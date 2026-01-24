Lưu Hương Giang đáp trả khi bị mỉa mai nhan sắc

Lưu Hương Giang từng công khai chuyện sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ vào năm 2019. Nữ ca sĩ cho biết quyết định "dao kéo" để trở nên tự tin hơn. Thời điểm đó, cô đã làm mũi, răng, tiêm mỡ tự thân vào mặt. Khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vào năm 2023, Lưu Hương Giang lại gây xôn xao khi xuất hiện với gương mạo khác lạ.

Diện mạo mới của nữ ca sĩ không ít lần là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời khen ngợi có không ít bình luận chê bai nhan sắc của Lưu Hương Giang. Trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang mới đây đã lên tiếng chia sẻ quan điểm khi bị mỉa mai ngoại hình. Cô khẳng định rất yêu bản thân, bỏ qua những lời đóng góp không thiện chí.

Lưu Hương Giang chia sẻ: "Mọi ý kiến về âm nhạc Giang xin tiếp nhận nhưng những góp ý về nhan sắc thì Giang xin phép bỏ qua, nếu hàng ngày bạn phải nghe những lời góp ý, thậm chí mỉa mai về nhan sắc thì rút kinh nghiệm như thế nào hay chỉ khiến bạn tổn thương và kém tự tin đi. Điều quan trọng giờ đây mình rất yêu phiên bản của mình ở thời điểm hiện tại và cũng may là không quá yếu bóng vía. Năm hết tết đến hoan hỉ vào nhà nhau nói lời hay ý đẹp, cùng nhau thưởng nhạc hay mọi người ạ".

Lưu Hương Giang cho biết sẽ không lắng nghe những lời góp ý, mỉa mai nhan sắc của bản thân. Ảnh: FBNV

6 năm trước, cô đã thực hiện phẫu thuật nâng mũi và bơm mỡ tự thân để có gương mặt đẹp hơn. Ảnh: FBNV

Khi tham gia một chương trình, Lưu Hương Giang chia sẻ lý do quyết định phẫu thuật. Cô cho biết đã một thời gian dài cô không hoạt động nghệ thuật năng nổ nên mong muốn có một hình ảnh hoàn hảo khi tái xuất. Tuy vậy, nữ ca sĩ đã tham gia ghi hình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 1 chỉ sau khi sửa mũi được một tháng, khiến cô nhận về nhiều lời nhận xét.

"Cằm và mặt của mình không có tiêm gì hết nhé, mình chỉ làm mũi thôi. Thế nhưng không hiểu tại sao nhan sắc của mình cứ trở thành đề tài bàn tán ngày này qua tháng khác", nữ ca sĩ 8x bộc bạch.

Thời điểm tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Lưu Hương Giang mới sửa mũi được 1 tháng. Ảnh: FBNV

Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nên duyên vợ chồng từ năm 2009. Tuy nhiên diva Mỹ Linh từng hé lộ vài Tết năm 2023, Lưu Hương Giang thừa nhận cô và chồng lựa chọn làm bạn với nhau, cùng chăm sóc con. Khán giả liền cho rằng cặp đôi đã đường ai nấy đi.

Sau khi ly hôn, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh vẫn tương tác qua lại trên mạng xã hội. Đầu tháng 1/2026, Hồ Hoài Anh đã chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch cùng các con. Đính kèm hình ảnh là dòng trạng thái: "Cảm ơn những tình yêu đã luôn bên chúng tôi. 2026 sẽ yêu hơn nữa". Lưu Hương Giang gây chú ý khi bình luận bằng bức ảnh các con chụp với góc khác, kèm theo đó là dòng chia sẻ: "Các con đẹp như này mà bố cho hình trông khổ quá".

Trong buổi ra mắt sản phẩm mới vào tháng 5/2023, Lưu Hương Giang từng nhắc đến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Nữ ca sĩ cho hay: "Anh Hồ Hoài Anh vẫn luôn là người mà tôi rất biết ơn dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tôi muốn tự bước đi để khám phá hết khả năng của mình. Chắc anh Hồ Hoài Anh sẽ rất vui khi nhìn thấy thành quả của tôi".

Dù đã ly hôn, cặp đôi vẫn thoải mái tương tác qua lại. Ảnh: Chụp màn hình