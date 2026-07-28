Công an phát thông báo quan trọng tới người dùng Zalo, Messenger và SMS

Một thao tác tưởng chừng vô hại trên Zalo, Messenger có thể khiến người dùng mất quyền kiểm soát điện thoại.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đã đưa ra khuyến cáo giúp người dân nhận diện các chiêu thức phổ biến, đồng thời hướng dẫn những biện pháp bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân.

Theo cảnh báo từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tây Ninh, các đối tượng thường giả danh cán bộ công an, cơ quan thuế, điện lực, ngân hàng hoặc nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để liên hệ với người dân qua điện thoại hoặc tin nhắn.

Công an khuyến cáo người dân không tải file được gửi qua Zalo, Messenger, SMS hoặc email lạ, đồng thời cảnh giác với các cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng để tránh bị đánh cắp dữ liệu và tài sản. (Ảnh: Trang tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm trên không gian mạng)

Kịch bản phổ biến là yêu cầu nạn nhân "cập nhật thông tin", "xác minh tài khoản", "đồng bộ dữ liệu" hoặc xử lý sự cố khẩn cấp liên quan đến tài khoản cá nhân. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng sẽ gửi đường link giả mạo website của cơ quan nhà nước hoặc ngân hàng, hoặc hướng dẫn cài đặt ứng dụng chứa mã độc.

Khi người dùng truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng, mã độc có thể âm thầm thu thập dữ liệu cá nhân, đánh cắp mật khẩu, mã OTP và thông tin tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch trái phép.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp còn bị yêu cầu bật quyền "Trợ năng", chia sẻ màn hình hoặc cấp quyền điều khiển thiết bị từ xa. Khi những quyền này được kích hoạt, kẻ gian có thể kiểm soát gần như toàn bộ điện thoại của nạn nhân, từ đó tiếp cận dữ liệu cá nhân, tin nhắn, ứng dụng ngân hàng và các thông tin nhạy cảm khác.

Theo cơ quan công an, người dân cần cảnh giác với những cuộc gọi liên tục gây áp lực tâm lý, đe dọa liên quan đến pháp luật hoặc yêu cầu khóa tài khoản nếu không thực hiện theo hướng dẫn. Đây là thủ đoạn thường được các đối tượng sử dụng để khiến nạn nhân mất bình tĩnh và làm theo yêu cầu.

Ngoài ra, các đường link có tên miền lạ, sai khác so với website chính thức, yêu cầu tải file định dạng ".apk", cài đặt ứng dụng ngoài App Store hoặc Google Play, hay đề nghị cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin ngân hàng hoặc hình ảnh căn cước công dân đều là những dấu hiệu đáng ngờ.

Để hạn chế rủi ro, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay mật khẩu tài khoản cho bất kỳ người lạ nào qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi nhận được cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng, người dân cần chủ động liên hệ qua tổng đài hoặc kênh chính thức của đơn vị đó để kiểm chứng thông tin.

Bên cạnh đó, người dùng chỉ nên cài đặt ứng dụng từ App Store hoặc Google Play, không tải file được gửi qua Zalo, Messenger, SMS hoặc email không rõ nguồn gốc. Việc kích hoạt xác thực hai lớp (2FA) cho tài khoản ngân hàng, email và mạng xã hội cũng giúp tăng cường khả năng bảo vệ trước các nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản.

Nếu phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo hoặc nghi ngờ dữ liệu cá nhân đã bị đánh cắp, người dân cần nhanh chóng đổi mật khẩu, khóa các tài khoản liên quan và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Cơ quan công an cũng khuyến nghị người dân thường xuyên cập nhật kiến thức về an toàn thông tin, đồng thời chia sẻ các cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao đến người thân, bạn bè để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân.

Theo Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Tây Ninh