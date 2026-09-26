Hơn 90% người dùng không biết vì sao đáy chai nhựa luôn lõm vào trong

Phần lõm dưới đáy chai nhựa không đơn thuần là chi tiết tạo hình.

Chai nước ngọt, nước khoáng hay nước uống đóng chai là những thứ quá quen thuộc trong mỗi gia đình. Thế nhưng nếu lật một chai nhựa lên, mọi người sẽ thấy phần đáy thường không phẳng hoàn toàn mà có khu vực lõm vào trong, thậm chí được tạo thành nhiều múi giống cánh hoa.

Chi tiết tưởng như chỉ để tạo hình này thực tế liên quan trực tiếp đến kết cấu, khả năng đứng vững và khả năng chịu lực của chai. Tuy nhiên, cũng cần nói ngay rằng không phải chai nhựa nào cũng có đáy giống nhau. Chai nước có ga và chai nước không ga có thể sử dụng những thiết kế đáy khác nhau, nên không thể gom tất cả vào một lý do duy nhất.

1. Giúp phần đáy cứng vững hơn thay vì chỉ là một mặt nhựa phẳng

Đây là một trong những lý do quan trọng nhất. PET là vật liệu tương đối mỏng và nhẹ. Nếu phần đáy chỉ đơn giản là một mặt phẳng mỏng, nó có thể dễ biến dạng hơn dưới tác động của tải trọng và các lực mà chai phải chịu.

Bởi vậy, nhà sản xuất tạo ra các đường cong, vùng lõm và gân ở đáy để hình thành một kết cấu có độ cứng phù hợp hơn. Tài liệu kỹ thuật về thiết kế chai PET cũng cho thấy ngay cả chai đựng nước không ga có thể sử dụng phần đáy lõm vào trong kết hợp với các gân nhằm tạo một đáy mỏng nhưng vẫn đủ cứng. Nói đơn giản, phần lõm không phải khoảng trống vô nghĩa, mà là một phần của hình học kết cấu của chai.

2. Với chai nước có ga, thiết kế đáy còn phải đối phó với áp suất bên trong

Điểm này đặc biệt quan trọng bởi chai nước lọc và chai nước ngọt có ga không làm việc trong cùng một điều kiện. Trong chai nước có ga, khí hòa tan tạo ra áp suất bên trong và gây ứng suất cơ học lên vỏ chai. Vì vậy, loại chai này thường sử dụng phần đáy dạng nhiều chân, nhìn từ dưới lên khá giống những cánh hoa. Trong kỹ thuật, kiểu đáy này thường được gọi là petaloid base.

Các phần chân nhô xuống tạo điểm tiếp xúc để chai đứng trên mặt phẳng, còn những vùng lõm nằm xen giữa được thiết kế để góp phần kiểm soát các lực tác động lên đáy chai. Đây cũng là lý do đáy của nhiều chai nước ngọt có ga trông phức tạp và lõm sâu hơn đáy chai nước thông thường.

Do đó, cách giải thích thường thấy rằng “đáy chai lõm chỉ để chai chịu áp suất” chưa hoàn toàn chính xác nếu áp dụng cho mọi chai nhựa. Lý do này đặc biệt quan trọng với chai chứa đồ uống có ga, còn chai nước không ga có những yêu cầu thiết kế khác.

3. Những phần nhô ra xung quanh giúp chai có các điểm tựa để đứng

Nếu nhìn kỹ một chai nước ngọt từ phía dưới, mọi người sẽ nhận ra phần chính giữa thường không phải nơi trực tiếp chạm mặt bàn. Thay vào đó, những chân bố trí xung quanh mới tạo thành các điểm tiếp xúc. Đây là một tính toán có chủ đích. Các tài liệu kỹ thuật về chai có đáy dạng cánh hoa mô tả rõ những chân này có nhiệm vụ giúp chai đứng trên bề mặt, trong khi bán kính tạo bởi các điểm tiếp xúc cũng liên quan đến độ ổn định của chai khi đặt thẳng đứng. Vì vậy, nhìn một cách chính xác hơn, không phải cứ “làm lõm đáy là chai tự nhiên đứng vững”. Độ ổn định phụ thuộc vào toàn bộ hình dạng đáy, bao gồm vị trí, kích thước và cách bố trí các phần tiếp xúc với mặt phẳng.

4. Hình dạng đáy còn là bài toán giữa độ bền và lượng nhựa sử dụng

Một chai nhựa dùng một lần cần đủ chắc để trải qua quá trình đóng chai, vận chuyển, xếp kho và sử dụng, nhưng nếu cứ tăng độ dày để chai cứng hơn thì lượng nguyên liệu và khối lượng chai cũng tăng. Bởi vậy, thiết kế đáy là một bài toán kỹ thuật: hình dạng phải tạo được các đặc tính cơ học cần thiết trong khi vẫn kiểm soát lượng vật liệu và điều kiện sản xuất. Điều này thể hiện khá rõ ở chai nước có ga. Các thiết kế đáy dạng cánh hoa đã và đang được tối ưu để vừa chịu được áp suất bên trong, vừa hạn chế biến dạng nhưng không phải đơn giản tăng thật nhiều nhựa ở đáy chai.

5. Không phải chai càng lõm sâu thì càng tốt

Đây cũng là điểm dễ bị hiểu sai. Độ lõm, số lượng chân, các rãnh, độ cong và độ dày vật liệu đều được tính toán tùy theo loại chai và sản phẩm chứa bên trong. Chẳng hạn, tài liệu chuyên ngành phân biệt rõ đáy dành cho sản phẩm không có áp suất với các dạng đáy nhiều chân chịu áp suất dành cho đồ uống có ga.

Vì vậy, không thể nhìn một chai có đáy lõm sâu rồi kết luận nó chắc chắn “xịn hơn”, chịu lực tốt hơn hay dùng nhiều nhựa hơn một chai có đáy nông. Hai chiếc chai có thể được thiết kế cho những yêu cầu hoàn toàn khác nhau.

Lần tới khi uống hết một chai nước, mọi người có thể thử lật phần đáy lên nhìn. Những đường lõm, gân và phần nhô ra tưởng chỉ là vài chi tiết tạo hình thực chất là kết quả của cả một bài toán về độ cứng, khả năng chịu lực, độ ổn định và lượng vật liệu. Và quan trọng hơn, đáy chai nước lọc với đáy chai nước có ga không nhất thiết được thiết kế theo cùng một nguyên tắc.