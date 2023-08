Lương Thuỳ Linh ghi điểm bởi 1 chi tiết khi làm giảng viên trợ giảng

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc Kinh tế đối ngoại, Lương Thuỳ Linh nhận lời mời trở thành giảng viên trợ giảng ở một trường đại học. Từ một Hoa hậu chuyển hướng sang làm công tác giáo dục ở tuổi 23, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh đối mặt với không ít khó khăn, tranh cãi. Có thời gian, "nàng hậu Gen Z" bị cư dân mạng nhận xét cách ăn mặc hở bạo, gợi cảm không phù hợp với hình ảnh một cô giáo.

Cho đến mới đây, Lương Thuỳ Linh đã chia sẻ loạt ảnh xuất hiện tại trường đại học khiến nhiều người phải thay đổi suy nghĩ. Với vai trò giảng viên trợ giảng, Lương Thuỳ Linh được khen ngợi bởi chi tiết mặc áo đồng phục của trường, trông tổng thể trang phục vô cùng thanh lịch. Miss World Vietnam 2019 cũng chọn cách trang điểm nhẹ nhàng, để tóc đơn giản để đến giảng đường. Không chỉ thế, Lương Thuỳ Linh còn được các bạn sinh viên nhận xét là nhiệt tình, tận tâm và thân thiện.

Lương Thuỳ Linh chọn phong cách nhẹ nhàng, kín đáo phù hợp với hình ảnh một giảng viên trợ giảng

Lương Thuỳ Linh xinh đẹp và tràn đầy năng lượng khi đến bục giảng

Lương Thuỳ Linh ân cần với sinh viên và còn vui vẻ cùng tham gia hoạt động nhảy

Trước đó, Lương Thuỳ Linh đã lên tiếng về việc định hướng hình ảnh khi làm việc liên quan đến giáo dục. Cụ thể, nàng hậu nói: "Khi đã bước vào giảng đường thì ai cũng như nhau, tôi không muốn bị so sánh với người khác vì không thể nào so sánh được. Tôi nghĩ đó cũng là lý do mà tại sao chúng ta có đồng phục cho học sinh, hay tà áo dài cho giáo viên vì tất cả đều bình đẳng. Tôi tin rằng mỗi người đều có nét riêng và những điều đặc biệt dành cho sinh viên của mình. Đó không chỉ là lý thuyết bài học mà còn nhiều thứ khác nữa, hoặc đơn giản chỉ là những lời tâm sự cũng đã có giá trị với các sinh viên.

Khi lựa chọn trang phục, tôi luôn đặt một tiêu chí lên hàng đầu là mình đang đi đâu, làm gì và với ai. Thế nên, khi xuất hiện ở giảng đường thì chắc chắn tôi sẽ chọn những bộ trang phục phù hợp với môi trường sư phạm, kín đáo, thanh lịch hơn. Đồng thời, tôi cũng muốn có cái gì đó của Lương Thuỳ Linh như sự trẻ trung, năng động của cô giáo gen Z để gần gũi với các bạn. Tôi vẫn sẽ tiếp tục những công việc trong showbiz, cá tính riêng của tôi bên ngoài sẽ không làm ảnh hưởng hình ảnh của tôi trên giảng đường. Mục đích của giảng viên trợ giảng và Hoa hậu chính là truyền cảm hứng cho mọi người".

Lương Thuỳ Linh khẳng định bản thân sẽ lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh

Lương Thuỳ Linh năm 2000, từng theo học ngành Kinh tế đối ngoại ở Đại học Ngoại thương. Cô có bài khóa luận tốt nghiệp đạt 9.1 trên thang 10, đạt 4.0 trên thang 4 và điểm trung bình tích lũy đạt 3.6/4.0. Với điểm số gần như tuyệt đối này, Lương Thuỳ Linh đã nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc.

Lương Thuỳ Linh hiện là giảng viên trợ giảng Khoa Quản trị Kinh doanh - chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế. Trước Lương Thuỳ Linh, các nàng hậu như Lê Âu Ngân Anh, Phạm Hương,... cũng đứng trên bục giảng và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng.