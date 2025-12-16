Thấu hiểu làn da người Việt, khi kem chống nắng không chỉ là "lá chắn" mà còn tạo lớp finish ẩm mịn

Khám phá Relief Sun Aqua-fresh Rice+B5 là giải pháp toàn diện dành riêng cho làn da Châu Á và khí hậu Việt Nam.

Đây là kem chống nắng thế hệ mới của nhà Beauty Of Joseon, Relief Sun Aqua-fresh Rice+B5 được xem là bước tiến đột phá tiếp theo sau phiên bản Sun Relief đình đám. Đặc biệt thiết kế cho làn da dầu, da hỗn hợp và khí hậu nóng ẩm, sản phẩm mang đến trải nghiệm thẩm thấu tức thì, không bết dính, loại bỏ nỗi lo bí da, đổ dầu thường thấy khi dùng kem chống nắng.

Kem chống nắng "tàng hình" Relief Sun Aqua-fresh Rice+B5

Sở hữu công thức kem chống nắng hóa học phổ rộng tiên tiến, kem chống nắng kết hợp 5 màng lọc chống tia UV (Uvinul T 150, Mexoryl XL, Mexoryl S, Uvinul A Plus, Tinosorb S) cùng chỉ số chống nắng đỉnh cao SPF50+ (57.9) và PA++++ (UVAPF 19VI) đã được kiểm nghiệm IN VIVO tại ba phòng lab uy tín (Mỹ, Úc, Hàn Quốc), đảm bảo khả năng bảo vệ da mạnh mẽ.

Kem chống nắng Beauty Of Joseon được kiểm nghiệm tại phòng lab độc lập

Thành phần nổi bật của phiên bản này là 30% chiết xuất cám gạo, bí quyết dưỡng sáng da lâu đời của phụ nữ Á Đông, kết hợp cùng Panthenol (B5). Nhờ kết cấu Aqua-fresh mỏng nhẹ và sự kết hợp dưỡng chất này, Relief Sun Aqua không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chống nắng mà còn mang lại cảm giác nhẹ tênh, không nặng mặt đúng với tinh thần "Relief" hỗ trợ xoa dịu làn da và tâm trí, đặc biệt lý tưởng cho làn da dầu, da hỗn hợp thiên dầu của người Việt.

Kem chống nắng Relief Sun Aqua-fresh giúp làm dịu và giảm nhiệt tức thì

Một ưu điểm tuyệt vời khác giúp Relief Sun Aqua-fresh được lòng từ da thường đến làn da nhạy cảm nhất là công thức không cồn, không hương liệu. Sự dịu nhẹ tối đa này đảm bảo độ an toàn và phù hợp cho mọi làn da sử dụng. Chính nhờ tiêu chí này mà kem chống nắng Beauty Of Joseon được ví như "chuyên gia thấu hiểu làn da" khi lắng nghe trọn vẹn nhu cầu thực sự của người dùng châu Á trong điều kiện khí hậu nóng ẩm.

Beauty of Joseon Relief Sun Aqua-fresh không chỉ là sản phẩm chống nắng đơn thuần, mà còn là lời khẳng định cho triết lý làm đẹp nhẹ nhàng, tôn trọng và nuôi dưỡng làn da tự nhiên.

Hãy xem mỗi buổi sáng bắt đầu bằng bước thoa kem này như là khoảnh khắc bạn cung cấp sự bảo vệ vững chắc, cấp ẩm dồi dào và lớp lá chắn chống nắng hiệu quả cho làn da. Với Relief Sun Aqua-fresh, làn da bạn được bao bọc, được nuôi dưỡng và được yêu chiều đúng cách.

Hãy để làn da được "thở" trong từng chuyển động của ngày mới, tự tin toả sáng dưới nắng vì đã có đủ sự bảo vệ và dưỡng ẩm cần thiết!

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

CÔNG TY TNHH C-STORE VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà The Hub, số 195/10E Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.