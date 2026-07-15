6 món skincare dùng càng đều, da càng đẹp

Nếu đang muốn nâng cấp routine, đây là những cái tên rất đáng để bạn thêm vào danh sách mua sắm.

Skincare không phải cứ càng nhiều bước càng tốt. Điều quan trọng là chọn đúng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của làn da. Nếu đang muốn nâng cấp routine với những item vừa được nhiều tín đồ skincare yêu thích, vừa dễ tìm trên Shopee Mall, thì đây là những cái tên rất đáng để bạn tham khảo.

1. Eucerin Spotless Brightening Booster Serum

Nếu mục tiêu hiện tại là cải thiện thâm nám và làm đều màu da thì Eucerin Spotless Brightening Booster Serum là cái tên rất đáng để cân nhắc. Sản phẩm được thiết kế dành cho làn da thâm nám, nổi bật với hoạt chất độc quyền Thiamidol giúp giảm thâm nám ở tầng biểu bì và hỗ trợ da sáng hơn sau 2 tuần theo kết quả khảo sát của hãng. Bên cạnh đó, hệ thống Pro-Brightening với Licochalcone A còn giúp tạo màng bảo vệ da và hỗ trợ ngăn gốc nám tái sinh khi sử dụng thường xuyên, mang đến làn da rạng rỡ và đều màu hơn. Serum sử dụng sau bước làm sạch, ngày 2 lần và có thể kết hợp cùng retinol hoặc niacinamide trong routine. Nếu dùng cùng kem dưỡng Spotless Brightening Day, hiệu quả được hãng cho biết có thể tăng lên 2,5 lần.

Bạn có thể tìm mua sản phẩm tại gian hàng Shopee Mall chính hãng của Eucerin để yên tâm về nguồn gốc cũng như các ưu đãi từ thương hiệu.

- Nơi mua: Shopee Mall - 1.221.000đ

2. d'Alba First Spray Serum

Những ngày da khô ráp, makeup dễ mốc hay ngồi điều hòa cả ngày, một chai xịt dưỡng đa năng luôn là món rất tiện để mang theo. d'Alba First Spray Serum chính là sản phẩm được nhiều tín đồ skincare Hàn Quốc yêu thích trong nhiều năm qua. Đây là dòng serum dạng xịt đã bán hơn 50 triệu chai tại Hàn Quốc, đồng thời là tinh chất xịt bán chạy tại hơn 120 cửa hàng mỹ phẩm và được xuất khẩu tới hơn 15 quốc gia. Sản phẩm cũng nhận hơn 51.000 đánh giá trên website chính thức của thương hiệu.

Điểm nổi bật nằm ở công thức hai lớp gồm lớp dầu khóa ẩm và lớp serum cấp ẩm. Chỉ cần lắc đều trước khi sử dụng, hai lớp dưỡng chất hòa quyện giúp cấp ẩm tức thì mà vẫn mang lại cảm giác nhẹ mặt. Thành phần đáng chú ý nhất là nấm Truffle trắng nhập khẩu từ Piedmont (Ý), kết hợp cùng dầu bơ, dầu hạt hướng dương và chiết xuất hạt Chia giúp bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ tăng độ đàn hồi, làm dịu và cải thiện làn da mệt mỏi. Sản phẩm còn hỗ trợ giảm nếp nhăn, dưỡng sáng và có thể dùng trước, trong hoặc sau khi trang điểm. Đặc biệt, công thức đã được kiểm nghiệm da liễu, không chứa gluten, paraben, sulfate, PABA, phthalate hay chất hoạt động bề mặt nên phù hợp cả với da nhạy cảm.

Bạn có thể ghé gian hàng Shopee Mall của d'Alba để mua đúng hàng chính hãng.

- Nơi mua: Shopee Mall - 297.500đ

3. Bioderma Sébium Sensitive

Da mụn vốn đã "khó chiều", nếu lại thuộc tuýp nhạy cảm thì việc chọn kem dưỡng càng phải kỹ hơn. Bioderma Sébium Sensitive được thiết kế dành riêng cho nhóm da này. Kem dưỡng giúp làm dịu da, cấp ẩm và hỗ trợ giảm mụn cho da nhạy cảm dễ nổi mụn, đồng thời giúp hạn chế hình thành mụn mới, đặc biệt là mụn sưng viêm. Sản phẩm ứng dụng công nghệ SeboRestore độc quyền (Fluidactiv™ kết hợp Bakuchiol), tác động vào nguyên nhân khiến da dễ nổi mụn. Công thức Inflastop giúp giảm kích ứng và vết thâm đỏ sau mụn, trong khi glycerin duy trì độ ẩm trên da hơn 12 giờ. Thành phần kẽm gluconate hỗ trợ giảm bóng dầu, còn phức hợp D.A.F giúp cải thiện khả năng dung nạp của làn da yếu. Một điểm cộng khác là sản phẩm không chứa paraben, không chứa cồn, không gây kích ứng hay gây mụn và có thể dùng trước bước trang điểm.

Bạn có thể tìm mua Bioderma Sébium Sensitive tại gian hàng Shopee Mall chính hãng của Bioderma.

- Nơi mua: Shopee Mall - 343.000đ

4. Beplain Sunmuse Tone Up & Correcting Sunscreen

Kem chống nắng giờ không chỉ có nhiệm vụ chống nắng mà còn kiêm luôn bước hiệu chỉnh da để lớp makeup đẹp hơn. Nếu thích kiểu "2 trong 1", Beplain Sunmuse Tone Up & Correcting Sunscreen là cái tên cần thêm ngay vào giỏ hàng. Sản phẩm sở hữu chỉ số chống nắng SPF50+ PA++++, hỗ trợ bảo vệ da trước tia UVA, UVB và ánh sáng xanh. Đồng thời, khả năng nâng tone và hiệu chỉnh sắc da giúp bề mặt da trông đều màu, phù hợp với những ngày chỉ muốn đánh nền thật nhẹ.

Theo thông tin từ thương hiệu, kem có khả năng che phủ lên đến 24 giờ với lớp finish ráo mịn, bám tốt, hạn chế tình trạng trôi hay dính khẩu trang. Công thức còn bổ sung Aqua Ceramide giúp cấp ẩm và duy trì lớp nền ẩm mịn; Glutathione kết hợp Niacinamide hỗ trợ dưỡng sáng da; Allantoin cùng Panthenol giúp làm dịu làn da.

Nếu muốn trải nghiệm sản phẩm, bạn có thể ghé gian hàng Shopee Mall của Beplain để mua sắm chính hãng.

- Nơi mua: Shopee Mall - 329.800đ

5. Torriden DIVE IN Serum

Nhắc đến serum cấp nước nổi tiếng của Hàn Quốc thì rất khó bỏ qua Torriden DIVE IN Serum. Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở phức hợp Hyaluronic Acid 5D với trọng lượng phân tử thấp, giúp bổ sung độ ẩm sâu bên trong da, đồng thời hỗ trợ làm dịu và cải thiện cảm giác căng khô. Serum có kết cấu dạng nhũ tương giữa nước và sữa dưỡng nên vừa cấp nước vừa duy trì độ ẩm trên da, mang lại bề mặt căng bóng nhưng vẫn dễ chịu.

Đây là sản phẩm phù hợp với nhiều loại da từ da khô, da dầu, da hỗn hợp đến da nhạy cảm. Nếu da đang thiếu nước hoặc dễ khô căng sau khi ở điều hòa hay tiếp xúc nhiều với nắng nóng, em này sẽ là lựa chọn đáng tham khảo.

Bạn có thể tìm mua Torriden DIVE IN Serum tại Shopee Mall chính hãng để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Nơi mua: Shopee Mall - 267.410đ

6. Hộp 20 miếng mặt nạ Keyshu Mix

Nếu thích đắp mặt nạ nhưng không muốn chỉ dùng mãi một loại, hộp Keyshu Mix 20 miếng là lựa chọn khá thú vị vì tích hợp tới 5 dòng mặt nạ trong cùng một hộp. Bộ sản phẩm gồm đầy đủ các dòng chăm sóc da như cấp ẩm, dưỡng sáng, làm dịu phục hồi, kiểm soát dầu mụn và nâng cơ săn chắc. Nhờ đó, bạn có thể thay đổi theo tình trạng da mỗi ngày thay vì phải mua nhiều hộp riêng lẻ.

Điểm đáng chú ý của dòng mặt nạ này là công nghệ phôi màng sinh học ôm sát khuôn mặt, giúp giữ lượng dưỡng chất nhiều hơn so với các loại phôi thông thường, từ đó hạn chế tình trạng bay hơi tinh chất trong suốt thời gian đắp và hỗ trợ đưa dưỡng chất vào da hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, sản phẩm vẫn duy trì tiêu chuẩn "5 không" của thương hiệu, phù hợp với nhiều loại da, kể cả nền da nhạy cảm hoặc đang bị tổn thương nhẹ. Theo thông tin từ hãng, mặt nạ được nghiên cứu và kiểm nghiệm bởi Viện Nghiên cứu Dược phẩm và Mỹ phẩm Việt Nam (IPCR), đồng thời sản xuất theo tiêu chuẩn C-GMP.

Nếu muốn trải nghiệm trọn bộ liệu trình chăm sóc da này, bạn có thể tìm mua tại gian hàng Shopee Mall chính hãng của Keyshu.

- Nơi mua: Shopee Mall - 469.000đ