Lời sám hối gây phẫn nộ của mẹ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong ở Hà Nội: “Mong cháu siêu thoát và đầu thai vào nơi khác tốt hơn“

Chiều 7/5, liên quan vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong, theo thông tin trên báo Dân trí, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người. Trước đó, Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) cũng bị bắt tạm giam về tội danh tương tự.

Theo thông tin trong đoạn phóng sự trên Truyền hình Vì An ninh Thủ Đô, tại cơ quan điều tra, Bàn Thị Tâm khai nhận hành vi của mình. "Về sống chung thì em đang mang thai nên mệt mỏi không thể chăm bé nên nhờ Hiệp làm, vệ sinh tắm rửa cho cháu.

Trong đêm thì cháu có dậy và đi vệ sinh ra giường. Bọn em có gọi bé dậy và có hành vi đánh bé. Sau đó em có kiểm tra cơ thể thì cũng có thấy những vết bầm tím trên người. Em có nhận thức được hành vi sai trái của mình. Em không xứng đáng làm mẹ của cháu. Mong cháu sẽ siêu thoát và đầu thai vào những nơi khác tốt hơn", Bàn Thị Tâm cúi gằm mặt nói.

Đáng nói, theo tài liệu điều tra, trong lần bạo hành cuối cùng dù chứng kiến con gái tiếp tục bị nhân tình hành hạ trong nhà tắm nhưng người mẹ này không can ngăn chỉ đến khi cháu bé không còn phản ứng thì các đối tượng mới đưa đi cấp cứu. Hành vi của các đối tượng đối với cháu bé 4 tuổi đã khiến dư luận phẫn nộ.

Trước đó, theo Công an TP Hà Nội, quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hiệp và Tâm thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H. (4 tuổi, con riêng của Tâm).

Hiệp và Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng, thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc từ tháng 3/2026. Sống cùng phòng trọ ngoài cháu H. còn có anh trai của Hiệp và người yêu của người này.

Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm (Ảnh: Công an Hà Nội).

Chiều 3/5, sau khi đi chơi về, Hiệp và Tâm thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn nên cho rằng cháu ăn vụng. Tâm đã dùng dép đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt cháu bé rồi bắt cháu đứng ở góc nhà.

Khi thấy cháu H. đi vệ sinh, Tâm tiếp tục dùng tay đánh vào mặt và yêu cầu cháu đi tắm. Trong lúc cháu bé ở nhà vệ sinh, Hiệp có hành vi bạo hành, dùng vòi hoa sen xịt liên tục vào vùng mặt cháu. Thời điểm này, Tâm chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn.

Một lúc sau, thấy cháu H. có biểu hiện bất thường, các đối tượng đưa cháu đến Bệnh viện E cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi.

Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm còn khai nhận có thời điểm bỏ đói cháu H. nhiều ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.