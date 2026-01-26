Lựa chọn sống khỏe bắt nguồn từ một nguyên liệu trong gian bếp

Không hẹn mà gặp, họ đều lựa chọn Neptune Olive Light - loại dầu ăn vừa mới có mặt trên thị trường nhưng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Công thức kết hợp độc đáo từ 02 thành phần dầu tốt cho sức khỏe

Trong gia đình anh Vũ Sơn và chị Sophia (tài khoản Tiktok Phan Family), vì chị Sophia lớn lên ở châu Âu nên chị đánh giá cao chất lượng của dầu ô-liu và thường xuyên sử dụng trong nấu nướng, đặc biệt khi nấu các món Ukraine - vốn thiên về trộn salad, áp chảo nhẹ. Trong khi đó, anh Vũ Sơn lại ưa chuộng những món chiên, xào đậm chất châu Á. Chính sự khác biệt này từng khiến gia đình anh chị phải sử dụng nhiều loại dầu ăn khác nhau cho từng món để đảm bảo độ phù hợp với cách chế biến và sức khỏe cả gia đình.

Câu chuyện của gia đình Võ Hạ Trâm và ông xã Vikas cũng là một ví dụ điển hình. Dù vẫn có những khác biệt nhất định về văn hóa, nhưng cả hai tìm thấy sự đồng điệu trong quan điểm sống: luôn mong muốn nâng tầm chất lượng cuộc sống, bắt đầu từ sự chỉn chu trong từng bữa ăn hàng ngày. Chính trên nền tảng ấy, khi vô tình bắt gặp Neptune Olive Light trong một lần đi siêu thị, Võ Hạ Trâm khá thích thú và bất ngờ. Cô không ngần ngại lựa chọn ngay 'tân binh' này về cho gian bếp, bởi đây chính xác là mảnh ghép phù hợp khi kết hợp được hai thành phần dầu cao cấp, tốt cho sức khỏe là dầu ô-liu Extra Virgin và dầu gạo lứt.

Cụ thể, dầu ô-liu Extra Virgin được ép lạnh từ trái ô-liu tươi trong vòng 24h sau khi thu hoạch, giúp lưu giữ tối đa dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Từ lâu, loại dầu này được đánh giá cao nhờ vai trò "chất béo chủ đạo" trong chế độ ăn Địa Trung Hải, nằm ở vị trí trung tâm của kim tự tháp dinh dưỡng và được xem như một phần không thể thiếu trong nhiều hướng dẫn về chế độ ăn lành mạnh.

Bên cạnh đó, dầu gạo lứt thường được ví như "dầu ăn của trái tim" nhờ chứa các dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe tim mạch như gamma-oryzanol và phytosterol. Ngoài ra, loại dầu này còn xuất hiện trong các khuyến nghị về chế độ ăn lành mạnh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cục Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Phù hợp với chế độ ăn uống lành mạnh lẫn ăn chay

Với những ai nghiêm túc theo đuổi lối sống lành mạnh hoặc ăn chayviệc chọn được một nguyên liệu phù hợp sẽ giúp mỗi bữa ăn nhẹ nhàng và trải nghiệm nấu nướng sẽ yên tâm hơn. Đồng điệu với quan điểm này, Nhà sáng tạo nội dung 'Ăn chay cùng Nhi' luôn chủ động tìm kiếm những nguyên liệu mới, không chỉ phù hợp với nhu cầu của mình mà còn giúp nâng cấp tiêu chuẩn sống khỏe của bản thân. Theo đó, cô cho biết rất ấn tượng với Neptune Olive Light vì có sự kết hợp của hai loại dầu nổi tiếng góp mặt trong chế độ ăn lành mạnh của người dân Địa Trung Hải cũng như các quốc giá tiên tiến trên thế giới.

Không xa lạ với công dụng của dầu ô-liu hay dầu gạo lứt, nên khi biết Neptune Olive Light kết hợp từ hai thành phần dầu tốt cho sức khỏe này, gia đình Tiktoker Gia đình Bún Đậu chọn "tân binh" này về gian bếp nhà mình. Sự hiện diện của 'trợ thủ’ mới trong gian bếp giúp hai vợ chồng thêm an tâm, bởi mỗi bữa cơm gia đình luôn có sự đồng hành của những dưỡng chất tốt cho sức khỏe tim mạch và chống oxy hóa.

Nâng tầm trải nghiệm ẩm thực trong gian bếp hiện đại

Trong gian bếp hiện đại, một nguyên liệu được đánh giá cao không chỉ ở giá trị dinh dưỡng mà còn ở tính linh hoạt – có thể đáp ứng nhiều cách chế biến và hài hòa với nhiều phong cách ẩm thực khác nhau. Với tiêu chí này, sau khoảng thời gian "chào sân" thị trường, Neptune Olive Light cũng được đánh giá từ bếp chuyên nghiệp đến bếp nhà: dễ ứng dụng cho nhiều món từ Âu đến Á, phù hợp với nhiều phương pháp nấu, trải nghiệm ẩm thực thăng hoa.

Dù theo phong cách Á – Âu đương đại hay triết lý "Art of Fusion", điểm gặp nhau của đầu bếp Richard Bùi và Vũ Xuân Trường là yêu cầu về một loại dầu ăn vừa linh hoạt, dễ ứng dụng vừa hài hòa khi kết hợp với các nguyên liệu còn lại của món ăn. Đầu bếp Richard Bùi đánh giá cao Neptune Olive Light khi kết hợp dầu ô-liu Extra Virgin với dầu gạo lứt, nhờ đó lần đầu tiên anh có thể thực hiện món tonkatsu (thịt heo chiên xù) giòn ngon với một loại dầu có chứa thành phần ô-liu nguyên chất - một trải nghiệm mới trong ẩm thực mà anh vừa khám phá được

Được biết đến với phong cách ẩm thực Fusion - kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật ẩm thực Pháp tinh tế và nguyên liệu truyền thống Việt Nam, Chef Vũ Xuân Trường thường gây ấn tượng bởi những món ăn vừa sáng tạo vừa đặc trưng phong vị bản địa, từ đó mang đến trải nghiệm tinh tế cho thực khách. "Tôi thích sự kết hợp giữa Đông - Tây, nên trong hành trình nấu nướng, tôi luôn tìm kiếm những nguyên liệu phù hợp với tinh thần ấy, chẳng hạn dầu ăn Neptune Olive Light. Một là bản thân nguyên liệu đã có sự tinh tế, hai là khi phối cùng món ăn sẽ mang đến trải nghiệm vị giác trọn vẹn, hài hòa" - Bếp trưởng Vũ Xuân Trường cho biết.

Đại diện cho hội yêu bếp nhà, tiktoker ẩm thực triệu view Phương Phương chia sẻ rằng cô khá ưng Neptune Olive Light sau khi dùng thử, bởi lẽ chỉ một chai đã có thể dùng cho chiên, xào lẫn trộn salad, quan trọng là cảm giác thanh nhẹ, yên tâm hơn vì biết tốt cho sức khỏe.

Nhờ sự kết hợp độc đáo giữa dầu ô-liu Extra Virgin và dầu gạo lứt nguyên chất, Neptune Olive Light chính là một lựa chọn phù hợp, tinh tế cho những ai muốn nâng cấp gian bếp, hướng đến sức khỏe cho gia đình.

