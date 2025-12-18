Long Oliver & Bom tạo nên SYNC FEST từ ý tưởng “điên rồ”, chẳng ngờ lại thành “làn gió mới” cho thị trường giải trí Việt

Gần 2 tiếng đồng hồ, từ các nghệ sĩ đến khán giả đều "quẩy" hết mình, tạo nên những màn trình diễn đồng bộ hàng ngàn người bùng nổ, cực cháy và khó quên.

Cặp đôi nghệ sĩ sáng tạo Long Oliver và Bom trên sân khấu SYNC FEST

SYNC FEST quy tụ hàng ngàn khán giả cùng nhảy, cùng "giải phóng năng lượng", tạo nên những cảm xúc mà có người nói là rất "điên rồ". Hai bạn nghĩ sao?

Long Oliver & Bom: Long Oliver & Bom: Nó… điên rồ thật. SYNC FEST khởi nguồn từ những ý tưởng rất điên rồ của hai vợ chồng tôi. Thời điểm lên ý tưởng, chúng tôi từng nghĩ là không thể làm được, vì quá nhiều khó khăn để tổ chức một festival âm nhạc điện tử kết hợp với hiệu ứng sân khấu và vũ đạo, mang tinh thần của một game "Đồng bộ khổng lồ" (Rhythm game) ra ngoài đời thực, nơi hàng ngàn người chuyển động đồng bộ cùng lúc. Khi chia sẻ, nhiều người chưa hiểu hoặc không tin là có thể triển khai.

Nhưng, đến đêm diễn, khoảnh khắc nhìn thấy hàng nghìn khán giả chuyển động đồng bộ, cùng một nhịp, cùng một hướng, nó tạo ra một luồng Dopamine cực lạ, cực sung mà không từ ngữ nào diễn tả được, khiến chúng tôi hạnh phúc vô cùng.

Nữ nghệ sĩ sáng tạo Bom

SYNC FEST rất thành công nhưng hai bạn vẫn gọi đây là "bản thử nghiệm". Vì sao?

Long Oliver & Bom: SYNC FEST là một định dạng có tính mới cao: Giả lập Rhythm Game in Real Life (Game nhịp điệu đời thật).

Và vì nó mới, nên chúng tôi cần phải THỬ để đo lường phản ứng của khán giả và đo lường mức độ hợp lý của toàn bộ kết cấu thông tin kết nối giữa chúng tôi với khán giả. Chúng tôi biết rằng dù có tạo ra được sự kích thích với khán giả, thì ai cũng sẽ cần có thời gian để làm quen và "bắt sóng" rồi mới hòa nhịp được.

Ngoài ra còn là để tìm ra những 'lỗi game' vận hành và xem sức bền của khán giả đến đâu. Gọi là thử nghiệm để chúng tôi cho phép bản thân được hoàn thiện hơn, chuẩn bị cho bản Official không còn 'lag' giật và mượt mà nhất có thể.

Long Oliver

SYNC FEST được đầu tư rất bài bản, công phu. Hai bạn có thể tiết lộ về kinh phí sản xuất?

Long Oliver & Bom: SYNC FEST được làm hoàn toàn bằng tiền túi của Thủng Long Family. Thú thật, bản launching này mới chỉ đạt khoảng 30% so với kỳ vọng của chúng tôi. Một phần do kinh phí tự thân có hạn, một phần vì ekip cần thời gian làm quen với format mới. Nhưng ở bản Official không còn xa nữa, chúng tôi hứa sẽ mang đến trải nghiệm đồng bộ đúng như những gì đã vẽ ra trong đầu.

Vì sao hai bạn chuyển từ Content Creator sang làm nhà sản xuất lễ hội âm nhạc?

Long Oliver & Bom: Chúng tôi có 2 hướng phát triển tiếp theo, hoặc tiếp tục làm content, hoặc rẽ sang hướng mới trên nền tảng những gì đã có, và chúng tôi chọn cách thứ hai. Thủng Long Family muốn mang giá trị đến khán giả không chỉ qua màn hình điện thoại, mà bằng trải nghiệm trực tiếp, tương tác cao và cảm xúc mạnh hơn.

SYNC FEST 2025 tạo nên những màn trình diễn đồng điệu cao trào về cảm xúc

Fest không có ngôi sao để thu hút, các bạn có quá mạo hiểm khi thực hiện? Áp lực lớn nhất của hai bạn là gì?

Long Oliver & Bom: Ở SYNC FEST, khán giả chính là ngôi sao. Khi không có "thần tượng" để nhìn lên, sự tập trung quay lại ở chính bản thân mỗi người và xung quanh. Chúng tôi muốn phá vỡ bức tường giữa người diễn và người xem, tất cả đều là người trình diễn. Hai chúng tôi chỉ đóng vai trò là 'người mồi lửa', còn người làm cho ngọn lửa đó bùng lên rực rỡ nhất chính là đông đảo khán giả ở dưới kia.

Áp lực lớn nhất của chúng tôi khi thực hiện SYNC FEST là nỗi sợ "lệch pha": nhạc lên mà khán giả đứng im quay phim. Sợ năng lượng chuẩn bị suốt 2 năm không chạm được tới mọi người. Sợ cái mới thành cái "quái dị". Đó là cảm giác đánh cược cả danh tiếng 5 năm làm sáng tạo vào một sự kiện duy nhất. Nhưng khi thấy hàng trăm người rung chuyển cùng nhịp, mọi áp lực tự nhiên tan biến.

Khán giả "bùng nổ" ở SYNC FEST 2025

Hai bạn đã hẹn khán giả SYNC FEST 2026. Các bạn có tin rằng mình sẽ đem đến một xu hướng mới trong giải trí?

Long Oliver & Bom: Thực sự, chúng tôi không dám nhận mình là người tạo ra xu hướng (Trend), vì trend là do khán giả quyết định. Và chúng tôi cũng không muốn chỉ tạo ra những xu hướng nhất thời mà tham vọng hơn thế: muốn góp phần kiến tạo nên một Văn hóa sống (Lifestyle).

Nói về kỳ vọng, chắc chắn chúng tôi muốn SYNC FEST sẽ tạo ra những cú hích ấn tượng, mang đến một làn gió mới mẻ cho thị trường giải trí Việt Nam.

Thị trường giải trí Việt đang rất sôi động, nhưng một thị trường khỏe mạnh cần đa dạng lựa chọn. SYNC FEST không cạnh tranh, mà muốn góp thêm một hương vị lạ vào "bàn tiệc" đó.

Cặp đôi nghệ sĩ sáng tạo Long Oliver (tên thật Trần Tụ Long) & Bom (tên thật Phan Tuyết Nga) là những người đứng sau sự thành công của một trong những kênh nội dung nổi bật trên TikTok "Thủng long Family" có hàng triệu người theo dõi và nhiều video đạt hàng chục triệu lượt xem. Thủng Long Family từng được vinh danh tại TikTok Awards Việt Nam, khẳng định vai trò là nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng và có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng mạng.