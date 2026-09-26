Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng cây kinh giới

Kinh giới vừa là rau gia vị quen thuộc vừa được sử dụng làm dược liệu. Nếu gia đình đang trồng cây này, có 4 điều nên lưu ý để cây phát triển tốt và rau sử dụng an toàn.

Kinh giới (Elsholtzia ciliata) là loại rau thơm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Cây thuộc họ Hoa môi, có thân thảo, lá mọc đối và mùi thơm đặc trưng. Một nghiên cứu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cũng ghi nhận kinh giới là cây thân thảo có mùi thơm và được sử dụng vừa làm gia vị vừa làm nguồn nguyên liệu dược liệu. Theo nghiên cứu này, rau kinh giới rất giàu vitamin và khoáng chất, có tác dụng kháng khuẩn và chống oxy hóa, có khả năng hỗ trị chữa trúng phong, cấm khẩu, chữa dị ứng, cảm lạnh.

Không ít gia đình trồng một vài khóm kinh giới trong vườn hoặc chậu để khi cần có thể hái trực tiếp. Tuy nhiên, cây dễ trồng không có nghĩa là có thể bỏ mặc hoặc chăm sóc theo cảm tính. Dưới đây là những điều người đang trồng kinh giới nên lưu ý.

1. Đừng để cây thiếu nước nhưng cũng không để đất quá ướt

Một trong những việc cần duy trì khi chăm kinh giới là giữ độ ẩm phù hợp cho đất. Theo “Cẩm nang trồng rau gia vị an toàn” do Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM biên soạn, rau gia vị nói chung cần được chủ động nguồn nước tưới và thoát nước tốt; riêng kinh giới cần được tưới đủ ẩm trong quá trình chăm sóc.

Điều này đặc biệt đáng chú ý khi trồng trong chậu hoặc hộp xốp. Nếu đất khô quá lâu, cây có thể sinh trưởng kém; ngược lại, việc tưới liên tục trong khi nước không thoát được sẽ khiến môi trường quanh rễ luôn ẩm.

Vì vậy, gia đình nên quan sát tình trạng đất và thời tiết để điều chỉnh lượng nước thay vì áp dụng một lịch tưới cố định.

2. Nếu cây mọc quá dày, đừng ngại tỉa bớt

Kinh giới được trồng để thu hái nhiều lần nên việc để cây phát triển quá dày có thể khiến việc chăm sóc và thu hoạch trở nên khó khăn hơn.

Tài liệu của Trung tâm Khuyến nông TP.HCM hướng dẫn với kinh giới thu hoạch nhiều lần, cây cần được bố trí thưa hơn so với trường hợp thu hoạch cả cây một lần. Tài liệu cũng khuyến nghị thường xuyên làm cỏ để tránh cây dại cạnh tranh dinh dưỡng với rau.

Kinh giới được trồng để thu hái nhiều lần nên việc để cây phát triển quá dày có thể khiến việc chăm sóc và thu hoạch trở nên khó khăn hơn. (Ảnh minh họa)

Với gia đình chỉ trồng vài chậu hoặc một khoảnh nhỏ, không nhất thiết phải áp dụng cứng nhắc khoảng cách như sản xuất thương mại. Điều quan trọng là quan sát tán cây: nếu các khóm mọc chen chúc, lá nằm sát nhau và việc tưới nước, làm cỏ hoặc thu hái trở nên khó khăn, có thể tỉa bớt những phần quá dày.

Việc giữ khu vực trồng thông thoáng cũng giúp người chăm dễ phát hiện sớm những lá bị sâu bệnh hoặc có dấu hiệu bất thường.

3. Đừng đợi cây quá già mới thu hái

Nếu gia đình trồng kinh giới chủ yếu để làm rau gia vị, việc thu hái đúng lúc không chỉ giúp có nguồn lá non sử dụng thường xuyên mà còn tạo điều kiện cho cây tiếp tục phát triển.

Theo “Cẩm nang trồng rau gia vị an toàn”, kinh giới có thể thu hoạch khoảng 30 ngày sau khi trồng. Với cây được thu hoạch nhiều lần, đợt tiếp theo có thể cách đợt trước khoảng 20–30 ngày, tùy tình trạng sinh trưởng và cách chăm sóc. Khi thu hoạch, tài liệu hướng dẫn cắt ngang cây và chừa lại phần gốc khoảng 10 cm so với mặt đất.

Đây là hướng dẫn dành cho sản xuất rau nên khi áp dụng tại gia đình, thời điểm thu hái có thể linh hoạt theo kích thước và tình trạng thực tế của cây. Không nhất thiết phải chờ đúng một con số ngày cố định.

4. Vì là rau ăn trực tiếp, hãy đặc biệt chú ý nguồn nước và vệ sinh

Đây có lẽ là điều các gia đình trồng kinh giới tại nhà dễ bỏ qua nhất. Khác với nhiều loại cây cảnh, lá kinh giới thường được hái để ăn sống hoặc sử dụng trực tiếp trong bữa ăn. Vì vậy, câu chuyện an toàn không chỉ nằm ở việc cây có xanh tốt hay không.

“Cẩm nang trồng rau gia vị an toàn” của Trung tâm Khuyến nông TP.HCM khuyến nghị khu vực trồng rau cần có hệ thống tưới và thoát nước tốt, đồng thời lựa chọn khu đất tránh xa các nguồn nước thải và những nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm. Tài liệu cũng nhấn mạnh việc sử dụng giống có nguồn gốc rõ ràng và theo dõi sâu bệnh trong quá trình trồng.

Với gia đình trồng kinh giới trong chậu, điều này có nghĩa là không nên dùng nguồn nước không rõ chất lượng để tưới cây, đặc biệt nếu lá được sử dụng trực tiếp. Sau khi thu hái, nên nhặt bỏ lá hư, rửa sạch dưới vòi nước trước khi ăn.

Kinh giới là loại cây khá gần gũi với căn bếp Việt và không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Nhưng chính vì được sử dụng thường xuyên như rau ăn, gia đình càng nên chú ý đến chất lượng đất, nguồn nước, tình trạng cây và cách thu hái.

Một khóm kinh giới khỏe không nhất thiết phải được chăm theo kiểu “càng nhiều càng tốt”. Điều quan trọng hơn là giữ đất có độ ẩm phù hợp, tránh để cây mọc quá chen chúc, thu hái hợp lý và đặc biệt chú ý đến an toàn thực phẩm từ lúc chăm cây cho đến khi đưa rau lên bàn ăn.