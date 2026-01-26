Lên đồ chất lừ, bộ ba Jun Phạm - Thiên Minh - Duy Khánh chụp góc nào cũng sáng bừng khung hình!

Khi mùa mới gõ cửa, các tín đồ thời trang lại nhanh chóng "vào guồng" săn tìm những xu hướng đang lên để làm mới phong cách. Với mùa xuân hè năm nay, tâm điểm không nằm ở những bản phối cầu kỳ, mà là sự trở lại của các công thức mặc đơn giản, dễ ứng dụng nhưng vẫn giữ được tinh thần hiện đại.

Chỉ cần nhìn vào 3 set đồ chuẩn phong thái "bạn trai" mà Jun Phạm, Thiên Minh và Duy Khánh đã diện khi tham dự sự kiện ra mắt BST mùa Xuân/Hè của UNIQLO là hội mặc đẹp nhất trí: Những item đáng sắm nhất mùa này là đây! Mỗi người một vẻ, nhưng điểm chung giữa 3 bản phối của các Anh Tài chính là sự xuất hiện của những chiếc áo khoác thời thượng, và thật bất ngờ: đây đều là những kiểu dáng mới được bổ sung vào BST năm nay.

Làn sóng áo khoác ngoài mang hơi thở workwear vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên bản đồ xu hướng, và đó cũng chính là sự lựa chọn của đôi bạn thân Jun Phạm - Thiên Minh. "Vào vai" hai quý ông lịch lãm, bộ đôi ăn ý lựa chọn bảng màu be - trắng cơ bản. Cả hai ăn ý chọn dáng áo khoác có phom ngắn ngang hông, phối với quần suông dáng rộng để tạo silhouette "hack dáng" chuẩn chỉnh. Cách Thiên Minh dựng thẳng cổ áo khoác Harrington càng khiến set đồ thêm phóng khoáng và lãng tử - điểm nhấn nhỏ mà thông minh để phần cổ áo không bị rối rắm khi phối với áo polo có cổ bên trong.

Chọn phong cách khác biệt với hai người anh thân thiết, "Út Dâu" Duy Khánh sáng bừng trong set đồ lấy chất liệu denim làm chủ đạo. Anh chàng diện áo khoác Denim Trucker mới toanh nằm trong BST LifeWear Xuân/Hè 2026, phối ăn ý với quần jeans baggy sáng màu và combo layer áo thun trắng - áo sơ mi Oxford kẻ sọc. Công thức lên đồ "hack tuổi" kiểu mẫu là đây chứ đâu!

Cùng xuất hiện tại sự kiện ra mắt BST LifeWear Xuân/Hè 2026, nhiều KOL và bạn trẻ yêu thời trang cũng nhanh chóng khoe những bản phối xuất sắc với những kiểu dáng mới của mùa. Và đã nhắc đến dòng áo khoác của UNIQLO, khó có thể bỏ qua chiếc áo khoác kéo khóa dáng ngắn từng "phủ sóng" mạng xã hội suốt một thời gian dài kể từ mùa thu đông 2025. Quả đúng là item được xem là biểu tượng cho tinh thần hiện đại, dễ phối mà nhiều bạn trẻ đang theo đuổi.

"Diện mạo" chiếc áo khoác dáng ngắn cho nữ với thiết kế cổ nhung khác màu được giới trẻ toàn cầu nhiệt tình lăng xê. Phiên bản dành cho nam của mẫu áo này cũng rất được lòng những anh chàng mặc đẹp. Chỉ cần phối với áo sơ mi và quần short là hoàn thiện set đồ thanh lịch "lên phố" đón xuân hè.

Mảnh ghép hoàn thiện set đồ mùa xuân hè năm nay không thể không nhắc đến những chiếc quần jeans "trứ danh" của UNIQLO. Dạo một vòng trên feed của hội mặc đẹp, dễ thấy những chiếc quần ống cong vẫn tiếp tục là sự lựa chọn yêu thích của số đông.

Nhìn cách Duy Khánh và Lynhci biến hóa từ năng động đến thanh lịch với dáng quần Jeans Baggy mới nhất, đủ hiểu lý do quần jeans luôn nằm trong nhóm sản phẩm bán chạy tại các cửa hàng UNIQLO trên toàn cầu. Sau sức hút của chiếc quần Jeans Baggy Ống Cong, UNIQLO đã kịp thời bổ sung chiếc Jeans Baggy dành cho cả nam và nữ - với phần cạp cao, phom cong nhẹ từ hông xuống gấu, tạo đường nét mềm mại nhưng vẫn giữ được cấu trúc hiện đại.

Nếu phải gọi tên một item có thể đứng vững trước vòng xoay xu hướng, đó chắc chắn là jeans. Những chiếc quần jeans ống suông "ăn nhập" với mọi kiểu áo từ áo sơ mi linen, polo đến những bản phối layering linh hoạt. Cứ tham khảo set đồ của Lưu Thanh Xuân và Bùi Khánh Hà là có ngay công thức lên đồ gọn gàng cho công sở, mà vẫn thừa phóng khoáng cho buổi dạo phố cuối tuần.

Jeans cũng chính là item phải có cho mùa xuân hè của hai cô nàng Alissa Hồ và Bim Nguyễn. Giữ vai trò item thiết yếu của tủ đồ, dáng quần này dễ dàng kết hợp với cả cardigan và sơ mi. Nếu Alissa chọn sắc xanh nhạt để mang lại hiệu ứng "bắt sáng" cho tổng thể, thì Bim Nguyễn chọn dáng quần Jeans Bootcut đen kết hợp cùng áo màu nổi cực chic, đúng tinh thần thanh lịch thường nhật.

Dễ mặc, dễ phối nhưng không hề nhạt nhòa, các thiết kế từ áo khoác ngoài đến jeans được UNIQLO làm mới với tinh thần hiện đại và cảm giác tươi sáng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Chỉ cần đầu tư vài món chủ chốt cho tủ đồ Xuân/Hè và vận dụng những công thức phối đồ quen thuộc từ các KOL mặc đẹp, việc mặc đẹp mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng hơn: linh hoạt, tràn năng lượng và không còn là một bài toán cần suy nghĩ quá nhiều.