3 kiểu quần là "cạm bẫy" khiến phụ nữ trung niên già chát, khí chất tan như bọt biển

3 kiểu quần phụ nữ trung niên không nên diện

1. Quần màu quá tối kết hợp phom dáng nặng nề

Nhiều loại quần giá rẻ thường dùng màu đen đậm, sau vài lần giặt có thể phai hoặc trông bợt bợt. Khi kết hợp với phom dáng cứng, nặng nề, diện lên dễ làm da nhợt nhạt, gương mặt thiếu sức sống, tổng thể nhìn già hơn tuổi. Vì vậy, khi chọn quần, phụ nữ trung niên nên tìm hiểu kỹ thương hiệu, chất liệu và phom dáng; đừng chỉ vì kiểu dáng đơn giản mà chọn những chiếc quần giá rẻ, dễ hỏng, kém sang.

2. Quần lửng dài đến bắp chân

Quần lửng tưởng thoải mái nhưng lại "cắt" đôi chân, khiến chân trông ngắn và hơi đậm. Ở tuổi trung niên, cơ thể có thể mất đi độ săn chắc, nên chiều dài quần không cân đối càng dễ lộ nhược điểm. Giải pháp là chọn quần dài đến mắt cá chân hoặc quần ống suông nhẹ, giúp kéo dài đôi chân, tạo tỉ lệ hài hòa và thanh thoát hơn.

3. Quần được làm từ chất liệu nhăn nheo

Những chiếc quần chất liệu mỏng, dễ nhàu hay không giữ dáng sẽ làm tổng thể trang phục rẻ tiền, thiếu chỉn chu. Một chiếc quần "chuẩn sang" cần chất liệu vừa mềm mại nhưng không xẹp lép, vừa đứng dáng nhưng không cứng nhắc. Những chất liệu như cotton pha linen, vải kaki dày dặn hoặc polyester cao cấp sẽ giúp quần giữ phom, nâng tầm phong cách, đồng thời mang lại cảm giác thanh lịch, tự tin cho người mặc.

4 màu quần "đẹp lâu" dành cho phụ nữ trung niên

1. Quần trắng

Nhiều người ngại mặc quần trắng vì sợ lộ khuyết điểm hoặc trông béo, nhưng thực ra đây là lựa chọn tuyệt vời để nâng tầm khí chất. Màu trắng mang đến cảm giác sạch sẽ, tươi sáng, giúp làn da rạng rỡ hơn và tổng thể trông nhẹ nhàng, trong trẻo. Khi chọn quần trắng, nên ưu tiên phom dáng thẳng, ống rộng hoặc hơi loe nhẹ; thiết kế cạp cao sẽ giúp kéo dài tỷ lệ cơ thể, vừa thanh lịch vừa che khuyết điểm hiệu quả.

2. Quần tím

Tím là màu mang nét dịu dàng, tinh tế, đặc biệt là các tông tím pastel hoặc Morandi nhã nhặn. Màu tím này vừa sang vừa dễ tôn da, dù là làn da sáng hay hơi ngăm cũng đều hài hòa. Các chị em 40+ có thể phối quần tím cùng áo trắng hoặc kem nhạt, kết hợp giày màu nude để tổng thể tinh tế, tạo khí chất dịu dàng nhưng vẫn nổi bật.

3. Quần xanh

Xanh là gam màu kinh điển, đặc biệt là xanh jean hoặc xanh khói. Quần xanh dễ phối đồ, vừa trẻ trung, vừa thanh lịch. Một chiếc quần jean vừa vặn có thể kết hợp với áo phông cho phong cách năng động, hay áo sơ mi để tạo hình ảnh thanh lịch, không bao giờ lỗi mốt.

4. Quần màu kaki nhạt

Kaki nhạt là gam màu đất sang trọng, dễ phối và không kén da. Các kiểu quần kaki ống rộng vừa che khuyết điểm vòng eo, vừa giúp đôi chân trông dài hơn, mang lại dáng vẻ thanh thoát và chỉn chu. Đây là màu quần linh hoạt, có thể kết hợp với hầu hết các tông áo, từ sáng đến tối, dễ mặc, dễ sang trọng mà không tốn công mix đồ.

Theo Toutiao