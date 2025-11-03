Lương nhà giáo được xếp cao nhất

Dự kiến lương cơ bản của tất cả giáo viên tăng thêm 2-7 triệu đồng/tháng

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) sáng 2-11 đã công bố dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Được hưởng "hệ số lương đặc thù"

Theo dự thảo nghị định, tất cả nhà giáo đều được hưởng "hệ số lương đặc thù". Trong đó, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng.

Giáo viên giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường phổ thông nội trú vùng biên giới được cộng thêm 0,05 so với mức quy định.

Bộ GD-ĐT cho biết hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp. Công thức tính mức lương đối với nhà giáo như sau: Mức lương từ ngày 1-1-2026 bằng mức lương cơ sở nhân hệ số lương hiện hưởng nhân hệ số lương đặc thù.

Dự kiến lương cơ bản của tất cả giáo viên sẽ tăng thêm 2-7 triệu đồng/tháng từ ngày 1-1-2026. Ảnh: VĂN HIỀN

Dự thảo nghị định cũng quy định nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư được áp dụng bảng lương chuyên gia cao cấp. Theo đó, bảng lương gồm 3 bậc: 8,8 - 9,4 - 10. Việc áp dụng bảng lương chuyên gia cao cấp đối với giáo sư là phù hợp với vị trí, vai trò của họ đối với sự phát triển của lĩnh vực được bổ nhiệm chức danh này.

Bộ GD-ĐT cho biết trường hợp điều động nhà giáo giữa các cơ sở giáo dục mà các mức phụ cấp áp dụng tại cơ sở nơi đi cao hơn cơ sở nơi đến thì giáo viên được bảo lưu các chế độ phụ cấp đã hưởng trước khi điều động hoặc biệt phái với thời gian tối đa 36 tháng. Trường hợp điều động nhà giáo từ cơ sở công lập sang cơ quan quản lý giáo dục mà các mức phụ cấp áp dụng tại cơ sở giáo dục cao hơn cơ quan quản lý thì sẽ được bảo lưu tiền lương và các chế độ phụ cấp được hưởng trước khi điều động với thời gian 12 tháng. Bộ GD-ĐT lý giải quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà giáo khi thực hiện công tác điều động.

Dự thảo nghị định cũng bổ sung các trường hợp được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc. Đó là tổ trưởng/tổ phó chuyên môn, tổ trưởng/tổ phó bộ môn và tương đương; nhà giáo dạy tiếng dân tộc thiểu số trong các khoa đào tạo tiếng dân tộc thiểu số tại cơ sở giáo dục đại học; nhà giáo giảng dạy môn học bằng ngoại ngữ (trừ dạy môn ngoại ngữ); nhà giáo được giao thực hiện công tác tư vấn học sinh.

Hơn 1 triệu giáo viên sẽ được tăng lương

Từ ngày 1-1-2026, thời điểm Luật Nhà giáo có hiệu lực, lương nhà giáo sẽ được ưu tiên xếp cao nhất khối hành chính sự nghiệp. Đây cũng là thời điểm lương nhà giáo được tăng theo nghị định của Chính phủ.

Tính đến hết năm học 2024-2025, cả nước có 884.764 giáo viên phổ thông (cấp tiểu học 408.875, THCS 312.814, THPT 163.075 người). Hiện số giáo viên được hưởng lương từ ngân sách là hơn 1,05 triệu người.

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, lương cơ bản của tất cả giáo viên dự kiến tăng ít nhất 2 triệu đồng/tháng, nhiều nhất lên tới 5-7 triệu đồng. Tiền tăng thêm này chỉ tính với lương cơ bản, chưa tính các loại phụ cấp khác như thâm niên, ưu đãi nghề, chức vụ, thâm niên vượt khung, phụ cấp đặc thù với nghệ nhân, giáo viên dạy người khuyết tật, giáo viên công tác ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn...

Ngoài chế độ tiền lương, Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT.

Theo dự thảo, Bộ GD-ĐT đề xuất nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên mức tối thiểu 70% đối với giáo viên mầm non, phổ thông, trung học nghề; 30% đối với nhân viên trường học; 100% đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cơ sở giáo dục cho người khuyết tật, trường chuyên biệt.

Bộ GD-ĐT cho hay chính sách này cụ thể hóa trực tiếp yêu cầu tại Nghị quyết 71/2025 của Bộ Chính trị; là giải pháp chiến lược, cấp bách để ngăn chặn tình trạng giáo viên rời bỏ ngành, tạo sức hút để tuyển dụng, từng bước giải quyết tình trạng thiếu hụt giáo viên hiện nay.

TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam, nhận định việc xếp lương nhà giáo cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp sẽ giúp thu hút và giữ chân người tài, giảm tình trạng giáo viên trẻ nghỉ việc do thu nhập thấp.

Với hệ số lương đặc thù từ 1,15-1,25, giáo viên có thêm động lực để yên tâm cống hiến, nâng cao chất lượng giảng dạy và đổi mới sáng tạo. Điều này còn góp phần giảm tình trạng bất bình đẳng khi ưu tiên phụ cấp cho giáo viên mầm non và vùng khó khăn.

Tăng hệ số lương giáo viên bậc tiểu học, THCS, THPT Theo dự thảo thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương với giáo viên công lập - gồm cấp mầm non, phổ thông (tiểu học, THCS và THPT) - đang được Bộ GD-ĐT lấy ý kiến, ở mỗi cấp học, giáo viên được chia làm 3 nhóm: Giáo viên, giáo viên chính và giáo viên cao cấp - tương đương bậc III, II và I hiện nay. Với bậc mầm non, hệ số lương từ 2,1 - 6,38, không thay đổi so với hiện nay. Ở bậc tiểu học, THCS, THPT, hệ số lương của giáo viên từ 2,34 - 7,55. Trong đó, hệ số lương của giáo viên cao cấp (hạng I cũ) được tăng từ hệ số 4,4 - 6,78 lên 5,75 - 7,55; hệ số lương giáo viên THPT chính (hạng II cũ) tăng từ 4 - 6,38 lên 4,4 - 6,78. Với hệ số dự kiến nêu trên, giáo viên sẽ nhận lương mỗi tháng từ 4,9 đến 17,66 triệu đồng.



