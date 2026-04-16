Điều kiện vào phòng chờ sân bay riêng của Vietcombank, VPBank hay SHB dễ nhất hiện nay?

Thay vì chỉ dừng lại ở việc tặng thẻ Priority Pass dùng chung, các "ông lớn" ngân hàng như Vietcombank, VPBank, Techcombank, SHB, Nam A Bank,... đang chuyển mình mạnh mẽ khi đầu tư vào hệ thống Private/Premier Lounge mang bản sắc riêng.

Mỗi phòng chờ thương hiệu riêng là một không gian tách biệt hoàn toàn khỏi sự náo nhiệt của ga tàu bay. Với thiết kế hiện đại, khách hàng được tận hưởng hệ sinh thái tiện ích "all-in-one": từ ẩm thực Á - Âu tinh tế, phòng nghỉ riêng tư đến khu vực làm việc biệt lập với đường truyền tốc độ cao.

Nhưng không phải ai cũng có thể bước vào những không gian đặc quyền này. Điều kiện quan trọng nhất để được sử dụng phòng chờ sân bay của ngân hàng chính là vị thế tài chính của khách hàng.

Tại Vietcombank , phòng chờ Priority Lounge phục vụ khách hàng sở hữu thẻ tín dụng Vietcombank Visa Signature, Vietcombank Visa Infinite hoặc đạt tiêu chuẩn hội viên Ưu tiên. Hệ thống phân hạng ưu tiên của ngân hàng này gồm bốn mức dựa trên quy mô tài sản. Mức Titan yêu cầu duy trì số dư tiền gửi bình quân mười hai tháng từ 2 tỷ đồng hoặc dư nợ vay bình quân từ 3 tỷ đồng. Mức Vàng áp dụng khi tài sản tiền gửi hoặc dư nợ vay đạt từ 5 tỷ đồng. Mức Kim cương quy định tài sản từ 20 tỷ đồng. Mức cao nhất là Kim cương Elite dành cho khách hàng có tiền gửi hoặc dư nợ từ 50 tỷ đồng. Tất cả khách hàng đạt các mốc tài sản này đều được vào phòng chờ, riêng mức Kim cương Elite được thêm quyền bảo lãnh người thân đi cùng tối đa 12 lượt mỗi năm.

Đối với VPBank , phòng chờ Diamond Elite Lounge áp dụng cho khách hàng thuộc phân hạng Diamond và Diamond Elite. Điều kiện định danh được xác định nếu khách hàng thỏa mãn một trong các tiêu chí tài chính cụ thể. Khách hàng có thể duy trì số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân một tháng ở mức 150 triệu đồng. Nếu tính theo tổng tài sản bao gồm tiền gửi, trái phiếu và chứng chỉ quỹ, mức yêu cầu là 1 tỷ đồng duy trì bình quân mỗi tháng. Khách hàng cũng đạt chuẩn nếu có dư nợ vay từ 4 tỷ đồng, hoặc nhận lương chuyển khoản qua hệ thống VPBank từ 50 triệu đồng mỗi tháng.

Techcombank vận hành phòng chờ Private Lounge cho khách hàng phân hạng Private, Priority và chủ thẻ Techcombank Visa Infinite. Tiêu chuẩn tài chính để trở thành khách hàng Priority là duy trì tổng tài sản bình quân trong ba tháng gần nhất từ 1 tỷ đồng. Đối với phân hạng Private, ngân hàng yêu cầu mức tổng tài sản bình quân trong ba tháng từ 5 tỷ đồng.

Phòng chờ SHB First Club cung cấp dịch vụ cho khách hàng phân hạng Premier và chủ thẻ tín dụng quốc tế định vị phân khúc cao của hãng. Tiêu chuẩn để đạt hạng Premier là duy trì số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân mười hai tháng từ 100 triệu đồng. Với nhóm sử dụng thẻ tín dụng Visa Platinum và Platinum Star mở mới, yêu cầu là tổng doanh số chi tiêu đạt từ 3 triệu đồng trong vòng bốn mươi lăm ngày đầu kích hoạt. Với thẻ đang hoạt động, tổng doanh số giao dịch trong quý gần nhất phải đạt từ 150 triệu đồng.

Nam A Bank cung cấp dịch vụ Premier Lounge cho khách hàng sở hữu thẻ tín dụng có hạn mức được cấp từ 50 triệu đồng trở lên. Tùy thuộc vào từng thời kỳ, ngân hàng yêu cầu khách hàng phải thỏa mãn thêm điều kiện phát sinh giao dịch thanh toán quốc tế đạt 5.000 USD, tương đương khoảng 125 triệu đồng, hoặc có doanh số chi tiêu tại nước ngoài từ 15 triệu đồng trong tháng liền kề trước đó.

Từ những điều kiện trên có thể thấy, việc tăng cường "gắn bó" với khách hàng giàu có đang là mục tiêu quan trọng của nhiều nhà băng. Tại sao các ngân hàng sẵn sàng đầu tư mạnh tay cho một nhóm khách hàng nhỏ? Thực tế, một khách hàng Priority không chỉ mang tới nguồn vốn huy động lớn mà còn là "mỏ vàng" cho các mảng bảo hiểm, đầu tư chứng khoán và thẻ tín dụng.

Hơn nữa, phần lớn những người sở hữu tấm thẻ quyền lực này chính là các chủ doanh nghiệp và lãnh đạo cấp cao. Việc phục vụ tốt nhóm đối tượng này mang lại lợi ích kép, ngân hàng không chỉ giữ chân được dòng tiền cá nhân mà còn có cơ hội tiếp cận hệ sinh thái tài chính của chính doanh nghiệp đó.

Hệ thống phòng chờ riêng cũng chính là lời khẳng định ngầm về đẳng cấp của người sở hữu. Đây chính là "chất keo" tâm lý cực kỳ hiệu quả, giúp các nhà băng duy trì lòng trung thành trong một thị trường tài chính ngày càng cạnh tranh khốc liệt.