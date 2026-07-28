Màn hình có thể tháo rời của LG có phiên bản mới

StanbyME 2 Max có màn hình 32 inch 4K, hỗ trợ tháo rời khỏi chân đế và tích hợp nền tảng webOS.

LG Electronics Việt Nam vừa giới thiệu StanbyME 2 Max, phiên bản mới của dòng màn hình giải trí di động StanbyME.

StanbyME 2 Max vẫn giữ thiết kế màn hình gắn trên chân đế có bánh xe, cho phép người dùng di chuyển giữa nhiều không gian trong nhà. Màn hình có thể tháo rời khỏi chân đế, hỗ trợ sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các phụ kiện như ốp lưng, dây treo để đặt bàn hoặc treo tường.

Thiết bị hỗ trợ xoay giữa chế độ ngang và dọc, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau như xem phim, theo dõi thể thao, trình chiếu nội dung hoặc xem video ngắn và mạng xã hội.

(Ảnh: LG)

Một trong những nâng cấp đáng chú ý là màn hình 32 inch độ phân giải 4K UHD, thay cho kích thước nhỏ hơn trên phiên bản tiền nhiệm. Hãng cũng tích hợp công nghệ Dolby Vision và Dolby Atmos nhằm cải thiện chất lượng hình ảnh và âm thanh khi xem nội dung giải trí.

Về phần cứng, StanbyME 2 Max sử dụng bộ xử lý Alpha 8 AI Gen 3. Theo LG, các tính năng AI Picture Pro, AI Super Upscaling và AI Sound Pro sẽ tự động tối ưu hình ảnh, nâng cấp nội dung có độ phân giải thấp và điều chỉnh âm thanh theo từng loại nội dung đang phát.

Sản phẩm chạy hệ điều hành webOS, tích hợp sẵn các ứng dụng xem nội dung trực tuyến và hỗ trợ kết nối AirPlay, Google Cast, Apple HomeKit, USB-C cùng cổng HDMI. Nền tảng LG Gallery+ lần đầu xuất hiện trên dòng StanbyME, cho phép hiển thị hơn 5.000 tác phẩm nghệ thuật khi không sử dụng màn hình để giải trí.

Ngoài vai trò là màn hình giải trí, thiết bị còn có thể hoạt động như màn hình phụ cho máy tính thông qua kết nối USB-C, hỗ trợ họp trực tuyến với Smart Cam hoặc phục vụ học tập, chơi game và tập luyện tại nhà.

Về thời lượng sử dụng, StanbyME 2 Max có thể phát video liên tục khoảng 4,5 giờ sau mỗi lần sạc. Thiết bị hỗ trợ sạc qua dock trên chân đế hoặc trực tiếp bằng cổng USB-C.

(Ảnh: LG)

Trước khi được đưa về Việt Nam, StanbyME 2 Max từng nhận giải CES 2026 Innovation Awards ở hạng mục Content & Entertainment.

Tại thị trường Việt Nam, màn hình được mở bán từ ngày 22/7 với giá niêm yết 36,9 triệu đồng. Trong giai đoạn đầu, sản phẩm được bán với mức giá ưu đãi.