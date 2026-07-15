Lời khuyên khi mua ngao ở chợ

Để chọn được những con ngao tươi ngon, chắc thịt, khi đi chợ bạn nên lưu ý một số mẹo dưới đây.

Ngao là loại hải sản quen thuộc, có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn như ngao hấp sả, canh ngao, cháo ngao hay ngao xào. Thịt ngao ngọt, giàu dinh dưỡng và giá thành cũng khá phải chăng nên được nhiều gia đình lựa chọn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn ngao tươi. Chỉ cần mua phải ngao chết hoặc ngao để lâu ngày, món ăn không chỉ mất vị ngọt mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu thường xuyên mua ngao ở chợ, bạn có thể tham khảo những mẹo dưới đây để chọn được mẻ ngao tươi, nhiều thịt.

1. Ưu tiên những con ngao còn khép miệng

Một trong những cách đơn giản nhất để kiểm tra độ tươi của ngao là quan sát phần vỏ. Những con ngao còn sống thường khép chặt hai mảnh vỏ. Nếu vỏ hé mở, bạn hãy dùng tay chạm nhẹ hoặc gõ nhẹ vào vỏ. Nếu ngao lập tức khép miệng lại, điều đó cho thấy chúng vẫn còn sống. Ngược lại, nếu vỏ mở to và không có phản ứng khi chạm vào, rất có thể ngao đã chết. Những con này không nên mua vì dễ bị vi khuẩn xâm nhập, làm giảm chất lượng và có thể gây mất an toàn thực phẩm.

2. Đừng chỉ chọn ngao thật to

Nhiều người có thói quen chọn những con ngao kích thước lớn với suy nghĩ sẽ nhiều thịt hơn. Thực tế, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Ngao quá to đôi khi đã già, thịt dai và không còn giữ được độ ngọt tự nhiên. Trong khi đó, những con có kích thước vừa phải thường cho phần thịt mềm, béo và đậm vị hơn. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào kích cỡ, bạn nên ưu tiên những mẻ ngao có kích thước đồng đều, vỏ còn nguyên vẹn và cầm chắc tay.

3. Quan sát màu sắc và lớp vỏ

Ngao tươi thường có lớp vỏ sạch, màu sắc tự nhiên và không xuất hiện các vết nứt lớn. Nếu thấy vỏ ngao bị vỡ, sứt mẻ hoặc có mùi lạ, bạn nên tránh mua. Đây có thể là dấu hiệu ngao đã bị va đập mạnh hoặc bảo quản không đúng cách. Ngoài ra, những con ngao còn nhiều bùn cát bám bên ngoài chưa hẳn là kém chất lượng. Ngược lại, điều đó đôi khi cho thấy chúng mới được đánh bắt và chưa qua ngâm rửa nhiều.

4. Cầm lên thấy nặng tay là điểm cộng

Một mẹo nhỏ được nhiều người bán hải sản chia sẻ là hãy cầm thử vài con ngao trên tay. Ngao tươi thường chứa nhiều nước nên có cảm giác nặng và chắc tay. Ngược lại, nếu cầm thấy nhẹ bất thường, rất có thể phần thịt bên trong đã teo lại hoặc ngao đã chết từ trước. Đây là cách đơn giản nhưng khá hiệu quả để đánh giá chất lượng nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm.

5. Ngửi mùi để nhận biết độ tươi

Ngao tươi sẽ có mùi đặc trưng của nước biển hoặc mùi tanh rất nhẹ. Nếu ngửi thấy mùi hôi, mùi chua hoặc mùi khó chịu, tốt nhất không nên mua. Đây là dấu hiệu ngao đã bắt đầu phân hủy, dù bên ngoài vỏ vẫn còn nguyên.