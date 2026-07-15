Đừng chất chồng chai lọ trên mặt bếp nữa: 6 cách lưu trữ gia vị khiến nhiều người tiếc vì biết quá muộn

Gia vị là những món đồ nhỏ nhưng lại dễ khiến căn bếp trở nên lộn xộn nhất. Chỉ cần thay đổi cách lưu trữ, bạn có thể tiết kiệm thời gian nấu nướng, giữ mặt bếp luôn gọn gàng và tận dụng đáng kể không gian trong tủ bếp.

Có một thực tế mà hầu như gia đình nào cũng gặp phải: càng nấu ăn thường xuyên, khu vực gia vị càng dễ rơi vào tình trạng "quá tải". Chai dầu, lọ nước mắm, hũ tiêu, gói bột nêm, bột canh... xếp chồng lên nhau khiến việc tìm kiếm mất thời gian, mặt bếp luôn bừa bộn và việc lau dọn cũng trở nên khó khăn hơn.

Thay vì chỉ cố gắng dọn dẹp mỗi ngày, nhiều người lựa chọn thay đổi cách lưu trữ để căn bếp luôn ngăn nắp. Dưới đây là 6 ý tưởng được nhiều cư dân mạng chia sẻ và đánh giá cao vì vừa dễ áp dụng, vừa giúp tối ưu diện tích hiệu quả.

1. Dùng tủ kéo chuyên dụng để đựng gia vị

Nếu có điều kiện cải tạo hoặc bổ sung nội thất bếp, đây là một trong những giải pháp tiện lợi nhất.

Loại tủ kéo hẹp bằng kim loại được thiết kế riêng cho gia vị có thể đặt ngay cạnh bếp nấu. Mỗi chai lọ được xếp theo hàng dọc nên rất dễ quan sát và lấy ra khi cần.

Khi nấu ăn, chỉ cần kéo ngăn tủ ra là toàn bộ gia vị xuất hiện trước mắt. Sau khi dùng xong, đẩy ngăn kéo vào là căn bếp lại trở nên gọn gàng.

Ngoài khả năng tiết kiệm diện tích, chất liệu kim loại còn dễ lau chùi và khá bền. Một số mẫu còn có thiết kế từ tính để người dùng gắn thêm móc hoặc phụ kiện lưu trữ khác.

2. Giấu toàn bộ gia vị trong tủ bếp

Không phải căn bếp nào cũng cần bày tất cả chai lọ lên mặt bàn.

Nhiều gia đình khi thiết kế tủ bếp đã tận dụng luôn khu vực bao quanh đường ống hút mùi hoặc khoảng trống bên dưới tủ treo để làm kho chứa gia vị.

Chỉ cần lắp thêm vài tầng kệ nhỏ bên trong là có thể sắp xếp toàn bộ các loại chai, lọ theo từng nhóm.

Nếu muốn đẹp mắt hơn, bạn có thể lắp cửa lật hoặc cửa mở cho khu vực này. Khi cần nấu ăn chỉ việc mở cửa lấy gia vị, còn bình thường mọi thứ đều được cất gọn, giúp mặt bếp thông thoáng hơn rất nhiều.

3. Biến kệ góc thành "trợ thủ" lưu trữ

Những chiếc kệ đa năng tưởng như chỉ dùng để đựng đồ thông thường lại có thể phát huy hiệu quả bất ngờ trong căn bếp.

Thay vì đặt sát tường, nhiều người bố trí kệ theo góc vuông của mặt bếp để tận dụng khoảng không vốn ít được sử dụng.

Một số mẫu còn có tầng xoay 90 độ, giúp tăng diện tích chứa mà không chiếm thêm không gian. Nhờ đó, từ vài chai gia vị ban đầu, bạn có thể sắp xếp được cả chục chai lọ mà vẫn rất gọn gàng.

Đây là giải pháp phù hợp với những căn bếp nhỏ hoặc nhà chung cư có diện tích hạn chế.

4. Sử dụng khay xoay để lấy đồ dễ hơn

Khay xoay là món phụ kiện quen thuộc trong nhiều căn bếp hiện đại.

Bạn chỉ cần đặt các lọ gia vị lên khay rồi cất vào tủ. Khi cần lấy, chỉ việc xoay nhẹ là có thể nhìn thấy và lấy đúng món mình cần mà không phải bê cả hàng chai lọ ra ngoài.

Nếu tủ bếp có chiều sâu nhỏ, có thể chọn loại khay xoay được thiết kế với một cạnh phẳng thay vì hình tròn hoàn toàn.

Kiểu thiết kế này giúp tiết kiệm diện tích nhưng vẫn giữ được sức chứa tương đối lớn, phù hợp với những khoang tủ hẹp.

5. Treo các gói gia vị thay vì chất chồng trong ngăn kéo

Những gói gia vị chưa dùng hết thường là nguyên nhân khiến ngăn kéo bếp trở nên lộn xộn.

Một mẹo rất đơn giản là tận dụng thanh treo và các dải móc giống như cách siêu thị treo đồ ăn vặt.

Các gói gia vị còn nguyên có thể treo trực tiếp qua lỗ trên bao bì. Với những gói đã mở, chỉ cần dùng kẹp miệng túi rồi treo lên.

Khi sắp xếp theo chiều dọc, bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ gia vị chỉ trong một lần mở tủ, đồng thời hạn chế tình trạng đổ, rách hoặc quên mất những gói còn dùng được.

6. Tận dụng thanh móc kéo trong tủ bếp

Thanh móc kéo vốn thường xuất hiện trong tủ quần áo để treo tất, đồ lót hoặc phụ kiện.

Tuy nhiên, nhiều người đã sáng tạo bằng cách lắp chúng vào các khoang tủ bếp hẹp để treo các túi gia vị.

Nhờ thiết kế dạng ray trượt, người dùng chỉ cần kéo nhẹ là toàn bộ gia vị được đưa ra ngoài, rất tiện khi nấu nướng.

Đây là giải pháp đặc biệt hữu ích với những khoang tủ cao và hẹp cạnh máy hút mùi - vị trí vốn khá khó sử dụng nếu chỉ lắp kệ thông thường.

Không cần căn bếp lớn, chỉ cần sắp xếp thông minh

Thực tế, không có một cách lưu trữ nào phù hợp với tất cả mọi gia đình. Mỗi căn bếp sẽ có diện tích, thói quen nấu nướng và số lượng gia vị khác nhau.

Điều quan trọng là lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu của mình, ưu tiên những cách giúp giảm đồ trên mặt bếp, dễ quan sát và dễ lấy khi nấu ăn.

Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong cách sắp xếp, khu vực gia vị có thể trở nên ngăn nắp hơn rất nhiều, việc nấu nướng cũng nhẹ nhàng và tiết kiệm thời gian hơn mỗi ngày.