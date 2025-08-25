6 brand hot nhất Sephora: Sản phẩm bán nhanh hơn tốc độ ánh sáng, chị em lao vào mua như gom vàng

1. Rhode

Rhode - thương hiệu do Hailey Bieber, bà xã của Justin Bieber sáng lập sẽ chính thức đổ bộ Sephora vào mùa thu 2025. Thương hiệu đang là một trong những cái tên hot trend toàn cầu, gây ấn tượng từ thiết kế tối giản sang trọng đến chất lượng vượt mong đợi.

Một trong những sản phẩm nổi bật của Rhode là bộ Lip Tint & Lip Case - son tích hợp cùng ốp điện thoại đồng màu, vừa tiện lợi vừa thời thượng. Phiên bản mới Lemontini Peptide Lip Tint mang sắc vàng chanh rực rỡ, kết hợp hương cocktail cam chanh tươi mát, đem lại cảm giác mùa hè trẻ trung và sảng khoái. Công thức son cũng được nâng cấp khi chuyển từ bơ hạt mỡ dạng rắn sang dạng lỏng, giúp chất son mềm mịn, dễ tán, dưỡng ẩm tốt hơn và khắc phục hoàn toàn tình trạng hạt li ti ở bản cũ.

2. Kylie Cosmetics

Thương hiệu Kylie Cosmetics được sáng lập bởi Kylie Jenner - cô em út đình đám nhà Kardashian. Từ một biểu tượng nhờ đôi môi căng mọng, Kylie nhanh chóng biến sức hút của mình thành thương hiệu làm đẹp. Năm 2015, bộ Kylie Lip Kit ra mắt và lập tức cháy hàng, là cột mốc mở đầu để Kylie Cosmetics không ngừng mở rộng với đủ dòng sản phẩm từ nền, mắt đến highlight, mỗi lần ra mắt đều trở thành tâm điểm.

Các sản phẩm nổi bật của Kylie Cosmetics có thể kể đến như: kẻ mắt Long-Wear Waterproof Eyeliner (ưu điểm đầu bút mảnh, dễ kẻ đường sắc nét mà không gây căng mí); son dưỡng Peach Mango Lip Butter (ưu điểm chất son bóng nhẹ nhưng dưỡng ẩm mạnh, không gây bết dính); bảng tạo khối & highlight Bronze & Highlight Palette (ưu đểm kết cấu mịn, dễ tán, giúp gương mặt thêm chiều sâu và thần thái rạng rỡ).

Nơi mua: Sephora

3. Rare Beauty

Trong số những thương hiệu mỹ phẩm đình đám tại Sephora, Rare Beauty của Selena Gomez chắc chắn là cái tên không thể thiếu. Thay vì chạy theo chuẩn mực sắc đẹp hay lớp makeup cầu kỳ, Rare Beauty hướng đến sự tự nhiên, thoải mái và lành mạnh trong cách làm đẹp. Điểm đặc biệt là thương hiệu còn gắn liền với hoạt động cộng đồng, khi một phần lợi nhuận được trích cho các dự án hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

Các sản phẩm nổi bật của Rare Beauty có thể kể đến như: má hồng kem Soft Pinch Blush Liquide Frais (ưu điểm kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán, tạo hiệu ứng bóng khoẻ trên da); kem nền Liquid Touch Weightless Foundation (ưu điểm che phủ khá tốt, có khả năng che mờ vết đỏ, thâm mụn mà không gây bí da).

Nơi mua: Sephora

4. Ilia

Đến từ California, Ilia là thương hiệu "clean beauty" nổi bật trong vài năm gần đây. Người sáng lập Sasha Plavsic - vốn xuất thân là nhà thiết kế đã bắt tay xây dựng Ilia khi nhận ra thị trường thiếu vắng những sản phẩm nền vừa có bảng thành phần tinh gọn, an toàn, vừa mang lại hiệu ứng trang điểm đẹp. Đi theo triết lý kết hợp giữa dưỡng da và trang điểm, Ilia nhanh chóng chinh phục cộng đồng làm đẹp, không chỉ trên kệ Sephora Mỹ mà còn được các beauty YouTuber và chuyên gia trang điểm châu Âu hết lời khen ngợi.

Sản phẩm nổi bật của Ilia phải kể đến dòng kem nền kiêm tinh chất dưỡng da True Skin Serum Foundation. Với công thức siêu nhẹ, dễ tán, khi apply lên da sẽ mang đến một lớp nền mỏng mịn, tươi sáng tự nhiên. Thành phần giàu chiết xuất thực vật, nha đam, dầu tầm xuân và jojoba giúp dưỡng ẩm lâu dài mà không gây bí da, đúng chuẩn trang điểm mà như đang chăm da.

Nơi mua: Sephora

5. Fenty Beauty

Thay vì đi theo lối mòn, Rihanna đã xây dựng Fenty Beauty thành thương hiệu dành cho mọi sắc da. Năm 2017, Fenty Beauty ra mắt 40 tông kem nền ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, tạo nên cú nổ lớn và khiến cả ngành mỹ phẩm phải thay đổi, đưa khái niệm đa dạng sắc da thành tiêu chuẩn chung.

Sản phẩm nổi bật của Fenty Beauty phải kể đến dòng phấn nền kiêm phấn phủ Pro Filt'r Soft Matte Powder Foundation. Với chất phấn nhẹ, item này kiểm soát dầu tốt mà không làm dày mặt, giúp lớp nền luôn mịn mướt, tự nhiên. Đặc biệt, khi dặm lại cũng không bị lộ phấn hay tạo cảm giác nặng nề, cực kỳ hợp dùng cho những ngày hè.

Nơi mua: Sephora

6. Huda Beauty

Huda Beauty được sáng lập bởi Huda Kattan - beauty blogger kiêm chuyên gia trang điểm nổi tiếng. Triết lý mà Huda Beauty theo đuổi là giúp mọi cô gái có thể dễ dàng sở hữu lớp makeup chuyên nghiệp, vì thế các sản phẩm luôn nổi bật ở độ lên màu, chất phấn và tính ứng dụng cao.

Sản phẩm đáng thử nhất của Huda Beauty chính là Glow Blush Trio - bảng má hồng ba màu đa năng. Từ tông hồng ngọt ngào đến cam đào rạng rỡ, bảng màu dễ dàng kết hợp hoặc dùng riêng lẻ để tạo sắc má tự nhiên. Chất phấn mịn, bám da tốt, dễ tán mà không lo vón cục, mang lại hiệu ứng trong trẻo, tươi tắn kể cả cho người mới bắt đầu.

Nơi mua: Sephora

Theo Beauty321