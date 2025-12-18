Nha khoa Thùy Anh đón loạt khách nước ngoài tới Việt Nam làm răng

Trong năm 2025, Việt Nam đang tiếp đón khoảng 100.000–150.000 khách quốc tế đến điều trị nha khoa. Xu hướng này thể hiện rõ Việt Nam đang vươn lên thành điểm sáng trên bản đồ du lịch y tế toàn cầu nhờ sự kết hợp giữa chất lượng điều trị cao, chi phí hợp lý và trải nghiệm văn hóa – du lịch phong phú.

Nhiều du khách lựa chọn Việt Nam vì chi phí điều trị răng miệng tại đây thường thấp hơn 50–70% so với Úc, New Zealand hay Mỹ. Đối với các dịch vụ như Implant, phục hình sứ hoặc điều trị toàn hàm vốn có giá rất cao tại nước họ – mức tiết kiệm lên đến hàng nghìn đô là lý do thuyết phục để họ lên kế hoạch đến Việt Nam sử dụng các dịch vụ nha khoa.

Trong dòng chảy đó, Nha khoa Thùy Anh trở thành điểm đến quen thuộc của khách từ Úc, Singapore, Nga, Hàn Quốc và châu Âu. Không cần bất kỳ số liệu "được làm đẹp", lượng khách quốc tế đến phòng khám mỗi tuần đã phản ánh rất rõ sức hút đang tăng lên. Phần lớn họ tìm đến sau khi đọc đánh giá tích cực trên Google Maps, nghe bạn bè giới thiệu hoặc xem chia sẻ từ cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam.

Điều khiến khách quốc tế tin tưởng Thùy Anh không chỉ nằm ở kết quả điều trị, mà còn ở trải nghiệm dịch vụ được tối ưu hóa cho khách nước ngoài. Từ trước khi tới Việt Nam, họ đã được tư vấn online chi tiết về thời gian lưu trú, số buổi điều trị và chi phí dự kiến, tất cả minh bạch và dễ hiểu. Sự rõ ràng này giúp họ dễ dàng lên kế hoạch nghỉ dưỡng và chủ động lịch trình tại Việt Nam.

Khi đến phòng khám, khách quốc tế thường bày tỏ sự ấn tượng với hệ thống trang thiết bị hiện đại như CT ConeBeam 3D, máy quét dấu kỹ thuật số, hay quy trình phục hình CAD/CAM. Đây đều là các công nghệ thường thấy tại các phòng khám ở Úc hoặc Mỹ, vì thế họ cảm thấy quen thuộc và yên tâm hơn khi điều trị tại một cơ sở tại Việt Nam.

Một yếu tố khác tạo nên sự khác biệt của Thùy Anh là mô hình điều trị chuyên sâu. Thay vì một bác sĩ thực hiện nhiều kỹ thuật, mỗi nhóm chuyên môn như nha chu, Implant, chỉnh nha hay phục hình đều có đội ngũ bác sĩ riêng. Cách tổ chức này tương đồng với mô hình các trung tâm nha khoa lớn trên thế giới, giúp quy trình điều trị chuẩn xác và chất lượng ổn định hơn cho các ca chuyên sâu.

Annkhen - cô gái Nga chia sẻ: "Các bác sĩ tại nha khoa Thùy Anh rất tỉ mỉ, khéo léo, kiên nhẫn và tinh tế, trình độ chuyên môn cao, giúp quá trình điều trị của tôi diễn ra an toàn, nhanh chóng, hoàn toàn không đau nhức."

Chi phí điều trị là yếu tố khiến nhiều khách quốc tế muốn lựa chọn Việt Nam. Ví dụ với chi phí trồng răng implant tại Úc có giá 50-100 triệu đồng/1 trụ implant, trong khi tại các phòng khám lớn tại Việt Nam chi phí chỉ bằng khoảng 1/3, với vật liệu tương đương và công nghệ tương tự. Với những trường hợp điều trị lớn, du khách có thể tiết kiệm 35-70 triệu đồng, một khoản đủ để chi trả toàn bộ chuyến du lịch kéo dài nhiều ngày tại Việt Nam.

Hugh Hookham - đến từ Úc chia sẻ: "Tôi cảm giác như đang ở một phòng khám cao cấp tại Úc nhưng được chăm sóc kỹ càng hơn rất nhiều. Không phải chờ đợi quá dài cho một cuộc hẹn trong khi chi phí thì chỉ bằng một phần nhỏ so với ở quê nhà."

Ngoài giá điều trị hợp lý, khách quốc tế còn ghi nhận dịch vụ chăm sóc chu đáo tại Thùy Anh. Từ khâu tiếp đón, phiên dịch hỗ trợ, hướng dẫn di chuyển đến theo dõi hồi phục, mọi thứ đều được xây dựng để đảm bảo sự thoải mái cho bệnh nhân nước ngoài. Nhiều người chia sẻ rằng họ cảm nhận rõ "sự hiếu khách và tận tâm" rất Việt Nam trong suốt quá trình điều trị.

Don Amara Sekaran chàng trai đến Úc đến nha khoa Thùy Anh Thành phố Hồ Chí Minh xử lý vấn đề răng miệng, tại đây, Don được chào đón bởi đội ngũ bác sĩ – nhân viên cực kỳ thân thiện, giao tiếp tiếng Anh rõ ràng và luôn chủ động hướng dẫn từng bước trong suốt quá trình thăm khám. Không chỉ nhận được một quy trình điều trị chỉn chu, cẩn thận giúp hàm răng sạch khỏe sáng hơn, Don còn cảm nhận được sự thư giãn đúng nghĩa: không gian phòng chờ rộng rãi, thoải mái, có phục vụ cà phê và nước uống khiến anh "quên luôn cảm giác đang đi làm răng".

Sự tăng trưởng của du lịch nha khoa Việt Nam đang tạo động lực để Nha khoa Thùy Anh tiếp tục mở rộng đội ngũ tư vấn tiếng Anh, nâng cấp hạ tầng công nghệ và đào tạo chuyên sâu cho bác sĩ. Thay vì tăng số lượng bệnh nhân bằng mọi giá, hệ thống đặt mục tiêu trở thành địa chỉ chất lượng cao, được khách quốc tế đánh giá cao về sự minh bạch và tính chuyên nghiệp.

Khi ngày càng nhiều du khách lựa chọn Thùy Anh làm điểm đến cho hành trình chăm sóc răng miệng, điều đó không chỉ phản ánh sự phát triển của một hệ thống nha khoa. Đây còn là dấu hiệu cho thấy uy tín của nha khoa Việt Nam đang được nâng tầm trên bản đồ thế giới. Một ngành đang chuyển mình mạnh mẽ, và một thương hiệu Việt đang góp phần tạo nên sự thay đổi đó bằng tinh thần chỉn chu, hiện đại và luôn hướng tới chuẩn mực cao nhất. Khách hàng ở Việt Nam khi có các vấn đề về răng miệng hay cần thẩm mỹ nụ cười, hoàn toàn yên tâm lựa chọn nha khoa Thùy Anh.

