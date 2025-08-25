Lục tung showbiz Hàn không thể tìm thấy người thứ 2 như Kim Tae Hee: Dám già đi nhưng không bao giờ mặc xấu!

Mới đây trong chương trình You Quiz On The Block, sự xuất hiện của "quốc bảo nhan sắc" Kim Tae Hee đã khiến công chúng phải trầm trồ. Ở tuổi 45, mỹ nhân sinh năm 1980 vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, rạng rỡ. Dù có dấu vết thời gian, diện mạo của cô vẫn gần như hoàn hảo, không có điểm nào chê. Bên cạnh nhan sắc rạng rỡ, Kim Tae Hee còn gây ấn tượng bởi phong cách thời trang tinh tế. Xuất hiện trong set đồ xanh bạc hà trang nhã, thiết kế cổ chữ V cùng chi tiết tay phồng đã giúp nữ diễn viên toát lên vẻ sang trọng và kiêu kỳ.

Đi kèm với set đồ giản dị của Kim Tae Hee là bộ trang sức Chanel gồm vòng tay và hoa tai, đơn giản nhưng đẳng cấp, có giá trị lên đến 800 triệu đồng. Sự kết hợp khéo léo giữa thời trang tinh gọn và phụ kiện xa xỉ một lần nữa khẳng định khí chất "nữ thần" của Kim Tae Hee - vừa đẹp về nhan sắc, vừa đẳng cấp trong gu thẩm mỹ.

Ngay cả khi đã xuất hiện những dấu hiệu lão hóa tự nhiên, diện mạo của Kim Tae Hee cũng không hề bị lu mờ. Thay vào đó, cô vẫn toát lên thần thái rạng rỡ và cuốn hút đặc trưng, nhận vô số lời khen ngợi khi xuất hiện tại chương trình You Quiz On The Block

Kim Tae Hee chọn diện một set đồ mang phong cách thanh lịch với kiểu dáng thoải mái, vừa tôn lên vẻ sang trọng vốn có, vừa mang đến sự phóng khoáng và trẻ trung

Sự kết hợp hài hòa giữa sắc xanh bạc hà và các chi tiết thiết kế cơ bản như cổ V, tay phồng, đường nhấn eo đã tạo nên điểm nhấn trẻ trung, giúp Kim Tae Hee diện đồ đơn giản nhưng vẫn nổi bật ở mọi khung hình

Tô điểm cho set đồ đơn giản là bộ trang sức Chanel trị giá 800 triệu đồng

Không ngoa khi nói rằng gu thời trang của Kim Tae Hee chính là "sách mẫu" mặc đẹp cho chị em 40+. Thay vì chạy theo họa tiết cầu kỳ, cô ưu tiên những thiết kế cơ bản nhưng vẫn có điểm nhấn để tạo sự thời thượng, tinh tế. Bí quyết của Kim Tae Hee còn nằm ở việc lựa chọn gam màu nhẹ nhàng, tôn da, giúp diện mạo luôn tươi sáng, trẻ trung và thanh lịch. Đặc biệt, cô luôn khéo léo dùng thêm phụ kiện như vòng tay, hoa tai để làm bừng sáng tổng thể, chứng minh rằng ngay cả khi diện trang phục tối giản, vẫn có thể trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.

