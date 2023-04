Lưu Diệc Phi trẻ đẹp như tuổi 18, bí quyết gói gọn trong 3 thực phẩm giàu collagen

Công chúng đã quen nhớ đến hình ảnh Lưu Diệc Phi với nhan sắc "thần tiên tỷ ỷ", xinh đẹp, trong sáng, thuần khiết mà quên mất rằng nàng "Tiểu Long nữ" đã bước đến độ tuổi U40.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987 (người Vũ Hán, Trung Quốc). Suốt 20 năm qua, Lưu Diệc Phi được ví như "quốc bảo nhan sắc" của Cbiz, cô có nét đẹp tự nhiên, thanh tú. Ở tuổi 36, Lưu Diệc Phi vẫn giữ được thần sắc và làn da trắng mịn của tuổi 18. Thậm chí mới đây, cô còn gây sốt với bộ ảnh "ôm hoa tự cửa". Thực chất, đây là hình ảnh được cắt từ bộ phim "Đi đến nơi có gió" mới lên sóng hồi đầu năm của nàng tiểu hoa.

Nhan sắc "lão hóa ngược" của nàng "Tiểu Long nữ" luôn là chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Trong một vài lần ít ỏi chia sẻ, Lưu Diệc Phi tiết lộ bản thân có thói quen rửa mặt bằng nước khoáng có ga. Độ pH của loại nước này là 5.5, tương đương độ pH của da, giúp làm sạch mà không gây khô da. Sau đó, nàng mỹ nhân sẽ ngâm mặt trong nước khoáng có ga khoảng 10 giây để hút sạch cặn bẩn, bã nhờn tích tụ trên da. Bên cạnh đó, "thần tiên tỷ tỷ" cũng thường xuyên dùng mặt nạ tảo biển để dưỡng da.

Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào việc rửa mặt, đắp mặt nạ thì khó có thể giữ được nhan sắc xinh đẹp như tuổi 18 hoàn hảo đến vậy. Lưu Diệc Phi cũng chia sẻ về chế độ ăn giàu collagen của mình.

Sắc đẹp vẫn mãi 18, bí quyết "lão hóa ngược" của Lưu Diệc Phi là 3 loại thực phẩm

Collagen là thành phần chính của da, nó đóng vai trò trong việc tạo độ căng mịn, duy trì tính đàn hồi của da. Càng nhiều tuổi, cơ thể càng sản sinh ít collagen hơn, điều này khiến cho làn da của chúng ta dễ bị khô và hình thành nhiều nếp nhăn hơn. Để có thể ngăn ngừa tốc độ lão hóa da nhanh, cũng như giảm loãng xương, phụ nữ cần phải chủ động bổ sung collagen thông qua thực phẩm.

Dưới đây là những loại thực phẩm giàu collagen mà Lưu Diệc Phi thường xuyên tiêu thụ.

1. Các loại thịt giàu collagen

Lưu Diệc Phi chia sẻ bản thân chăm chỉ theo đuổi chế độ ăn giàu collagen, trong đó các loại thịt như thịt gà, cá, các loại động vật có vỏ... thường xuyên được mỹ nhân 36 tuổi bổ sung vào thực đơn.

Thịt gà là một trong những loại thịt chứa nhiều collagen nhất. Bạn có thể nhận thấy rõ mỗi khi chặt thịt gà sẽ thấy phần thịt này có chứa rất nhiều mô liên kết. Gà có tất cả các axit animo cần thiết để tạo collagen. Phần cổ và sụn gà là vị trí chứa rất nhiều collagen không chỉ giúp phụ nữ đẩy lùi lão hóa mà còn hỗ trợ điều trị viêm khớp.

Phần da cá là bộ phận có nồng độ collagen loại I cao. Ngoài ra, phần đầu và nhãn cầu của cá có chứa hàm lượng protein chống lão hóa cao nhất.

Nhờ có chứa hàm lượng đồng cao mà các loại động vật có vỏ như hàu được coi là một trong những sản phẩm thịt có thể tạo ra collagen số lượng lớn, phụ nữ nên sử dụng chúng nhiều.

2. Các loại quả tăng sinh collagen

Lưu Diệc Phi cũng rất yêu thích trái cây, nàng mỹ nhân cho biết bản thân thường ăn trái cây có múi, quả mọng... vì đó là những loại quả có tác dụng hỗ trợ tăng cường sản xuất collagen giúp làn da căng mịn.

Để có thể sản xuất pro-collagen - tiền chất của collagen, cơ thể luôn cần nhiều vitamin C. Trong khi đó, các loại trái cây có múi như bưởi, cam, chanh rất giàu vitamin C. Ngoài ra, những loại quả này cũng giúp chống lại các gốc tự do và duy trì lớp da elastin.

Bên cạnh đó, các loại quả mọng như việt quất, mâm xôi, nho... cũng là các "ứng cử viên" hoàn hảo cho làn da. Chúng giàu vitamin A, C, anthocyanin (một chất chống oxy hóa)... đem lại tác dụng chống lão hóa hiệu quả. Những chất chống oxy hóa mạnh mẽ từ chúng còn giúp ngăn ngừa sự mất collagen trên da.

3. Các loại nước tăng sinh collagen

Lưu Diệc Phi thường xuyên bổ sung nước ép trái cây kết hợp với rau củ. Các món nước ép trái cây yêu thích của cô là chanh leo, táo, dâu, chanh tươi... Đây đều là những loại nước ép giàu vitamin C, góp phần thúc đẩy sự hình thành collagen và làm chậm quá trình lão hóa da.

Đặc biệt, các hợp chất hữu cơ và enzyme trong táo giúp chị em giảm mỡ và duy trì độ ẩm cho da. Chỉ cần giữ thói quen uống nước ép táo mỗi ngày, làn da của chị em sẽ trông tươi tắn hơn và khỏe mạnh hơn.

Do hàm lượng chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất cao nên nước chanh có thể giúp bạn chống lại lão hóa. Vitamin C có trong chanh cũng rất quan trọng đối với làn da của chị em.