Lời khuyên đến tất cả người dân đang sử dụng bếp hồng ngoại

Nếu sử dụng không đúng cách, bếp hồng ngoại có thể tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, thậm chí là tai nạn nguy hiểm trong nhà bếp.

Ngày nay, khi yếu tố tiện nghi và tiết kiệm thời gian ngày càng được ưu tiên, các thiết bị nhà bếp thông minh đang dần thay đổi thói quen nấu nướng của nhiều gia đình. Theo xu hướng đó, bếp hồng ngoại trở thành lựa chọn phổ biến nhờ tính linh hoạt và dễ sử dụng.

Nhiều người thích dùng bếp hồng ngoại vì không kén nồi, có thể nướng trực tiếp trên mặt bếp, làm nóng nhanh và thao tác đơn giản. Nhưng dù được đánh giá cao về tính tiện dụng, bếp hồng ngoại vẫn tồn tại một số điểm yếu liên quan đến hiệu suất và trải nghiệm sử dụng thực tế mà bạn nên biết khi quyết định sử dụng.

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Tiểu biểu như hiệu suất truyền nhiệt của bếp phụ thuộc nhiều vào dụng cụ nấu. Do nhiệt phải truyền qua mặt kính trước khi đến đáy nồi, nếu nồi có đáy không phẳng, kích thước nhỏ hơn vùng phát nhiệt hoặc không che kín vòng nhiệt, một phần năng lượng sẽ thất thoát ra môi trường. Điều này khiến quá trình nấu kéo dài hơn và làm tăng mức tiêu thụ điện năng. Lượng nhiệt dư tích tụ cũng khiến bếp nóng nhanh hơn, về lâu dài có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ linh kiện bên trong.

Ngoài ra, thời gian làm nóng của bếp hồng ngoại thường lâu hơn so với bếp gas hoặc bếp từ. Vì vậy, thiết bị có thể không phù hợp với người cần nấu ăn nhanh hoặc các món yêu cầu điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt liên tục.

Yếu tố thẩm mỹ của bếp hồng ngoại cũng cần được để tâm. Bởi vì sau thời gian dài sử dụng ở nhiệt độ cao, mặt kính bếp có thể xuất hiện trầy xước, xỉn màu hoặc ám vàng do tiếp xúc nhiệt thường xuyên. Dù không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nhưng lại làm giảm cảm giác sạch sẽ và sang trọng của không gian bếp, đặc biệt với những người quan tâm thẩm mỹ.

4 lời khuyên quan đến tất cả những người dùng bếp hồng ngoại

Trên thực tế, thiết bị nào cũng sẽ tồn tại những ưu và nhược điểm riêng, không chỉ mỗi bếp hồng ngoại. Cũng giống như nhiều thiết bị trong nhà bếp khác, bếp hồng ngoại còn có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu người dùng sử dụng sai cách.

Dưới đây là 4 cảnh báo quan trọng bạn cần ghi nhớ khi sử dụng bếp hồng ngoại để đảm bảo an toàn cho bản thân và cả gia đình như sau:

1. Không chạm tay vào bề mặt bếp ngay sau khi nấu

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Tuyệt đối không chạm tay vào mặt bếp ngay sau khi nấu. Khác với bếp từ, bếp hồng ngoại giữ nhiệt rất lâu sau khi tắt. Mặt kính vẫn duy trì nhiệt độ cao trong một khoảng thời gian nhất định và có thể gây bỏng nếu vô tình tiếp xúc. Với gia đình có trẻ nhỏ, nên sử dụng thêm khóa an toàn hoặc biện pháp che chắn để hạn chế tai nạn ngoài ý muốn.

2. Không đặt vật dễ cháy gần mặt bếp

Người dùng cũng cần tránh đặt các vật dễ cháy gần khu vực phát nhiệt. Khăn giấy, túi nilon, chai nhựa hoặc vỏ hộp giấy đều có thể bắt lửa khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, làm tăng nguy cơ cháy nổ trong không gian bếp, nơi vốn chứa nhiều vật liệu dễ bắt cháy.

3. Không sử dụng nồi có đáy ướt, biến dạng hoặc cong vênh

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Không nên sử dụng nồi có đáy ướt, cong vênh hoặc biến dạng. Đáy nồi không phẳng khiến nhiệt tỏa không đều, làm giảm hiệu quả nấu nướng và có thể gây nứt mặt kính. Trong khi đó, đáy nồi còn ướt khi đặt lên bề mặt đang nóng dễ tạo ra hiện tượng sốc nhiệt, làm hỏng kính hoặc thậm chí gây vỡ bếp.

4. Không cắm bếp chung ổ điện với các thiết bị công suất lớn

Một lỗi phổ biến khác là cắm bếp chung ổ điện với các thiết bị công suất lớn. Bếp hồng ngoại thường tiêu thụ điện ở mức 1.500-2.200W, vì vậy việc sử dụng chung ổ điện với máy giặt, lò vi sóng hoặc nồi cơm điện có thể gây quá tải, dẫn đến chập cháy nguy hiểm. Giải pháp an toàn là dùng ổ điện riêng, dây dẫn đủ tải và có cầu dao chống quá nhiệt.

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Để đảm bảo an toàn, ngoài lựa chọn sản phẩm uy tín, bạn nên ưu tiên những mẫu bếp có chức năng cảnh báo nhiệt dư, tự động ngắt khi quá nhiệt hoặc khóa trẻ em. Việc hiểu đúng và sử dụng đúng không chỉ giúp đảm bảo an toàn mà còn kéo dài tuổi thọ thiết bị, giảm chi phí sửa chữa và thay thế về lâu dài nhé!

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