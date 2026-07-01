Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo

Người dùng Zalo được khuyến cáo kiểm tra và kích hoạt ngay một tính năng quan trọng.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, tài khoản Zalo đang trở thành một trong những mục tiêu bị tội phạm mạng nhắm đến.

Chỉ cần chiếm được quyền truy cập, kẻ gian có thể giả mạo chủ tài khoản để vay tiền người thân, đánh cắp thông tin cá nhân hoặc thực hiện nhiều hành vi lừa đảo khác.

Người dùng Zalo có thể bổ sung thêm lớp bảo vệ, hạn chế nguy cơ tài khoản bị truy cập trái phép từ thiết bị lạ. (Ảnh minh hoạ)

Để giảm nguy cơ bị chiếm quyền sử dụng tài khoản, người dùng nên kích hoạt tính năng Bảo mật 2 lớp trên Zalo. Đây là một trong những lớp bảo vệ quan trọng giúp ngăn chặn các thiết bị lạ đăng nhập trái phép.

Tính năng giúp phát hiện và chặn đăng nhập trái phép

Bảo mật 2 lớp là cơ chế xác thực bổ sung được Zalo tích hợp nhằm tăng cường an toàn cho tài khoản người dùng. Khi tính năng này được kích hoạt, mỗi lần có thiết bị mới hoặc thiết bị chưa từng đăng nhập trước đó truy cập vào tài khoản, hệ thống sẽ yêu cầu xác minh bằng mã OTP gửi đến số điện thoại đã đăng ký.

Đồng thời, Zalo cũng gửi thông báo đến thiết bị mà người dùng đang đăng nhập để cảnh báo về hoạt động đăng nhập mới. Nếu không phải do chính mình thực hiện, người dùng có thể nhanh chóng từ chối hoặc xử lý kịp thời, hạn chế nguy cơ tài khoản bị chiếm đoạt.

Cơ chế này đặc biệt hữu ích trong trường hợp mật khẩu bị lộ hoặc người dùng vô tình nhập thông tin đăng nhập vào các website, đường link giả mạo.

Cách bật Bảo mật 2 lớp trên Zalo

Để kích hoạt tính năng này, người dùng chỉ cần thực hiện vài thao tác:

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo, chọn Cá nhân ở góc dưới bên phải màn hình, sau đó nhấn biểu tượng Cài đặt ở góc trên bên phải.

Các bước cài đặt bảo vệ 2 lớp đảm bảo an toàn cho tài khoản Zalo. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau)

Bước 2: Chọn Tài khoản và bảo mật, tìm mục Bảo mật 2 lớp, sau đó gạt công tắc sang trạng thái bật.

Sau khi hoàn tất, mọi lần đăng nhập tài khoản từ thiết bị mới đều phải trải qua bước xác thực bổ sung trước khi được cấp quyền truy cập.

Việc kích hoạt Bảo mật 2 lớp không chỉ giúp hạn chế nguy cơ mất tài khoản mà còn góp phần bảo vệ thông tin cá nhân và các cuộc trò chuyện trên Zalo trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng phổ biến trên môi trường số. Đây được xem là thao tác đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc tăng cường an toàn cho tài khoản của người dùng.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau