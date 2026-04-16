Lương tăng từ 12 triệu lên 20 triệu, cuối tháng vẫn hết tiền: Tôi đã sai ở đâu?

Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần lương tăng, mọi thứ sẽ tự động “dễ thở” hơn. Từ 12 triệu lên 20 triệu mỗi tháng, với tôi khi đó là một bước tiến rất lớn. Tháng đầu tiên nhận mức lương mới, tôi mở app ngân hàng ra xem đi xem lại mà trong lòng vui như mở hội.

Nhưng lạ một điều là cuối tháng tôi vẫn hết tiền. Dù không còn cảnh phải “cân đo đong đếm từng bữa” như trước, nhưng cũng không có khoản tích lũy nào đáng kể. Số tiền tăng thêm dường như biến mất.

Sau 3 tháng như vậy, tôi mới nhận ra mình đã sai ngay từ khi nhìn số dư tài khoản lúc nhận lương, và cười.

1. Tôi để chi tiêu tăng theo thu nhập

Sai lầm đầu tiên của tôi là nâng mức sống ngay khi thu nhập tăng. Trước đây lúc lương có 12 triệu/tháng, tôi còn cân nhắc khi mua sắm, chi tiêu nhưng vì giờ đã có thêm 8 triệu hàng tháng, nên tôi mặc định “mua được mà cần gì đắn đo”. Và thế là tôi hết tiền.

Mỗi khoản chi riêng lẻ đều không quá lớn, nhưng cộng lại thì đủ để “ăn” hết phần thu nhập tăng thêm. Tôi không hề có kế hoạch rõ ràng, chỉ đơn giản là tiêu theo cảm giác “mình đã kiếm được nhiều hơn”. Và kết quả là mức sống tăng lên, nhưng số tiền còn lại thì không.

2. Tôi không xây quỹ dự phòng

Khi lương còn 12 triệu, tôi hay nghĩ: “Đợi khi nào thu nhập khá hơn rồi tiết kiệm cũng chưa muộn”. Nhưng khi lương 20 triệu rồi, tôi vẫn tiếp tục trì hoãn vì luôn có thứ khác “cần chi” trước mắt.

Tôi đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để xây quỹ dự phòng. Nếu tôi dành 8 triệu tăng thêm hàng tháng để xây dựng quỹ dự phòng, thì giờ - sau 3 tháng được tăng lương, tôi đã có 24 triệu. Đó hoàn toàn không phải số tiền nhỏ, nhưng vì chẳng chịu duy trì mức sống cũ nên 24 triệu dự phòng ấy vẫn chỉ gói gọn trong 2 từ “giá như”.

3. Tôi để tiền trong 1 tài khoản

Một sai lầm khác mà tôi cho là “kinh điển”: Để hết tiền trong 1 tài khoản. Điều này khiến tôi luôn có cảm giác mình còn tiền, và vì thế dễ chi hơn. Dù có ý định tiết kiệm, nhưng khi tiền vẫn nằm đó, chỉ cần một lần “phá lệ” là mọi kế hoạch lại trượt đi. Tôi nhận ra rằng nếu không tách riêng tiền tiết kiệm ngay từ đầu, thì việc giữ kỷ luật gần như là không thể.

Chỉ đến khi tôi bắt đầu chuyển tiền sang một tài khoản khác ngay sau khi nhận lương, tình hình mới thay đổi rõ rệt.

4. Tôi đợi dư dả mới đầu tư

Một lý do khác khiến tôi “dậm chân tại chỗ” là luôn nghĩ rằng 20 triệu vẫn chưa đủ để đầu tư. Tôi chờ đợi một mức thu nhập cao hơn, một khoản tiền lớn hơn, rồi mới bắt đầu. Nhưng thực tế là trong lúc chờ đợi đó, tôi không làm gì cả. Tiền vẫn chỉ nằm yên, hoặc tệ hơn là bị tiêu hết.

Sau này tôi mới hiểu, điều quan trọng không phải là số tiền lớn hay nhỏ, mà là thói quen. Bắt đầu sớm, dù với số tiền nhỏ, giúp tôi học cách quản lý và để tiền sinh lời, thay vì chỉ dừng lại ở việc kiếm tiền.

Nhìn lại, tôi hiểu rằng vấn đề không nằm ở con số 12 triệu hay 20 triệu. Nếu cách quản lý tiền không thay đổi, thì thu nhập tăng chỉ khiến vòng lặp chi tiêu lớn hơn. Việc nhận ra mình đã sai ở đâu không phải để tự trách, mà để điều chỉnh. Và với tôi, bước ngoặt không phải là kiếm được nhiều tiền hơn, mà là học cách giữ lại và sử dụng số tiền đó một cách có chủ đích.