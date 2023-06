Khi Hoa hậu làm giảng viên: Người lấy lại thiện cảm vì đặt quy tắc riêng, người gây tranh cãi

Hoa hậu Ngân Anh lấy lại thiện cảm của công chúng, có quy tắc ăn diện khi làm giảng viên

Đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 trong ồn ào và thị phi, Lê Âu Ngân Anh từng bị công chúng "thờ ơ", không mấy ủng hộ. Đích thân Lê Âu Ngân Anh cũng thừa nhận cô chưa bao giờ cảm nhận được hào quang từ khi bước chân vào showbiz Việt. Nhiều năm sau màn tranh cãi nhan sắc gây thất vọng trong đêm đăng quang, Lê Âu Ngân Anh mới thừa nhận bản thân cũng không dám nhìn lại chính mình. Đồng thời, cô cũng cho biết bản thân đã sai vì những phát ngôn gây sốc lúc đăng quang.

Cột mốc chính thức trở thành giảng viên trẻ tuổi nhất ngành Quản trị sự kiện tại Đại học Hoa Sen đã khiến cuộc sống và sự nghiệp của Ngân Anh có nhiều chuyển biến. Không còn là cô hoa hậu thị phi năm nào, Ngân Anh trở thành nữ giảng viên thanh lịch, từ tốn mỗi lần xuất hiện trên giảng đường.

Ngân Anh nói: "Không chấp nhận nổi khi nhìn lại mình trong đêm đăng quang, giờ đây tôi chinh phục mọi người bằng học vấn". Lúc thông tin này được công bố, dân tình mới rõ khoảng thời gian gần 2 năm Ngân Anh vắng bóng trong làng giải trí là để theo học thạc sĩ tại Đại học Salford, Anh.

Sau nhiều năm ở ẩn, Ngân Anh tái xuất với vai trò giảng viên

Khác với những hình ảnh hở bạo, "chặt chém" trong quá khứ thì Ngân Anh biết tiết chế và lựa chọn trang phục phù hợp hơn. "Hoa hậu giảng viên" cũng dần lấy lại được sự yêu thích, mến mộ của nhiều khán giả.

Hoa hậu Ngân Anh lấy lại thiện cảm với người hâm mộ từ phong cách ăn mặc đến thái độ trong những lần lộ diện

Trong dịp tâm sự với chúng tôi, Ngân Anh tiết lộ quy tắc của bản thân: "Khi vào trường giảng dạy, ít nhiều thầy cô và sinh viên trong trường đã biết đến mình qua các phương tiện truyền thông nên mọi người cũng dành cho tôi ít nhiều sự chú ý, so sánh và kỳ vọng hơn. Môi trường giáo dục đòi hỏi tôi phải định hình cho mình từ phong cách giảng dạy đến phong cách thời trang, chắc chắn là khác hoàn toàn khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện. Trên bục giảng, bản thân tôi đặt quy tắc hướng đến những trang phục thật trang nhã, thanh lịch phù hợp với môi trường giáo dục".

Ngân Anh đặt ra quy tắc cho bản thân khi xuất hiện trước sinh viên

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh vướng tranh cãi vì "hở bạo"

Như Hoa hậu Ngân Anh, Lương Thuỳ Linh cũng trở thành giảng viên trợ giảng tại một trường đại học. Khi xuất hiện trong buổi lễ công bố nhiệm vụ, Lương Thuỳ Linh diện áo dài kín đáo và cách trang điểm nhẹ nhàng đúng với phong cách "cô giáo".

Tuy nhiên, gần đây Lương Thuỳ Linh lại bị một bộ phận dân mạng cho rằng cô ăn mặc quá "bạo", cắt xẻ sâu không phù hợp với hình ảnh một người đang công tác trong lĩnh vực giáo dục. Dù vậy, cũng có nhiều ý kiến bênh vực cho rằng Hoa hậu Lương Thuỳ Linh chỉ diện đồ gợi cảm, sexy vào những dịp đi sự kiện hoặc ảnh đời thường chứ khi xuất hiện tại trường thì cô cũng ăn mặc kín đáo, đúng thuần phong mỹ tục.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh trở thành giảng viên trợ giảng sau khi tốt nghiệp

Sau khi công bố chức vụ mới, nàng hậu gây tranh cãi vì phong cách ăn mặc gợi cảm

Về vấn đề định hướng phong cách khi đi dạy, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh từng nói: "Khi đã bước vào giảng đường thì ai cũng như nhau, tôi không muốn bị so sánh với người khác vì không thể nào so sánh được. Tôi nghĩ đó cũng là lý do mà tại sao chúng ta có đồng phục cho học sinh, hay tà áo dài cho giáo viên vì tất cả đều bình đẳng. Tôi tin rằng mỗi người đều có nét riêng và những điều đặc biệt dành cho sinh viên của mình. Đó không chỉ là lý thuyết bài học mà còn nhiều thứ khác nữa, hoặc đơn giản chỉ là những lời tâm sự cũng đã có giá trị với các sinh viên.

Khi lựa chọn trang phục, tôi luôn đặt một tiêu chí lên hàng đầu là mình đang đi đâu, làm gì và với ai. Thế nên, khi xuất hiện ở giảng đường thì chắc chắn tôi sẽ chọn những bộ trang phục phù hợp với môi trường sư phạm, kín đáo, thanh lịch hơn. Đồng thời, tôi cũng muốn có cái gì đó của Lương Thuỳ Linh như sự trẻ trung, năng động của cô giáo gen Z để gần gũi với các bạn. Tôi vẫn sẽ tiếp tục những công việc trong showbiz, cá tính riêng của tôi bên ngoài sẽ không làm ảnh hưởng hình ảnh của tôi trên giảng đường. Mục đích của giảng viên trợ giảng và Hoa hậu chính là truyền cảm hứng cho mọi người".

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh giản dị khi làm tình nguyện viên cổ vũ các "sĩ tử" trong kỳ thi THPT 2023

