thu hút người mua.

Khi có khách liên hệ, các đối tượng tư vấn nhiệt tình, gửi thêm hình ảnh, video, giấy đăng ký kinh doanh, hóa đơn hoặc hợp đồng mua bán giả để tạo lòng tin. Đồng thời, chúng liên tục tạo tâm lý khan hiếm hàng hóa bằng những lý do như "chỉ còn một sản phẩm", "đang có nhiều người đặt mua", "xe chuẩn bị xuất kho" hay "máy sắp được vận chuyển", từ đó thúc giục người mua nhanh chóng chuyển tiền đặt cọc.

Sau khi nhận được tiền cọc, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân thanh toán thêm nhiều khoản khác như phí vận chuyển, phí làm giấy tờ, phí bảo hiểm hàng hóa, phí đăng ký hoặc thanh toán toàn bộ giá trị sản phẩm. Nếu người mua nghi ngờ hoặc từ chối chuyển tiền, chúng sẽ chặn liên lạc, khóa tài khoản mạng xã hội và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Theo Công an, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các bài đăng rao bán hàng online có giá thấp bất thường so với thị trường; người bán chỉ giao dịch qua mạng, không cho xem trực tiếp sản phẩm hoặc né tránh gặp mặt. Ngoài ra, các loại giấy tờ, hóa đơn có dấu hiệu chỉnh sửa, không thể kiểm chứng; yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau; liên tục thúc ép chuyển thêm tiền với nhiều lý do phát sinh cũng là những dấu hiệu điển hình của hành vi lừa đảo.

Để tránh trở thành nạn nhân, cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ nên giao dịch với các doanh nghiệp, đại lý hoặc cửa hàng có địa chỉ rõ ràng, uy tín và đã được xác minh. Trước khi chuyển tiền, cần trực tiếp kiểm tra phương tiện, máy móc cũng như xác minh đầy đủ thông tin người bán.

Người dân cũng cần thận trọng với những lời quảng cáo giá rẻ bất thường hoặc các chương trình khuyến mại thiếu căn cứ; kiểm tra kỹ thông tin pháp lý của đơn vị bán hàng, đối chiếu số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng và ưu tiên giao dịch trực tiếp, có hợp đồng, hóa đơn và chứng từ hợp pháp.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã bị lừa đảo, người dân cần lưu giữ toàn bộ tin nhắn, hình ảnh, số tài khoản, chứng từ chuyển tiền và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, sự chủ động xác minh thông tin và nâng cao cảnh giác trước các giao dịch trên không gian mạng là biện pháp hiệu quả để bảo vệ tài sản, đồng thời góp phần ngăn chặn các loại tội phạm công nghệ cao đang có xu hướng gia tăng.

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai